动漫展2026︱Cosplayer华丽造型逐格睇 蜘蛛侠、娜美、Doro、五星战队震撼登场︱多图
更新时间：17:13 2026-07-24 HKT
发布时间：17:13 2026-07-24 HKT
发布时间：17:13 2026-07-24 HKT
动漫界一年一度盛事，第二十七届「香港动漫电玩展 2026」（ACGHK 2026）今日（24日）于湾仔会展中心正式揭幕。会场内人潮涌动、热闹非凡，不但吸引众多动漫迷前来参加，更是角色扮演者（Cosplayer）尽情展现华丽造型的瞩目舞台，一众Cosplayer化身为各个经典、热门IP角色，摆出角色的招牌姿势供摄影爱好者围拍。
会场内，一众动漫迷在各大摊位间穿梭往来，不但争相与心仪的扮演者合照留念，亦大肆购入周边商品，整个展馆仿佛化身为一场盛大的动漫嘉年华。
一众角色扮演者纷纷化身为经典、热门IP角色，包括《蜘蛛侠》、《OnePiece》的「娜美」、《变形金刚》（Transformers）、《Hunter x Hunter》、《幪面超人》「超Kuuga」、《五星战队》、《胜利女神：妮姬》的「Dorothy」。
摄影：何君健
最Hit
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
2026-07-23 16:57 HKT
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
2026-07-23 14:55 HKT
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
16小时前