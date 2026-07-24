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动漫节2026︱排头位动漫迷再复刻「反智转身」 首次头位入场成功购得心头好

社会
更新时间：11:03 2026-07-24 HKT
发布时间：11:03 2026-07-24 HKT

第27届「香港动漫电玩节2026」于今日（24日）至下周二（28日）在香港会议展览中心举行。虽然首日是工作日，但无阻动漫迷的热情，《星岛》记者在现场观察，在距离正式开放前一小时，四处已人头涌涌，早上9时时排队人龙更排至政府综合大楼。排在头位的叶先生在入场时更承传动漫传统，复刻经典动作「反智转身」，全场欢呼不停，他亦成功购得心头好。

「反智转身」再现动漫节

排在头位的叶先生表示，今次是第一次排到头位，称「唔知点解」会被分至最早入场时段。今次主要目标是购买「三丽鸥」（Sanrio）及「宝可梦」（Pokemon）的产品，预计花费1,000元左右。被问及最喜欢甚么角色，他指主要喜欢布甸狗和大耳狗。

排第四的江先生表示，已参与了十几年的动漫节，是第一次抽到头筹卡，因此也特意请假到场。这次目标主要想买「Hot Toys」模型。他表示临近蜘蛛侠上映，所以目标是购买蜘蛛侠模型，预算花3,000至4,000元左右购买心头好。 

记者：张颂恩

摄影：何君健

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