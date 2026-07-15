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DSE放榜2026︱香港华仁书院状元患先天眼疾 沙田崇真首位状元：中一成绩下游 成功反弹

社会
更新时间：10:42 2026-07-15 HKT
发布时间：10:42 2026-07-15 HKT

 

【DSE放榜2026/香港中学文凭试/状元】2026年香港中学文凭试

（DSE）今日（15日）放榜，考评局已公布，本届文凭试共诞生14男10女，共24名状元，再创历届新高，当中有6男5女，共11名「超级状元」（即6 科5**、公民科达标，以及数学延伸部分获得5**）。另有15,973名日校考生达到「33222」成绩，占总数43,534名日校考生的36.8%，符合八大院校一般最低收生要求。《星岛头条》直击2026DSE放榜全过程！

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英华女校文科超状 心仪法律及工商管理

【11:30】英华女学校的超级状元唐小雅，选修中国文学、中国历史、经济及数学M1，放榜后对自己夺得超级状元十分惊喜和喜悦，她指出事前从未预料自己会拿到超级状元，认为是努力和运气的双重加持的结果。得知成绩后，她亦第一时间传讯息与经商的父母分享喜讯，十分感恩双亲一路以信任与鼓励支持自己。

升学规划方面，她目标修读港大工商管理学学士（法学）及法学士，因为她自幼喜爱文史，也曾经参加过不少的法律相关的活动，令她对法律产生极大兴趣。修读经济则与父母的工作有莫大的关系，她的父母从事商业有关的工作，经过的多年薰陶，以及其本身对经济的兴趣，使她选择商科继续留港深耕。

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英华女校超级状元唐小雅。
英华女校超级状元唐小雅。

由中一成绩下游到状元 沙田崇真郑一力：受医护启发 冀投身医学界

【10:40】沙田崇真中学迎来该校首届状元的诞生，DSE状元郑一力同学在中国语文、英国语文、数学、化学、生物、物理科目取得5星星，数学延伸单元二5星，并于公民与社会发展科达标。他计划报读本地大学的医科，此前医科一直是他的升学目标。因为身体状态欠佳的缘故，需要经常进出医院和诊所，医护人员无微不至的照顾，激励他投身医学界。他盼望未来能学成行医，将这份对病患的温暖关怀继续传递下去。

沙田崇真中学卢晋铭助理校长（卢Sir）分享道，郑一力同学的状元之路并非一帆风顺。在中一时，他的成绩其实处于下游（约全级第90名）。然而，他凭借自身努力，成绩不断进步，最终在文凭试中取得瞩目成绩。

卢Sir表示，郑同学一直以平常心面对考试，因此对于成为本届状元感到始料未及，更形容这次是「超常发挥」。同时，他也由衷感谢学校老师一直以来的悉心帮助。

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【09:15】保良局董玉娣中学状元李心儿的成绩单今日由母亲及姐姐代领。由于她获得由哈佛大学香港校友会教育基金举办的2025年「哈佛书奖」奖学金，现正负笈美国哈佛大学修读课程，故未能亲身回校领取成绩单。

李心儿母亲表示，心儿热爱阅读，经常到图书馆借书，特别钟情于英国文学及香港作家作品，且整个中学阶段均无参与校外补习。姐姐透露，心儿已立志入读医科，目前正考虑报读香港大学或香港中文大学。她补充，父母对心儿的学业一向采取自由放任态度，不但没有施加压力，反而常劝她多外出活动，不要整天留在家中温习。「她的读书压力，大概是源于对自我的高要求。」

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港华视障状元视力余不足一成 拟修读政治学

【08:44】香港华仁书院的状元郑子弦，自中一入学，小学毕业于北角循道学校。他患有先天性眼疾，目前视力仅余不足一成，且情况持续恶化，未来或有完全失明的可能。尽管面对视力挑战，他在学业及课外活动方面均表现积极，现为学校棋艺队队长，并曾于联校比赛中获得奖项。

他曾于征文比赛获奖，获升普计划（AAHK／Access Abroad Hong Kong）全额资助参与英国剑桥大学学术交流团。郑子弦修读文科，于2026年香港中学文凭考试（DSE）取得7科5**及A佳绩，并希望入读香港大学双学位课程"政治学与法学(Government and Laws)"。此前，他亦获得四间英国大学的录取通知。

【08:34】教育局局长蔡若莲，到慈云山一间中学视察，她勉励考生保持积极正面态度迎接新旅程。

【08:24】保良局董玉娣中学今年首度诞生女状元李心儿。由于她获得由哈佛大学香港校友会教育基金举办的2025年「哈佛书奖」奖学金，现正负笈美国哈佛大学修读课程，故未能亲身回校领取成绩单。该校连续两年诞生状元，当中去年的应届考生黄泓智更荣膺「超级状元」。

校长刘子聪表示，李同学心仪香港中文大学医学院。他指出，该校一向重视全人发展，李同学在学业成绩优异之余，亦是校内乒乓球队队员。他强调，「学生不能只靠死读书，透过课外活动学习待人接物、管理情绪和压力，才能在文凭试期间保持稳定的表现。」

刘子聪笑言，近年在文凭试开考前，他都会亲手为每位考生书写并过胶制作类似挥春的红纸书签，作为对同学的精神鼓励，不少校友至今仍保留着这书签。

【07:55】皇仁书院有1名超级状元、2名状元。喇沙书院有1名超级状元及1名状元。

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【07:45】香港浸会大学附属学校王锦辉中小学有一位女状元，名为刘子湉，是该校首位。

【07:18】据了解，将军澳区的保良局罗氏基金中学、沙田崇真中学，首次有状元诞生；保良局董玉娣中学连续两年有状元，亦是该校首诞女状元。


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摄影：何君健、苏正谦、刘骏轩、卢江球

 

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