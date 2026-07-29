香港足球盛会2026｜曼城、车路士四大劲旅启德交锋！一文睇清球星名单、票价详情（附购票链接）

「香港足球盛会2026」（HKFF）将于周五（7月31日）至8月5日于启德体育园举行，曼城、车路士、国际米兰及祖云达斯四大欧洲顶级劲旅将会师香港。这次足坛盛事是启德主场馆首度迎来的顶级足球赛事，装载本港无数英超球迷的期待。《星岛头条》整理今次盛事多项重要内容，即睇球星名单、票价详情、购票平台及乘车路线等。

4支曾捧起欧洲冠军联赛奖杯的殿堂级球会，包括曼城、国际米兰、车路士及祖云达斯将会师香港。这项足坛盛会是4支欧洲顶级劲旅在2026/27新赛季前的重要热身赛，球迷将可在容纳50,000人的世界级启德主场馆，亲眼见证2场精彩绝伦的顶尖对决。

根据曼城官方公布的访港阵容，阵中多名主力球星如夏兰特、刚夺得世界杯的中场核心洛迪、比利时翼锋杜古等，遗憾未有随队来港。不过，曼城访港阵容内仍不乏著名球星，包括意大利门将当拿隆马、进攻中场科顿，及克罗地亚中场高华锡等。

至于国际米兰、车路士及祖云达斯的访港阵容则仍然待定。

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曼城访港全名单：





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本次足球盛会的2场主要赛事将于2026年8月1日及8月5日晚上举行，票价设有6个级别，以满足不同球迷的需求，部门位置仍有门票。

赛事日程：

朝日啤酒杯：曼城 对 国际米兰– 2026年8月1日（六）19:30

健络通杯：车路士 对 祖云达斯– 2026年8月5日（三）19:30

赛事门票票价：

HK$ 399 / 799 / 1,399 / 1,999 / 2,399 / 2,999

座位表及相应票价

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为方便球迷顺利购票，以下为大家整理了官方及多个合作平台的购票链接。请注意，部分售票平台会额外收取平台服务费，球迷在购票时可作参考。

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除了正式表演赛外，曼城及车路士亦将于启德主场馆参与公开训练环节。公开训练门票票价统一为299元，并已于2026年5月14日16:00起，连同正赛门票同步公开发售，现仍有门票剩余。

公开训练时间表：

曼城公开训练：2026年7月31日（五）19:30

车路士公开训练：2026年8月4日（二）19:30

公开训练购票链接：

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两场表演赛的开赛时间均为晚上7时30分，预计散场时正值深夜人流高峰。由于启德主场馆可容纳约5万名观众，建议球迷预先规划回程路线并预留充足时间。

启德体育园交通方式：

港铁：乘搭港铁屯马线至启德站，步行约4分钟即可到达。

专线巴士：场馆设有巴士专线服务，方便市民往返。

的士：设有的士活动区。

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公开训练率先直击球星风采

未能亲临现场的球迷亦不用担心，本次盛会的所有赛事及训练均设有电视和线上直播。

直播详情：

赛事直播：全部赛事将于HOY 77及HOY APP全程播出。

公开训练直播：两场公开操练亦会于HOY APP进行直播。

旁述语言：所有直播节目均设有中英双语评述。

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