消委会 ‧ 电动车充电位︱18商场仅两新商场充电车位达100% 一文睇清收费模式及配套 附六大充电贴士

【消委会/电动车/充电车位】随着本港电动车普及率急升，不少车主在假期驾车出游时，常面临寻找充电车位的难题。消费者委员会今日（23日）发《选择》文章，指出各大商场的充电设施与服务质素存在落差。整理18个商场的充电车位数量、充电收费、充电效率、数码配套及电动车充电与电池保养等资讯，一文睇清18个商场充电位分布、收费机制及专家保养贴士。

环境及生态局于《香港电动车普及化路线图更新版》指出，香港的电动车市场已进入大众普及阶段。最新数据显示，截至2026年5月底，香港每10辆新登记私家车中有超过7辆为电动车；而电动私家车总数已超过17万辆，占全港私家车总数逾26%。

随政策推动及渗透率持续攀升，公共及商业场所的充电配套需求急增，成为支撑电动车日常使用的重要一环。政府亦推出一系列措施，包括在2025年7月推出3亿元高速充电桩鼓励计划，目标是提供3,000支高速充电桩，以支援本地日益增加的电动车；为鼓励私人发展商安装充电设施，符合条件的新建停车场可享有总楼面面积豁免。目前，香港公共充电桩总数约1.7万支，而透过政府措施支持的私人充电基础设施已覆盖超过14万个停车位。

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消费者委员会于2026年3月至5月期间，透过网上检索和实地考察，同时参考环保署2026年第1季度的《香港主要公共电动车充电桩参考资料库》，以及运输署的「香港出行易」平台，收集本港各主要商场停车场的基本资讯、充电设备数目及相关配套支援。

消委会综合考量各商场的零售面积、市场定位、地理分布及充电车位数量等因素，于港岛、九龙、新界及离岛三个区域中，各筛选出6个（合共18个）设有电动车充电设备的商场停车场进行调查，并已致函纳入调查范围的商场核实资料。除「国际金融中心 ifc」和「围方 The Wai」在截稿前未有回复外，其余商场均已确认和核实相关资讯。惟停车场及第三方充电供应商之收费及条款或会不时调整，最新服务详情须以商户公布为准。

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调查涵盖的商场合共提供逾1,700个充电设备，当中约3分之1为标准插座；最常见的为中速充电桩，占约43%；快速充电占约21%；余下的则为100kW或以上的高速充电桩。以一辆电池容量为60kWh的电动车为例，使用家用标准插座（2.8kW）充满电需时接近22小时；一般中速充电（2.8kW以上至20kW）需约3至20小时；高速充电则可将时间缩短至36分钟内。车主宜在充电前了解充电桩的功率，以妥善规划行程。

部分21kW AC充电设备被供应商标为中速。消委会图片

「THE SOUTHSIDE」及「AIRSIDE」全覆盖

然而，各商场的充电车位数量与覆盖率差距明显：仅有2间于近年竣工的商场，港岛区「THE SOUTHSIDE」及九龙区「AIRSIDE」可为每个停车位配备充电设备；九龙区「圆方」、「奥海城 Olympian City」及新界区「围方 The Wai」3间商场的充电位比例介乎约10%至16%；其余商场则低于10%，另有2间未能提供准确时租车位数目。现时电动车已占全港私家车总数逾26%，但是次调查的大部分商场之充电车位比例仍未能追上此基数，反映供应与实际需求之间存在明显落差。

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为鼓励安装充电设施，政府自2011年起向所有车位均安装充电基础设施的地下停车场提供总楼面面积豁免。是次调查中，仅有的2间充电车位覆盖率达100%的商场，均属2020年后落成的项目。透过此措施，政府已批出超过9.6万个相关停车位，其中逾5.6万个已落成。政府于2025年11月进一步提升要求，规定所有停车位须配备中速或以上之充电设施，方可获全数豁免。

近年燃油车占用充电泊位的问题逐渐受到关注。调查发现，各商场在处理上各有准则。部分商场尚未更新其条款；港岛区「国际金融中心 ifc」、九龙区「AIRSIDE」、新界区「新城市广场 New Town Plaza」及「形点 YOHO MALL」4间商场已于条款及细则中订立充电车位之使用原则，违规者或会被罚款甚至锁车。九龙区「又一城 Festival Walk」在职员巡查发现非电动车停泊时，会在挡风玻璃放置提示通知，或联络车主移走车辆。若管理较为宽松，即使商场配备充电设施，亦可能因车位被占用而未能发挥功能。

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商场充电设备主要分为自营、引入第三方供应商或两者并行。大部分商场与第三方充电供应商（如Cornerstone、KINETA、Shell Recharge等）或电动车品牌（如保时捷、平治、Tesla）合作。除「时代广场」的自营充电设备免收费用外，其余商场均以用者自付形式收取充电收费。不同平台的收费机制差异显著，功率愈高的快速及高速充电，充电收费愈贵，且设有时段差异及会员分级调整费用。「新城市广场」及「形点」则以充电节数为收费单位，每节为15分钟。

此外，共有6间商场将充电服务纳入奖赏机制，提供积分换领充电优惠。「AIRSIDE」容许会员以积分兑换自营充电站充电量；「新城市广场」及「形点」可用积分换领充电时数；「太古城中心」、「太古广场」及「东荟城名店仓」则透过会籍提供第三方平台充电券。车主在使用前宜先了解兑换比例及条款。

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大部分平台会向用家收取逾时闲置费，以免阻碍其他车辆充电。若车主完成充电后未能在指定时间内驶离，充电平台会按分钟计算，征收$1至$10的固定闲置费。

由于收费并非统一按每度电计算，而是涉及设备功率、充电效率、时段差异及闲置费等多项变数，即使标示价格相若，最终开支亦可能出现显著差距。消委会提醒车主在充电前应先了解相关计费方式，并按自身充电需要作出选择，以免有失预算。

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全港18间大型商场的数码泊车配套支援。消委会图片

商场数码配套的完善程度，直接影响电动车主的消费和泊车体验。调查发现，本港主要大型商场均已推出专属应用程式及会员奖赏计划。即时资讯方面，共有14间商场的应用程式提供即时泊车位资讯；然而，当中仅有7间能在同一应用程式内，同时显示即时充电车位数量。其余商场车主需另行透过第三方充电服务供应商的应用程式，或运输署的「香港出行易」平台查阅资讯，这增加了在停车场内苦苦兜圈寻找充电位的可能。

另外，免触式泊车近年在商场停车场逐渐普及。除「愉景新城」外，其余调查商场均支援预先登记车牌及支付方式以进行免触式入闸。

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环保署指出，政府在2021年制定并在2026年更新《香港电动车普及化路线图》，目标是在2035年或之前停止新登记燃油私家车（包括混合动力车），以达致2050年前车辆零排放。政府正以政策导向发展以高速充电桩为骨干的公共充电网络，目标在2035年将高速充电桩数目提升至1万支，估计届时共有约27万至30万个公共和私人充电停车位，可支援约80万辆电动车充电需求。

环境及生态局于2025年推出3亿元高速充电桩鼓励计划，对营运及资讯发放订立明确要求，包括规定按实际充电量收费、鼓励实施「占位罚则」以收取超时占用费，且营运商须向环保署提供即时资讯，以便透过「开放数据平台」对外发放。现时「香港出行易」已利用该数据集，向公众发放充电桩即时资讯。

太古地产表示，一直留意市场对电动车充电配置的需求，近年旗下商场已逐步增设相关设施，并会继续在条件允许下配合市场需要。

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综合是次调查结果，消委会建议电动车车主在商场充电时，应留意以下事项：

出行前宜先透过商场应用程式或相关平台，查阅即时充电车位状况，避免抵达后无位可用而影响行程； 充电服务收费模式各异，除按每度电收费外，亦有按时间或分段计费。因充电过程涉及电力转换及传输损耗，且充电速度受电池状态及设备功率影响，车主应综合考虑以预算费用； 充电完成后应尽快驶离，以避免被征收闲置费，并让车位加快流转，让其他用家受惠； 应细阅第三方供应商的使用条款，包括收费模式及逾时闲置费安排，以免产生额外支出； 充电桩标示的最高功率并不代表全程充电速度，当电池电量升高或现场有多车同时充电时，功率或会被调低。短暂停泊时才优先考虑快速充电以提升效率； 优先选择提供即时资讯及积分兑换优惠的商场，便利出行之余，亦可节省充电开支。

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