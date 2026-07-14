Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TIMA国际音乐大赏2026丨8月启德主场馆开骚 门票明公开发售 主办方设限购冀更多歌迷顺利入场

社会
更新时间：22:15 2026-07-14 HKT
发布时间：22:15 2026-07-14 HKT

「2026 TIMA 国际音乐大赏」将于2026年8月22日及23日在启德体育园启德主场馆（Kai Tak Stadium）举行为期两天的音乐盛宴。启德体育园今日（14日）在社交平台发帖，提醒市民明日将会公开发售「TIMA」门票，主办方将会在正式售票日起释放全部可售票名额，并同时设限购安排，希望令更多歌迷有机会透过官方渠道顺利购票。

今年的「2026 TIMA 国际音乐大赏」不仅是一场颁奖典礼，更是一场跨越国界的音乐文化交流盛会，超豪华的演出阵容多达34组，当中见到有陈伟霆、张天赋（MC）、Charlie Puth、Super Junior（SJ）、少女时代的太妍（泰妍）、IVE、aespa、BABYMONSTER等，云集多组顶尖的K-POP艺人、华语实力唱将及国际巨星。

启德体育园IG图片
启德体育园IG图片

📅 《2026 TIMA国际音乐大赏》演出详情

准备好一起见证「TIMA 国际音乐大赏」的盛大音乐演出，以下为演出日子详情：

项目 详情
活动名称 2026 TIMA 国际音乐大赏
演出日期 2026年8月22日(星期六) 及 8月23日(星期日)
演出时间 下午5时开始
演出地点 启德主场馆 (Kai Tak Stadium)
门票票价 HK$ 2,399 / 2,199 / 1,899 / 1,699 / 1,499 / 1,199 / 899  
主办单位 腾讯音乐娱乐集团（TME）

 

🎤 出席歌手组合名单

  8月22日 (星期六)
闪耀篇章 (Spark Chapter) 82MAJOR、奔赴少年 CIIU、Daniel Seavey、KiiiKiii、NexT1DE、NOWZ 
星光篇章 (Starlight Chapter)  ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE、Hearts2Hearts、TAEYONG（李泰容）、YEONJUN（崔然竣） 
极光篇章 (Aurora Chapter) aespa、BABYMONSTER、MC 张天赋、RIIZE、SUPER JUNIOR、TOMORROW X TOGETHER 
   
  8月23日 (星期日)
闪耀篇章 (Spark Chapter) KickFlip、MODYSSEY、NEXZ、UNCHILD
星光篇章 (Starlight Chapter) AND2BLE、EVAN、MEOVV、NMIXX、NuNew 林景云、PLAVE、威神V（WayV）
极光篇章 (Aurora Chapter) Charlie Puth（特别嘉宾）、陈伟霆、IVE、NCT WISH、Stray Kids、TAEYEON（太妍）

🎟️ 购票时间表

门票将分两阶段发售，乐迷务必把握机会，请锁定以下购票日期及平台。

重要购票日期：

  • 优先购票： 7月13日（星期一）上午10时正开始
  • 公开发售： 7月15日（星期三）下午1时正开始

购票平台及方式：

  • 优先订票平台： QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、JOOX 、Klook (名额有限，售完即止)。
  • 公开发售平台： HK Ticketing 快达票
  • 网上购票： HK Ticketing 快达票
  • 电话购票： (852) 3128 8288 （仅适用于购买轮椅门票）
最Hit
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
01:24
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
影视圈
6小时前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
8小时前
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
医生教室
7小时前
施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕
施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕
影视圈
8小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
17小时前
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
时事热话
9小时前
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
12小时前
施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快
施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快
影视圈
7小时前
港人北上养老现爆炸增长 付150万住低密度社区 72岁伯伯大赞职员「贴心过自己仔女」
港人北上养老现爆炸增长 付150万住低密度社区 72岁伯伯大赞职员「贴心过自己仔女」
商业创科
9小时前
01:44
「日本城」再见？7.15起改名为「真好城JHC」 母公司：单一产地标签不再反映经营模式
社会
12小时前