消委会宠物保险︱2023年至今接32宗投诉 无通知自动续保？第三者责任保障亦有限制

消委会宠物保险︱不少「毛孩」主人都会为宠物投保，以减轻突如其来的医疗开支。消费者委员会今日（15日）出版新一期《选择》月刊，比较市场上7间保险公司的24个宠物保险计划，发现近年部分计划将保障项目进一步细分，新增危疾保障等项目，但大多属附加保障，需要额外付费。消委会亦提醒，保费较高不等于最终自付金额较低，市民投保前应仔细比较保障范围及索偿条款。

年保费相差逾万元 最平约千元入场

消委会于今年6月收集相关资料，当中23个计划保障猫狗，另有1个计划专为龟及鸟类而设。各计划年保费差距颇大，由约1,000元至1.4万元不等，保费一般会因宠物品种、年龄及保障范围而有所不同。消委会研究及试验小组委员林汉明表示，部分保险公司近年增设更细致的保障内容，例如提高医疗保障额，或提供可额外购买的保障，包括猫传染性腹膜炎（FIP）额外保障、心脏衰竭及中风等危疾现金赔偿等。另有保险计划涵盖121种龟类及鸟类。不过，相关保障未必包含在基本保单内，部分更设有赔偿上限，投保人需留意实际保障内容及额外保费支出。

2023年至今接32宗投诉 半数涉收费争议

消委会透露，由2023年至今共接获32宗有关宠物保险的投诉。消委会总干事沈朝辉表示，当中17宗涉及价格及收费争议，占整体约53%，包括保险公司未有明确通知消费者下自动续保，引起争议。另外有8宗涉及终止合约问题，例如受保宠物离世后，主人希望取消保单，但仍被要求缴付保单生效期间的相关费用。其余个案则涉及销售及理赔安排，有保险公司以宠物确诊癫癎属不保事项为由，拒绝批出赔偿。

消委会同时进行问卷调查，发现逾半受访宠物主人或准主人曾购买或有意购买宠物保险。不过，约四成受访者表示暂不考虑投保，当中55%认为保费过高、40%认为保障范围不足；另有逾三成人倾向自行承担宠物医疗费用，亦有约三成人表示对宠物保险认识不足。此外，部分受访者认为现阶段未有投保需要，亦有人因宠物年龄或病史等因素，担心未能成功投保。

首次投保多限8岁 高龄宠物续保或需核保

在投保年龄方面，24个计划中有17个将首次投保年龄上限定于8岁，与2023年调查结果相若，其余7个则接受较年长宠物投保，其中两个计划最高可接受12岁宠物。续保方面，13个计划列明可续保至12岁、13岁或15岁，其余则标明可终身续保或不设续保年龄限制，但高龄宠物续保时仍可能需要重新核保。林汉明提醒，主人投保前应留意保单是否保证续保，以及保费会否因宠物年龄、健康状况或索偿纪录而调整，以免日后保费大幅增加。

贵保费未必悭更多?

消委会以挪威牧羊犬作个案，比较15个适用保险计划，结果显示保费较高的计划，未必代表投保人最终支付较少。消委会指出，赔偿结果除受保费影响外，亦与每次门诊赔偿上限、年度赔偿上限及自负额等因素有关。若宠物一年内多次接受同类治疗，部分计划下主人需要承担的费用或明显增加。

此外，24个计划中有19个提供第三者责任保障，主要涵盖宠物导致第三者受伤或财物损失，而主人需负上法律责任的情况。不过，消委会指出，有关保障一般不包括滋扰、噪音、惊吓等投诉，亦不涵盖纯属道义上的赔偿要求。若宠物曾有攻击纪录，或主人明知其具攻击性却未采取合理安全措施，例如没有使用牵绳或口罩，保险公司有机会拒绝赔偿。

消委会吁投保前细阅条款

消委会提醒，市民投保前应详细了解保障范围、自负额、续保安排及第三者责任条款；如宠物已有病历或属高风险品种，亦应先了解会否被拒保或需缴付额外保费。若经常带宠物外出、寄养或前往宠物友善场所，更应留意第三者责任保障是否已包括在基本保障内，以及相关赔偿上限及限制。