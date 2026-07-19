宏福苑业主大会︱核数师报告遭大比数否决 据悉中英文日子有错 前法团核数师拒出席会议

大埔宏福苑特别业主大会今日（19日）上午11时举行，安排大埔社区中心作主场地，启德、香港仔与天水围则同步广播。业主大会议程四，决议由前主席徐满柑法团聘请的核数师所完成的核数报告，惟遭79.89%在场业主反对，最终核数师报告不获通过。

合安：上届法团核数师拒出席会议

会上，有居民质疑宏福苑2025年1至12月核数师报告显示的日期中英文版本不一致。据悉，相关报告由徐满柑所领导的前法团制订，合安代表在会上表示曾邀请有关核数师出席会议，惟遭对方拒绝。

出席会议的宏建阁居民陈先生指，会上有任职会计师的街坊发现，报告中英文版本有出入，日期亦出错，一份写1月，另一份则写12月。合安解释称是在火灾后才获安排接管文件，而报告来自管理公司置邦。

相关新闻：

宏福苑业主大会．持续更新︱居民引述合安拟两个月后再开大会 部分业主希望提前

宏福苑业主大会︱合安已发出1,732张大维修余款退款支票 涉额逾1.1亿元