台风红霞︱天文台料明日初时仍有骤雨及狂风雷暴 嘱市民上班上学前留意天气

台风红霞袭港，红霞今早（26日）已于惠州市惠东县一带登陆，在本港东北80公里左右掠过。天文台于周六晚上10时10分发出八号西北烈风或暴风信号，并在周日凌晨1时10分发出九号烈风或暴风风力增强信号，至早上7时10分改发八号西南信号，至下午12时40分改发三号强风信号，下午3时20分改发一号戒备信号。

热带气旋红霞｜7.26风暴资讯

【21:14】受红霞南侧的活跃西南气流影响，本港今晚及明日初时有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民明早于上班上学前请留意天文台的最新天气消息。

【19:10】天文台取消所有热带气旋警告。

【18:45】天文台取消黄色暴雨警告信号。

【16:50】天文台特别天气提示，预料强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

【15:45】天文台发出黄色暴雨警告信号。

【15:20】天文台改发一号戒备信号。

【13:45】天文台指，随着红霞继续移入广东内陆并远离本港，本地风力正逐渐缓和。天文台会在下午3时20分改发一号戒备信号。

【12:45】天文台指，随着红霞移入广东内陆并减弱，本地普遍风力亦逐渐下降，但多处地区仍然吹强风，高地间中吹烈风。预料三号强风信号会维持一段时间。当红霞对本港的威胁进一步减低时，天文台会改发一号戒备信号，或以强烈季候风信号取代热带气旋警告信号。

【12:40】天文台改发三号强风信号。

【10:15】天文台表示，随着红霞进一步远离，预料本地风力将会有所减弱，会在下午12时40分改发三号强风信号。

【10:05】天文台上午10时05分取消黄色暴雨警告信号。

【09:50】天文台指，红霞稳定地移入广东内陆，开始远离本港并继续减弱，但烈风程度的西南风仍间中影响本港部分离岸及高地。随着红霞进一步远离，预料本地风力将会有所减弱，天文台会考虑在中午12时至下午2时改发三号强风信号。

【08:49】政府表示，至目前为止，民政事务总署在各区共开放29个临时庇护中心，共有228人入住。截至上午八时，政府1823电话中心及消防处分别收到21宗及95宗塌树报告。政府暂时没有收到山泥倾泻或水浸报告。

​医院管理局表示，截至上午八时，九名市民（五男四女）在风暴期间受伤，于公立医院急症室接受诊治。

【08:45】天文台指，红霞正稳定地移入广东内陆及逐步减弱，但烈风仍影响本港多处地区，高地间中吹暴风。

【08:25】《星岛头条》记者早上8时由观塘乘坐私家车出发前往杏花邨，大雨雨势持续，车程大致畅顺，惟沿途所见，市面一片沉寂，街道上行人亦寥寥可数，两旁大多商舖仍拉下铁闸，只有部分连锁快餐店、便利店维持服务。

【07:10】天文台指，红霞正稳定地移入广东内陆及逐步减弱，但烈风仍影响本港多处地区，离岸及高地间中吹暴风。八号烈风或暴风信号会至少维持至中午十二时。随后天文台会视乎本地风力减弱程度，考虑改发三号强风信号。

【07:10】天文台上午7时10分发出八号西南烈风或暴风信号，取代九号烈风或暴风风力增强信号。 预料本港平均风速每小时63公里或以上。 本港仍有一段时间吹烈风，请继续留在室内直至风力减弱为止，切勿松懈防风措施。

【05:45】本港现时多处吹烈风，离岸及高地间中吹暴风。与红霞相关的狂风大骤雨正影响本港，新界东部在过去一小时录得约30毫米雨量。红霞正稳定地向西北方向移动，于本港东北80公里左右掠过。随著红霞移入广东内陆及逐步减弱，天文台会在早上7时10分改发八号烈风或暴风信号。预料本港将逐渐转吹西南风，原来受遮蔽的地方可能会变得当风。海有巨浪及涌浪。市民仍需继续保持警觉。

【05:00】天文台清晨5时发出黄色暴雨警告信号。

【04:45】天文台指，本港现时多处吹烈风，离岸及高地间中吹暴风，而与红霞相关的狂风大骤雨正影响本港。现时红霞最接近本港，于本港东北约80公里掠过，九号热带气旋警告信号将至少维持至今早7时。随后天文台会视乎本港风力情况，考虑改发八号烈风或暴风信号。预料本港将由吹西北风逐渐转为吹西南风，原来受遮蔽的地方可能会变得当风。海有巨浪及涌浪。市民需继续保持警觉。

在过去一小时，横澜岛、长洲及天星码头分别录得的最高持续风速为每小时95、89及72公里，最高阵风分别超过每小时117、131及91公里。

【04:05】中央气象台表示，强台风红霞已于凌晨3时50分前后于广东省惠州市惠东县平海镇登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（45公尺/秒），中心最低气压955百帕。

【02:45】天文台表示，红霞西部的眼壁正影响大鹏半岛一带，并为该区带来飓风。 按照现时预测路径，红霞会在未来一两小时于惠州一带登陆，并在香港东北100公里内掠过。天文台会视乎本地风力变化，评估是否需要改发十号飓风信号。预料九号或以上的热带气旋警告信号将至少维持至今早7时。市民请密切留意天文台最新的天气消息。

【01:45】天文台指，本港风力现正上升，多处吹烈风，高地间中吹暴风，而与红霞相关的狂风大骤雨正影响本港。

【01:13】天文台指，本港风力正在上升，而与红霞相关的狂风大骤雨正影响本港。按照现时预测路径，红霞会在未来数小时于惠州至汕尾一带登陆，在香港东北100公里左右掠过。天文台会视乎本地风力变化，评估是否需要改发十号飓风信号。预料九号或以上的热带气旋警告信号将至少维持至今早7时。市民请密切留意天文台最新的天气消息。

【01:10】天文台凌晨1时10分改发9号烈风或暴风风力增强信号。

【00:45】台风红霞已增强为一强台风。在上午1时，红霞集结在香港以东约120公里，即在北纬22.2度，东经115.3度附近，预料向西北移动，时速约18公里。

热带气旋红霞｜7.25风暴资讯



【23:45】天文台于晚上11时45分发出特别天气提示，指随著红霞靠近广东东部沿岸，本地风力会在未来数小时显著上升，天文台会在星期日（7月26日）凌晨1时10分发出九号烈风或暴风风力增强信号。市民请留意天文台最新的天气消息。



【22:10】天文台晚上10时10分改发8号西北烈风或暴风信号。

【20:10】天文台于晚上8时10分发出「预警八号特别告示」，宣布会在今晚10时10分发出八号热带气旋警告信号。政府提醒返家路程偏远、转折或居住离岛的市民，现应启程回家。政府已通知属下此类员工下班。

教育局宣布所有学校今日停课。学校应实施应变措施，确保学生安全，并在安全情况下，安排学生返家。

【18:45】天文台今晚10时10分改发八号烈风或暴风信号，并会在八号信号生效前约两小时发出「预警八号特别告示」。

【16:45】天文台指过去数小时，红霞稳定地横过南海东北部，其外围雨带亦开始影响珠江口一带。随著红霞继续靠近广东沿岸，本港风力逐步增强，狂风骤雨增多，海有大浪及涌浪，市民请尽快完成所有防风措施，远离岸边及停止水上活动。

按照现时预测路径，红霞会在明早（26日）于惠州至汕尾一带登陆，在本港东北100公里左右掠过，预料香港部分地区风力会达烈风程度。天文台会视乎红霞的登陆地点与香港的距离、烈风区大小，以及本地风力情况，评估是否需要在今晚9时至午夜12时之间改发更高热带气旋警告信号。

受红霞的雨带影响，本港明日有频密狂风大骤雨及雷暴，届时可能需要发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民请密切留意天文台的最新天气消息。

在过去一小时，长洲、西贡及赤𫚭角分别录得的最高持续风速为每小时73、55及54公里，最高阵风分别超过每小时98、110及74公里。

青洲在过去一小时风势特别大，受到烈风影响，并录得风速约为每小时87公里，天文台提醒巿民要加倍小心。

【15:35】天文台再发特别天气提示，与热带气旋红霞相关的外围强雷雨带正逐渐靠近本港，预料未来一两小时本港雨势有时较大。

【14:52】天文台发特别天气提示，预料本港在未来一两小时可能受冰雹影响。

【13:23】天文台表示，按照现时预测路径，红霞会在明早（26日）于惠州至汕尾一带登陆，在本港东北100公里左右掠过，预料香港部分地区风力会达烈风程度。天文台会视乎红霞的登陆地点与香港的距离、烈风区大小，以及本地风力情况，评估是否需要在今晚9时至午夜12时之间改发更高热带气旋警告信号。

受红霞的雨带影响，本港明日有频密狂风大骤雨及雷暴，届时可能需要发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。

【13:20】天文台改发三号强风信号。天文台预料本港平均风速每小时41至62公里。请将容易被风吹倒的物件绑紧或搬入室内，远离岸边及停止所有水上活动。

【11:45】天文台会在下午1时20分改发三号强风信号。

【09:51】天文台表示，过去数小时，红霞稳定地横过南海东北部，逐步靠近广东东部沿岸并略为增强，其外围雨带正影响沿岸地区。预料今日稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多，天文台会在下午1时至3时之间改发三号强风信号。海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。



按照现时预测路径，红霞会在明早（26日）于惠州至汕尾一带登陆，受其影响，本港明日有频密狂风大骤雨及雷暴。天文台会视乎红霞的登陆地点与香港的距离、烈风区大小，以及本地风力情况，评估是否需要在今晚较后时间改发更高热带气旋警告信号。

【08:30】中央气象台表示，红霞已于今早由强热带风暴级加强为台风级，将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐加强，并向粤东沿海靠近，预计会在今天夜间至明早(26日)在香港到广东惠来一带沿海登陆，其后转向偏北方向移动，强度逐渐减弱。

【06:45】天文台表示，在上午7时，台风红霞集结在香港之东南偏东约480公里，即在北纬20.5度，东经118.4度附近，预料向西北偏西移动，时速约22公里，横过南海东北部，大致移向广东东部沿岸。

【05:45】天文台指，过去数小时，红霞稳定地横过南海东北部并有所增强。根据现时预测，红霞会在今早（25日）与香港保持超过300公里距离，一号戒备信号会至少维持至今日中午。海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。

红霞的外围雨带正影响沿岸地区。本港今日有几阵狂风骤雨，但日间仍然酷热。随著红霞靠近广东东部沿岸，今日稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多，天文台会考虑在今日下午改发三号强风信号。

预料红霞较大机会在星期日（7月26日）初时于惠州至揭阳一带登陆，但与香港的距离及届时其烈风区大小仍有不确定性，如果红霞采取较偏西路径移动，与其相关的烈风区可能会影响本港部分沿岸地区，天文台会持续评估在今晚较后时间改发更高热带气旋警告信号的可能性。

受红霞影响，本港星期日风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有大浪。市民请留意天文台的最新天气消息。

热带气旋红霞｜7.24风暴资讯

【20:45】根据现时预测，红霞会在今晚及明早（7月25日）与香港保持超过300公里距离，一号戒备信号会至少维持至明日中午。 受红霞的外围下沉气流影响，明日日间本港仍然酷热，但海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。

随著红霞增强及靠近广东东部沿岸，明日稍后本地风力会逐渐增强，间中有狂风骤雨，天文台会考虑在明日下午改发三号强风信号。

预料红霞较大机会在星期日（7月26日）初时于惠州至揭阳一带登陆，但与香港的距离及届时其烈风区大小仍有不确定性，如果红霞采取较偏西路径移动，与其相关的烈风区可能会影响本港部分沿岸地区，天文台会持续评估在明晚较后时间改发更高热带气旋警告信号的可能性。

受红霞影响，本港星期日风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有大浪。市民请留意天文台的最新天气消息。

【20:40】天文台发出一号戒备信号

【20:00】红霞集结在东沙之东南偏东约410公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，横过南海东北部，大致移向广东东部沿岸。

考虑明日下午改发更高热带气旋警告信号

【12:10】热带气旋红霞会在今日（7月24日）黄昏前后进入本港800公里范围，天文台会在今晚8时40分发出一号戒备信号。

明日（7月25日）日间本港仍然酷热，但海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。随著红霞增强及靠近广东东部沿岸，明日稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多，天文台会视乎红霞的强度变化、其强风区与本港的距离及本地风力情况，考虑在明日下午改发更高热带气旋警告信号。

根据现时评估，红霞较大机会在星期日（7月26日）初时于惠州至揭阳一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。受红霞影响，本港星期日风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有大浪。

热带风暴红霞已增强为强烈热带风暴

【11:45】热带风暴红霞已增强为强烈热带风暴。在正午十二时，红霞集结在马尼拉之东北偏北约480公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，横过吕宋海峡并逐渐增强。

【08:45】在上午八时，热带风暴红霞集结在马尼拉之东北约510公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，移向吕宋海峡一带并逐渐增强。

【03:30】热带气旋红霞会在今日（7月24日）稍后横过吕宋海峡并进入本港800公里范围，届时天文台会考虑发出一号戒备信号。按照现时预测路径，红霞会在周末期间靠近广东东部沿岸并逐步增强，现时评估较大机会在惠州至汕头一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。



星期六（7月25日）初时本港天气仍然酷热，但稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多。天文台会视乎红霞的强度变化、其强风区与本港的距离及本地风力情况，评估是否需要在星期六稍后改发更高热带气旋警告信号。另外，星期六海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。



受红霞影响，预料本港星期日（7月26日）有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪，市民请留意天文台的最新天气消息。