郑秀文答谢会｜罗淑佩入场 : 歌迷反应正面 主办方处理相对令人满意 谈世界杯球星来港情况

郑秀文（Sammi）原定今晚起一连3晚于启德主场馆举行演唱会，但因舞台部件发生故障存在安全隐忧，主办方日前宣布将演唱会延期，并于原定日期在启德主场馆举办「答谢会」。文化体育及旅游局局长罗淑佩今日亦有到场观看，她表示歌迷普遍对演出反应正面，现场气氛热烈。

罗淑佩指，虽然演出形式由演唱会改为答谢会，但观众能免费多看一场，情绪正面，「个个都话好开心」。她认为演出虽然舞台较简约，但效果不俗，舞者阵容完整，亦有许多经典曲目，整体诚意十足。

她表示，今次活动在短时间内完成舞台布置，展示香港在大型活动上的执行能力，认为主办方在舞台准备期间发现问题后即时修正，并以三晚答谢会作补救，处理「相对令人满意」。她又指，主办方已表示会尽快寻找时间补办正式演唱会，希望歌迷拭目以待。她强调，场馆及主办单位均以安全为首要考虑，能在短时间内完成调整属不易之事。

关于将于即将举行的足球盛事，罗淑佩指出，今年为世界杯年，大家都希望球员在世界杯中有好的表现，如果球队晋级决赛，部分球星可能未能来港属可预期情况。她表示，合约已要求外队派出高比例主力球员，以确保阵容具代表性，但世界杯赛期特殊，需视乎赛果而定。

她提到，部分国家队未进入决赛周，其球星来港机会相对较高，认为球迷对世界杯年的特殊性早有心理准备。至于宣传安排，她指主办方已持续推广，待世界杯四强及决赛形势明朗后，主办方会按情况调整宣传策略，或研究推出球迷优惠，但细节由主办方决定。

记者：蔡思宇

摄影 : 何健勇