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动漫展2026︱Cosplayer华丽造型逐格睇 蜘蛛侠、娜美、Doro、五星战队震撼登场︱多图

社会
更新时间：17:13 2026-07-24 HKT
发布时间：17:13 2026-07-24 HKT

动漫界一年一度盛事，第二十七届「香港动漫电玩展 2026」（ACGHK 2026）今日（24日）于湾仔会展中心正式揭幕。会场内人潮涌动、热闹非凡，不但吸引众多动漫迷前来参加，更是角色扮演者（Cosplayer）尽情展现华丽造型的瞩目舞台，一众Cosplayer化身为各个经典、热门IP角色，摆出角色的招牌姿势供摄影爱好者围拍。

会场内，一众动漫迷在各大摊位间穿梭往来，不但争相与心仪的扮演者合照留念，亦大肆购入周边商品，整个展馆仿佛化身为一场盛大的动漫嘉年华。

一众角色扮演者纷纷化身为经典、热门IP角色，包括《蜘蛛侠》、《OnePiece》的「娜美」、《变形金刚》（Transformers）、《Hunter x Hunter》、《幪面超人》「超Kuuga」、《五星战队》、《胜利女神：妮姬》的「Dorothy」。

摄影：何君健

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