香港足球盛会2026｜曼城/车路士/国际米兰/祖云达斯启德交锋！一文睇清球星名单、票价详情（附购票连结）

「香港足球盛会2026」将于7月31日至8月5日于启德体育园举行，曼城、车路士、国际米兰及祖云达斯四大欧洲顶级劲旅将会师香港。这次足坛盛事是启德主场馆首度迎来的顶级足球赛事，装载本港无数英超球迷的期待。《星岛头条》整理今次盛事多项重要内容，即睇球星名单、票价详情、购票平台及乘车路线等。

4支曾捧起欧洲冠军联赛奖杯的殿堂级球会，包括曼城、国际米兰、车路士及祖云达斯将会师香港。这项足坛盛会是4支欧洲顶级劲旅在2026/27新赛季前的重要热身赛，球迷将可在容纳50,000人的世界级启德主场馆，亲眼见证2场精彩绝伦的顶尖对决。

根据曼城官方公布的访港阵容，阵中多名主力球星如夏兰特、刚夺得世界杯的中场核心洛迪、比利时翼锋杜古等，遗憾未有随队来港。不过，曼城访港阵容内仍不乏著名球星，包括意大利门将当拿隆马、进攻中场科顿，及克罗地亚中场高华锡等。

至于国际米兰方面，访港阵容则仍然待定。

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曼城访港全名单：

另一方面，车路士早前则公布了27人热身赛大军名单，当中大半主力亦有在阵，包括前锋祖奥柏度（João Pedro）、有巴西神童之称的艾斯迪华奥（Estêvão Willian）及后卫韦斯利科芬拿（Wesley Fofana）及门将罗拔山齐士（Robert Sánchez）等主力随队，车路士核心高尔彭马（Cole Palmer）亦有份。

车路士热身赛名单：

祖云达斯访港阵容：

门将

马迪亚比连( Perin)、 Di Gregorio、Pinsoglio



后卫

费达历高加迪 (Gatti)、莱特基利 (Kelly)、皮尔卡鲁鲁( Kalulu)、 Rugani、祖奥马里奥卢比斯 (Joao Mario)、安迪亚甘比亚素 (Cambiaso)、祖安卡巴尔( Cabal)、庄拿斯鲁希( Rouhi)、 Gil Puche、Van Aarle



中场

文路尔卢卡迪利( Locatelli)、华斯积艾锡 (Adzic)、Ekhator、法比奥米列迪 (Miretti)、杜格拉斯雷斯 (Douglas Luiz)、艾法美路 (Arthur)、 Owusu、基伦耶迪斯 (Kenan Yildiz)



前锋

萨高华 (Zhegrova)、谢利美保格 Boga、 Milik、Oboavwoduo、 Licina、Durmisi、 Elimoghale、韦斯顿麦坚尼( Weston McKennie)

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本次足球盛会的2场主要赛事将于2026年8月1日及8月5日晚上举行，票价设有6个级别，以满足不同球迷的需求，部门位置仍有门票。

赛事日程：

朝日啤酒杯：曼城 对 国际米兰– 2026年8月1日（六）19:30

健络通杯：车路士 对 祖云达斯– 2026年8月5日（三）19:30

赛事门票票价：

HK$ 399 / 799 / 1,399 / 1,999 / 2,399 / 2,999

座位表及相应票价

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为方便球迷顺利购票，以下为大家整理了官方及多个合作平台的购票链接。请注意，部分售票平台会额外收取平台服务费，球迷在购票时可作参考。

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除了正式表演赛外，曼城及车路士亦将于启德主场馆参与公开训练环节。公开训练门票票价统一为299元，并已于2026年5月14日16:00起，连同正赛门票同步公开发售，现仍有门票剩余。

公开训练时间表：

曼城公开训练：2026年7月31日（五）19:30

车路士公开训练：2026年8月4日（二）19:30

公开训练购票链接：

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两场表演赛的开赛时间均为晚上7时30分，预计散场时正值深夜人流高峰。由于启德主场馆可容纳约5万名观众，建议球迷预先规划回程路线并预留充足时间。

启德体育园交通方式：

港铁：乘搭港铁屯马线至启德站，步行约4分钟即可到达。

专线巴士：场馆设有巴士专线服务，方便市民往返。

的士：设有的士活动区。

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公开训练率先直击球星风采

未能亲临现场的球迷亦不用担心，本次盛会的所有赛事及训练均设有电视和线上直播。

直播详情：

赛事直播：全部赛事将于HOY 77及HOY APP全程播出。

公开训练直播：两场公开操练亦会于HOY APP进行直播。

旁述语言：所有直播节目均设有中英双语评述。

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