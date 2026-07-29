香港足球盛会2026｜曼城、车路士四大劲旅启德交锋！一文睇清球星名单、票价详情（附购票链接）
发布时间：20:06 2026-07-29 HKT
「香港足球盛会2026」（HKFF）将于周五（7月31日）至8月5日于启德体育园举行，曼城、车路士、国际米兰及祖云达斯四大欧洲顶级劲旅将会师香港。这次足坛盛事是启德主场馆首度迎来的顶级足球赛事，装载本港无数英超球迷的期待。《星岛头条》整理今次盛事多项重要内容，即睇球星名单、票价详情、购票平台及乘车路线等。
香港足球盛会2026｜曼城、车路士四大球队强势访港
4支曾捧起欧洲冠军联赛奖杯的殿堂级球会，包括曼城、国际米兰、车路士及祖云达斯将会师香港。这项足坛盛会是4支欧洲顶级劲旅在2026/27新赛季前的重要热身赛，球迷将可在容纳50,000人的世界级启德主场馆，亲眼见证2场精彩绝伦的顶尖对决。
根据曼城官方公布的访港阵容，阵中多名主力球星如夏兰特、刚夺得世界杯的中场核心洛迪、比利时翼锋杜古等，遗憾未有随队来港。不过，曼城访港阵容内仍不乏著名球星，包括意大利门将当拿隆马、进攻中场科顿，及克罗地亚中场高华锡等。
至于国际米兰、车路士及祖云达斯的访港阵容则仍然待定。
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曼城访港全名单：
2. 赛事日程及门票票价详情
本次足球盛会的2场主要赛事将于2026年8月1日及8月5日晚上举行，票价设有6个级别，以满足不同球迷的需求，部门位置仍有门票。
赛事日程：
- 朝日啤酒杯：曼城 对 国际米兰– 2026年8月1日（六）19:30
- 健络通杯：车路士 对 祖云达斯– 2026年8月5日（三）19:30
赛事门票票价：
HK$ 399 / 799 / 1,399 / 1,999 / 2,399 / 2,999
3. 官方及各大平台购票链接整理
为方便球迷顺利购票，以下为大家整理了官方及多个合作平台的购票链接。请注意，部分售票平台会额外收取平台服务费，球迷在购票时可作参考。
- HKFF官网购票链接
- 8月1日「曼城 对 国际米兰」购票链接
- 8月5日「车路士 对 祖云达斯」购票链接
- Trip.com 购票链接（另收平台服务费 HK$ 150/张）
- 快达票购票链接（另收平台服务费 HK$ 160/张）
4. 曼城与车路士公开训练安排及购票链接整理
除了正式表演赛外，曼城及车路士亦将于启德主场馆参与公开训练环节。公开训练门票票价统一为299元，并已于2026年5月14日16:00起，连同正赛门票同步公开发售，现仍有门票剩余。
公开训练时间表：
- 曼城公开训练：2026年7月31日（五）19:30
- 车路士公开训练：2026年8月4日（二）19:30
公开训练购票链接：
5. 启德体育园交通指南及散场安排
两场表演赛的开赛时间均为晚上7时30分，预计散场时正值深夜人流高峰。由于启德主场馆可容纳约5万名观众，建议球迷预先规划回程路线并预留充足时间。
启德体育园交通方式：
- 港铁：乘搭港铁屯马线至启德站，步行约4分钟即可到达。
- 专线巴士：场馆设有巴士专线服务，方便市民往返。
- 的士：设有的士活动区。
公开训练率先直击球星风采
6. 赛事及训练直播平台资讯
未能亲临现场的球迷亦不用担心，本次盛会的所有赛事及训练均设有电视和线上直播。
直播详情：
- 赛事直播：全部赛事将于HOY 77及HOY APP全程播出。
- 公开训练直播：两场公开操练亦会于HOY APP进行直播。
- 旁述语言：所有直播节目均设有中英双语评述。
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