香港足球盛会2026｜曼城/车路士/国际米兰/祖云达斯启德交锋！一文睇清球星名单、交通及票价详情（附购票连结）

「香港足球盛会2026」将于7月31日至8月5日于启德体育园举行，曼城、车路士、国际米兰及祖云达斯四大欧洲顶级劲旅将会师香港。《星岛头条》整理今次盛事多项重要内容，即睇球星名单、票价详情、购票平台及乘车路线等。

4支曾捧起欧洲冠军联赛奖杯的殿堂级球会，包括曼城、国际米兰、车路士及祖云达斯将会师香港。这项足坛盛会是4支欧洲顶级劲旅在2026/27新赛季前的重要热身赛，球迷将可在容纳50,000人的世界级启德主场馆，亲眼见证2场精彩绝伦的顶尖对决。

根据曼城官方公布的访港阵容，阵中多名主力球星如夏兰特、刚夺得世界杯的中场核心洛迪、比利时翼锋杜古等，遗憾未有随队来港。不过，曼城访港阵容内仍不乏著名球星，包括意大利门将当拿隆马、进攻中场科顿，及克罗地亚中场高华锡等。

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曼城访港全名单：

至于国际米兰方面，则大多球星均有随队访港。除了队长拿达路马天尼斯（Lautaro Martinez）、法国前锋马古斯杜林（Marcus Thuram）及瑞士后卫艾简治（Manuel Akanji）外，其他球员则都有访港，包括查兰洛古（Hakan Çalhanoğlu）、巴利拿（Nicolò Barella）、及迪马高（Federico Dimarco）等。

国际米兰访港名单：

门将：祖斯马天尼斯(Josep Martinez)、 普维迪尔(Ivan Provedel)、迪真拿路(Raffaele Di Gennaro)、法路拿度(Matteo Farronato)

后卫：巴斯东尼(Alessandro Bastoni)、恩比斯锡(Yann Bisseck)、班捷文柏华特(Benjamin Pavard)、卡路士奥古士图(Carlos Augusto)、费达历高达马高(Federico Dimarco)、伊云马耶(Kouadio Yvan Maye)、保维奥(Leonardo Bovio)、马里路(Mattia Marello)

中场：路尔斯轩历基(Luis Henrique)、尼高路巴列拿(Nicolo Barella)、米希达利恩(Henrikh Mkhitaryan)、施连斯基(Piotr Zielinski)、查汉奴古(Hakan Calhanoglu)、彼达苏锡(Petar Sucic)、安迪迪奥夫(Andy Diouf)、大卫法迪斯(Davide Frattesi)、阿历山大史域高域(Aleksandar Stankovic)、杜柏奴域(Luka Topalovic)

前锋：比奥艾斯保薛图(Francesco Pio Esposito)、安治邦尼(Ange-Yoan Bonny)、马迪奥拉维利(Matteo Lavelli)、莫斯科尼(Mattia Mosconi)、伊迪斯奥(Jamal Iddrissou)

另一方面，车路士早前则公布了27人热身赛大军名单，当中大半主力亦有在阵，包括前锋祖奥柏度（João Pedro）、有巴西神童之称的艾斯迪华奥（Estêvão Willian）及后卫韦斯利科芬拿（Wesley Fofana）及门将罗拔山齐士（Robert Sánchez）等主力随队，车路士核心高尔彭马（Cole Palmer）亦有份。

车路士热身赛名单：

祖云达斯访港阵容：

门将

马迪亚比连( Perin)、 Di Gregorio、Pinsoglio



后卫

费达历高加迪 (Gatti)、莱特基利 (Kelly)、皮尔卡鲁鲁( Kalulu)、 Rugani、祖奥马里奥卢比斯 (Joao Mario)、安迪亚甘比亚素 (Cambiaso)、祖安卡巴尔( Cabal)、庄拿斯鲁希( Rouhi)、 Gil Puche、Van Aarle



中场

文路尔卢卡迪利( Locatelli)、华斯积艾锡 (Adzic)、Ekhator、法比奥米列迪 (Miretti)、杜格拉斯雷斯 (Douglas Luiz)、艾法美路 (Arthur)、 Owusu、基伦耶迪斯 (Kenan Yildiz)



前锋

萨高华 (Zhegrova)、谢利美保格 Boga、 Milik、Oboavwoduo、 Licina、Durmisi、 Elimoghale、韦斯顿麦坚尼( Weston McKennie)

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本次足球盛会的2场主要赛事将于2026年8月1日及8月5日晚上举行，票价设有6个级别，以满足不同球迷的需求，部门位置仍有门票。

赛事日程：

朝日啤酒杯：曼城 对 国际米兰– 2026年8月1日（六）19:30

健络通杯：车路士 对 祖云达斯– 2026年8月5日（三）19:30

赛事门票票价：

HK$ 399 / 799 / 1,399 / 1,999 / 2,399 / 2,999

座位表及相应票价

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为方便球迷顺利购票，以下为大家整理了官方及多个合作平台的购票链接。请注意，部分售票平台会额外收取平台服务费，球迷在购票时可作参考。

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除了正式表演赛外，曼城及车路士亦将于启德主场馆参与公开训练环节。公开训练门票票价统一为299元，并已于2026年5月14日16:00起，连同正赛门票同步公开发售，现仍有门票剩余。

公开训练时间表：

曼城公开训练：2026年7月31日（五）19:30

车路士公开训练：2026年8月4日（二）19:30

公开训练购票链接：

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两场表演赛的开赛时间均为晚上7时30分，预计散场时正值深夜人流高峰。由于启德主场馆可容纳约5万名观众，建议球迷预先规划回程路线并预留充足时间。

启德体育园交通方式：

港铁：乘搭港铁屯马线至启德站，步行约4分钟即可到达。

专线巴士：场馆设有巴士专线服务，方便市民往返。

的士：设有的士活动区。

为配合于8月1、5及7日（星期日、星期三及星期五）在启德主场馆举行的香港足球盛会（HKFF）2026及奥迪足球峰会2026，九巴特设7条散场线，在球赛结束后接载乘到不同地区，其中路线SP12一站直达新田皇巴站，方便内地观众完场后转乘落马洲–皇岗穿梭巴士（「皇巴士」）往深圳。

九巴特设7条特别散场线，方便球迷在散场后一程到达不同地方：

SP1观塘及将军澳：观塘转车站–观塘市中心、秀茂坪、宝达转车站、康盛花园、翠林、宝林、坑口，全程车费$15.4。 SP3荃湾及青衣：美孚转车站、葵芳、葵兴、石篱、石荫、梨木树、石围角、荃湾市中心、福来邨、青衣转车站、青衣邨、长康、长青，全程车费$25.6。 SP5A屯门：屯门公路转车站、丰景园、安定、友爱、屯门市中心、红桥、兆康、宝田转车站、良景、田景、大兴、山景、龙门居、蝴蝶、湖景，全程车费$28.4。 SP6天水围及元朗：大榄隧道转车站、元点、元朗大马路、天耀、天瑞、天恩、天泽，全程车费$28.4。 SP7大埔及上水：大老山隧道转车站、白石角、广福邨、大埔超级城、太和、华明、粉岭站转车站，全程车费$25.6。 SP10铜锣湾、湾仔及中环：红隧转车站、铜锣湾百德新街、湾仔、金钟、中环置地广场、中环街市，，全程车费$25.8。 SP12新田皇巴站：直达新田皇巴站，全程车费$28.4

路线SP1、SP3、SP5A、SP6及SP7途经不同转车站，乘客凭同一张八达通卡或电子支付方式转乘指定九巴路线，可享有第二程车资免费的优惠。

此外，九巴月票、旅客日票适用于各路线（包括路线SP10、SP12九巴班次），其中旅客日票更适用于皇巴士，前往内地的旅客可选乘路线SP12到新田皇巴站转乘皇巴士，经由24小时运作的落马洲管制站（皇岗口岸）返回深圳。

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公开训练率先直击球星风采

未能亲临现场的球迷亦不用担心，本次盛会的所有赛事及训练均设有电视和线上直播。

直播详情：

赛事直播：全部赛事将于HOY 77及HOY APP全程播出。

公开训练直播：两场公开操练亦会于HOY APP进行直播。

旁述语言：所有直播节目均设有中英双语评述。

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