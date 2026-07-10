天文台：本港以南雨区正逐渐靠近 料未来一两小时本港部分地区雨势较大 市区气温最高约33度 

天文台于今日（10）早上6时50分发出特别天气提示，指本港以南雨区正逐渐靠近 料未来一两小时本港部分地区雨势较大，提醒市民出门留意天气情况。

天文台又指，与偏南气流相关的骤雨正影响广东西部及珠江口一带。此外，受强台风巴威的外围下沉气流影响，广东东部沿岸天色大致良好。

在上午五时，巴威集结在台北之东南约840公里，预料向西北移动，时速约22公里，移向台湾以东海域，随后掠过台湾以北，靠近浙江南部至福建北部一带。

本港地区今日早晚部分时间多云，有几阵骤雨。初时局部地区有雷暴。日间天晴酷热，市区最高气温约33度，新界再高两三度。吹轻微至和缓南至西南风。稍后海有涌浪。

展望未来一两日部分地区极端酷热，但亦有一两阵骤雨。明日海有涌浪，稍后至星期日初时离岸风势较大。随后两三日天气渐转不稳定。

