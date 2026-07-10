郑秀文答谢会｜粉丝撑场称对今晚演出没特别要求 歌迷 :「她只要站在台上就行!」

郑秀文（Sammi）原定今晚起一连3晚于启德主场馆举行3场《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站》，主办方日前遗憾宣布，因舞台部件发生故障存在安全隐忧，为保障歌手及观众的安全，决定将演唱会延期举行。为了弥补粉丝的失望，主办单位决定于原定日期在启德主场馆举办「答谢会」，以回馈购票观众的支持。

歌迷 : 对今晚演出没特别要求 「她只要站在台上就行」

来自西安的李小姐称，已追随郑秀文近30年，2014年亦曾来港观看演唱会。她形容今次安排顺畅，抵港后乘坐大巴前往酒店途中，司机更全程播放郑秀文歌曲，取票流程亦顺利，令她们对活动更加期待。她指日后演唱会改期，仍会按公布日期再度来港，「哪怕明年、什么时间都可以」。她表示此行在港停留三天，已购得两场门票，尾场未能抢到，又指对今晚演出没有特别要求，「她只要站在台上就行」，能再次见到偶像已感到很激动。

李小姐 : 改期不会造成不便 「点都会请到假嚟参加」

另一名来自韶关的李小姐表示，今次活动安排非常好，虽然并非正式演唱会，但能免费多看一场活动，感到更开心。她认为即使日后改期亦不会造成不便，「点都会请到假嚟参加」，并指郑秀文的演唱会无论在哪举行，她都会追随前往。她表示自幼已喜欢郑秀文，中学时期开始追看演出，过往亦曾多次购票入场。她称对今晚的活动没有特别要求，只要能见到偶像便感到满意。

市民陈小姐表示，一张门票可观看两次活动，认为安排非常理想，「算系赚咗一场」。她指多年来一直追看郑秀文演出，曾在香港及马来西亚等地观看，「佢去边我去边」。她希望演出地点不要太远，但若较远亦可顺道多去几个地方。

记者：蔡思宇

摄影 : 何健勇