香港书展2026︱明起一连七日会展举行 星岛摊位展出逾1200种书 优惠低至七五折

第36届香港书展将于明日（15日）起至21日（下周二）于香港会议展览中心举行，场内场外将举办超过600项文化活动，并首度增设「东盟文学节」。今届香港书展，以及同期举行的香港运动消闲博览及零食世界，共吸引超过770间展商参与。星岛新闻集团旗下的泛华发行代理有限公司表示，折扣安排与往年一致，一至两本维持八折、三本或以上七五折。

泛华展出逾千种书 购书最低七五折

星岛新闻集团旗下的泛华发行代理有限公司将于书展期间展出超过1,200种图书，新书包括利志达早期经典《刺秦》复刻版、香港动画《世外》文图全纪录《世外ARTBOOK》、董桥最新结集《董桥题跋散录》、《建筑言集01屿落》，以及日籍插画师笔下的《屋邨喵．日日好日》。泛华发行总经理梁子文指，今年折扣安排与往年一致，一至两本维持八折、三本或以上七五折，部分热门书籍如董桥最新作品则不设折扣。

他指近期香港频现暴雨警告，天气情况不稳或影响入场人流。黑雨影响较短，若在开场后发出，入场人士可留在场内，影响有限，「只要不遇上打风，今年情况仍比较乐观」。他又称档位特色是分类清晰，宠物、塔罗、健康等主题集中陈列，方便读者一次过寻找。

推广深度游 丰富人生视野

今年书展主题为「从香港阅读世界：文创传承 · 旅悦人生」，希望鼓励读者通过阅读，探索传统文化在当代社会的传承和创新，并希望大家通过文化和生态旅游，深度体验人文和自然的美，在旅途中丰富人生视野、滋养心灵。

场内「世界文艺廊」展区以「揭开文学心度游」为主题，摆放文化及旅游书籍，又有互动装置，让读者测试文旅风格，为他们推荐书籍及文学深度游路线。「世界文艺廊」亦会举办超过35场活动，包括文化表演、阅读分享会、文化旅游讲座及艺术工作坊等精彩活动，由本地及海内外作家及讲者主持以多元文化视角深入浅出探讨「旅行文学」的文化魅力。

罗家英岑金倩讲戏曲

书展首日将举行年度主题讲座，由郑宝鸿以「回顾香港百年景点、娱乐消遣与盛事」为题，分享香港百年城市风貌与文化变迁；其后，人气KOL 西 DorSi 将分享畅游古都名镇的旅游体验；殿堂级粤剧艺术家罗家英及岑金倩则讲述传统戏曲在当代的传承与创新。

香港书展继续举办八大讲座系列，除「年度主题」之外，另设「名作家」、「英语及国际阅读」、「国际视野」、「本地文化及历史」、「写意生活」、「心灵励志」和「儿童及青年阅读」。

首设「东盟文学节」

今年书展更与香港东盟协会合作，首次增设东盟文学节（ASEAN Literary Festival），促进香港与东盟地区的文化交流，并邀请到多位重量级作家，包括印尼当代最具国际影响力的小说家 Eka Kurniawan，以及印裔新加坡作家 Clarissa Goenawan，分别探讨印尼文学的文化根源与女性作家跨地域创作的故事。

另外，今年香港运动消闲博览将汇聚多元化的运动体验、健身产品及学习活动，让市民亲身感受运动与休闲的魅力，并鼓励大家培养健康生活习惯。随着运动选择日益多元，从刺激到日常、由竞技到休闲，总有一款适合不同人士。博览除了展示运动新趋势，亦加强消闲及学游体验，为市民带来更丰富的互动活动，呼应书展的年度主题。

记者：蔡思宇

摄影：何君健