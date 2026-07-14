TIMA国际音乐大赏2026丨8月启德主场馆开骚 门票明公开发售 主办方设限购冀更多歌迷顺利入场
更新时间：22:15 2026-07-14 HKT
发布时间：22:15 2026-07-14 HKT
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「2026 TIMA 国际音乐大赏」将于2026年8月22日及23日在启德体育园启德主场馆（Kai Tak Stadium）举行为期两天的音乐盛宴。启德体育园今日（14日）在社交平台发帖，提醒市民明日将会公开发售「TIMA」门票，主办方将会在正式售票日起释放全部可售票名额，并同时设限购安排，希望令更多歌迷有机会透过官方渠道顺利购票。
今年的「2026 TIMA 国际音乐大赏」不仅是一场颁奖典礼，更是一场跨越国界的音乐文化交流盛会，超豪华的演出阵容多达34组，当中见到有陈伟霆、张天赋（MC）、Charlie Puth、Super Junior（SJ）、少女时代的太妍（泰妍）、IVE、aespa、BABYMONSTER等，云集多组顶尖的K-POP艺人、华语实力唱将及国际巨星。
📅 《2026 TIMA国际音乐大赏》演出详情
准备好一起见证「TIMA 国际音乐大赏」的盛大音乐演出，以下为演出日子详情：
|项目
|详情
|活动名称
|2026 TIMA 国际音乐大赏
|演出日期
|2026年8月22日(星期六) 及 8月23日(星期日)
|演出时间
|下午5时开始
|演出地点
|启德主场馆 (Kai Tak Stadium)
|门票票价
|HK$ 2,399 / 2,199 / 1,899 / 1,699 / 1,499 / 1,199 / 899
|主办单位
|腾讯音乐娱乐集团（TME）
🎤 出席歌手组合名单
|8月22日 (星期六)
|闪耀篇章 (Spark Chapter)
|82MAJOR、奔赴少年 CIIU、Daniel Seavey、KiiiKiii、NexT1DE、NOWZ
|星光篇章 (Starlight Chapter)
|ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE、Hearts2Hearts、TAEYONG（李泰容）、YEONJUN（崔然竣）
|极光篇章 (Aurora Chapter)
|aespa、BABYMONSTER、MC 张天赋、RIIZE、SUPER JUNIOR、TOMORROW X TOGETHER
|8月23日 (星期日)
|闪耀篇章 (Spark Chapter)
|KickFlip、MODYSSEY、NEXZ、UNCHILD
|星光篇章 (Starlight Chapter)
|AND2BLE、EVAN、MEOVV、NMIXX、NuNew 林景云、PLAVE、威神V（WayV）
|极光篇章 (Aurora Chapter)
|Charlie Puth（特别嘉宾）、陈伟霆、IVE、NCT WISH、Stray Kids、TAEYEON（太妍）
🎟️ 购票时间表
门票将分两阶段发售，乐迷务必把握机会，请锁定以下购票日期及平台。
重要购票日期：
- 优先购票： 7月13日（星期一）上午10时正开始
- 公开发售： 7月15日（星期三）下午1时正开始
购票平台及方式：
- 优先订票平台： QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、JOOX 、Klook (名额有限，售完即止)。
- 公开发售平台： HK Ticketing 快达票
- 网上购票： HK Ticketing 快达票
- 电话购票： (852) 3128 8288 （仅适用于购买轮椅门票）
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