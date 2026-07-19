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宏福苑善后︱政府正拟定上楼安排 强调居民毋须担心出售业权后无法取回财物

社会
更新时间：18:16 2026-07-19 HKT
发布时间：18:16 2026-07-19 HKT

大埔宏福苑火灾后的善后工作正全力推进，有居民担心出售业权后无法取回单位内财物。政府发言人今日（19日）重申，政务司副司长正与部门拟定下一步方针，尽量配合居民新居入伙时间，安排他们返回单位取回所需物品。另外，政府宣布向受影响业主划一发放为期两年、合共30万元的租金补助，以协助居民安心重置长远居所。

总结两轮上楼经验 拟定回屋取物安排

政府强调，宏福苑居民毋须担心向政府出售单位业权后便无法取回仍在单位内的个人财物，政务司副司长现正联同相关部门，总结早前两轮上楼安排的经验，并拟定下一步工作方针。

在具体安排的大方向上，当局会尽量配合住户新居入伙时间，提供机会让居民返回单位，以便取回所需物品。针对部分居民希望取回更多单位内物品的要求，政府会按实际情况作出考虑及具体安排，当中会仔细评估楼宇的整体状况、居民及工作人员的安全，以及所需的大量人力配置和相关配套。

划一发放两年30万租金补助

为免除大埔宏福苑业主的疑虑，让其能更安心且具弹性地安排长远居所，政府日前已公布优化租金补助安排，划一向受影响业主发放为期两年的租金补助。不论业主选择哪一个长远居住安排选项，或者是否成功拣楼，甚至没有参加任何长远居住安排，均可自2025年12月22日起，获发两年合共30万元的租金补助，直至2027年12月21日。

此外，若业主选择参加「特设销售计划」，其获取租金补助的资格，将在购入新单位的转让契据日期起计三个月后方会终止。所有已获发的租金补助不用退还，惟下一期的补助将不会发放。

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