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世界杯2026︱餐饮业指后期赛事气氛良佳 整体带来5亿元额外收益

社会
更新时间：10:02 2026-07-20 HKT
发布时间：10:02 2026-07-20 HKT

世界杯冠军揭盅，西班牙于决赛凭费伦托利斯加时的入球，以1比0击败阿根廷夺冠。香港餐饮联业协会会长黄家和今早（20日）在港台节目表示，原先预期今届世界杯由于时差问题，本港餐饮生意不会受益太多，但随着赛事深入，气氛逐渐提升，估算今届世界杯为本港餐饮业带来约5亿元额外收入。

黄家和指出，业界初期估算受赛事于凌晨举行的时差影响，整体生意额只会录得约2%至3%的微升。然而，随着赛事进入16强及8强阶段，社会睇波气氛转趋炽热。不少球迷不惜在凌晨时分外出，前往商场、茶餐厅，甚至茶楼及酒楼观赏赛事。他形容今早的决赛时段，有提供直播的场所均「相当旺场」。

世界杯吸引中式酒楼直播 带来新启发

他表示，今届赛事全港有约150间食肆提供直播，同时有约10个大型商场设置大型银幕吸引观众。部分商场更与餐饮企业合作，在比赛期间特设摊档提供食物及饮品。由6月30日至今，世界杯为整体餐饮业带来约5亿元的额外收益，相当于整个月录得近6%的增长。他认为有关数字对餐饮业而言相当鼓舞，反映食肆积极开拓客源能有效带动生意。不过他亦坦言，上一届世界杯的比赛时段对香港观众较为理想，无须于凌晨三、四点挨夜观赛，因此上届带动的生意额增幅更大。

被问到有中式酒楼亦加入直播赛事行列，会否为业界带来新启发。黄家和认为，现时食肆经营必须不断寻求新路向及构思新方法吸引客源。他相信，未来若有具主题及亮点的大型赛事或活动，不少已添置大型屏幕等硬件的食肆，将会继续顺势推出不同的活动或优惠来吸引顾客。

香港餐饮联业协会会长黄家和。
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