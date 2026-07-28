动漫节2026︱最后一日人头涌涌 有市民为爆旋陀螺 十年来首次进场

动漫界一年一度盛事「香港动漫电玩展 2026」（ACGHK 2026）今日（28日）来到最后一天，场内人头涌涌，不少市民进场购物、打卡。有市民10年没有到动漫展，今年为全城爆红的爆旋陀螺而来；有Coser连续六年参加，每日扮演不同角色；有参展商表示今年生意不错，但亦有参展商认为今年人流较去年跌约三成，指与台风天气及大会场地安排有关。

模型公司尝试开辟女性市场

参展商Threezero营运总监Curtis表示今年整体人流不错，近几年生意呈上升趋势。公司今年特设一部可让人实际坐入的模型车，消费满指定金额即可试坐，并邀请模特宣传，吸引不少人流。他指出，品牌在香港已有一定基础，不少支持者特意前来购买会场限定商品，头一两天已售罄。

他指，品牌主力为机甲类模型，主要针对男性市场，但近年亦尝试拓展女性客群，推出亚加力胶牌、毛公仔挂饰等产品。今年更设优惠安排，关注社交平台帐号即可免费获得一款自选亚加力胶牌，为日后开发模型作市场调查。

展商呻台风红霞影响人流

参展商Soap Studio负责人廖小姐表示，今年生意和人流较去年下跌约三成，人均消费则相若。她认为台风红霞及五楼Cosplay专场是影响主因，Cosplay专场吸引大批Coser上楼拍照，但限制了前往其他楼层路线，变相减少一楼会场人流。

廖小姐指，公司以盲盒为主打产品，向不同IP取得授权后自行设计开发，会留意年轻人口味，既会选择热门IP，亦会到日本、韩国、泰国等地的授权展，发掘一些知名度尚未算高的当地新IP，作市场差异化，来年策略或会增加会场限定产品。

Coser连续6年参展 今日扮绫波丽

扮演动画角色绫波丽的Coser「三文瑜」表示，已连续六年参展，每日均以不同造型现身，认为今年气氛不错，入场人数多，「多啲人热闹啲、好玩啲」。她又指，今年报名参加大会举办的舞台表演，与其他Coser组队上台唱歌跳舞，表演约15分钟，涵盖三四首歌曲，她为此在过去一个月每周抽一两天排练准备。

赞Cosplay会场够宽敞

Grace原先打扮成动画角色「喜多川海梦」到Cosplay会场打卡，其后返回一楼会场购物。她大赞Cosplay会场空间宽敞，且场内只有Coser和摄影师，能与众多同好交流。她抱怨特快门票安排并不太理想，指上周日打风后购买较昂贵的特快门票入场，需与长者小童等优惠票排同一列队，等超过一小时才能进场，希望日后大会可另设特快入场通道，「如果唔系抢特快飞好似无咩意义。」

为爆旋陀螺 十年首入漫展

爆旋陀螺近日全城爆红，「入坑」一个月的谭先生特地入场对战，他指自己虽然「入坑」时间短，但已备齐全套装备，认为爆旋陀螺是「童年回忆」，因此特意购买小时候玩过的旧款式。他续指，自己上一次来漫展已是十年前，觉得气氛依旧热闹，但比以往宽敞舒适。他更在入口处复刻经典动作「反智转身」，并特意请朋友帮忙拍下影片，「向经典致敬」。

家长花费约千元买扭蛋

郑太带同两名小朋友入场，称已连续八年带小朋友来漫展，每年都会按他们喜好选购物品，今年花费约一千元购买扭蛋等商品。7岁的小儿子希望今日能够入场玩爆旋陀螺。

亦有同学结伴到场，徐同学指主要目的是购买周边及与Coser拍照，到场不久已购入《咒术回战》角色「五条悟」的模型。樊同学则希望买到电子宠物系列「Tamagotchi」相关产品，她坦言自己不算非常沉迷动漫，但与朋友一同逛展很开心，看到Coser打扮漂亮亦会主动要求合照。

记者：周育莹

摄影：卢江球