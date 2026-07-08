科技园强大创科阵容登场LEAP East 香港首展 逾30间科企抢占中东商机

香港科技园公司今日起一连三日（8日至10日）深度参与于会展中心举行的「LEAP East 2026 国际科技与资讯技术展」。科技园公司作为大会独家「创科生态伙伴」（Tech Ecosystem Partner），有超过30间园区创科企业参展，当中包括23 间园区公司透过科技园公司展区参与展览，超过10 间园区公司独立参展，更有超过20位科技园公司管理层及园区公司代表发表主题演说及参与论坛，与全球创科业界进行知识交流，实行全方位展示香港最大创科生态圈的国际影响力。

科技园公司展区以「Gateway to the NEXT」为主题

科技园公司展区以「Gateway to the NEXT」为主题，汇聚23间极具潜力的园区初创及科技企业，展示涵盖生命健康科技、绿色科技及可持续发展、智慧城市及城市科技，以及人工智能、数据及机械人技术4大重点领域的创新解决方案。展馆重点方案包括手术机械人、电动车快速换电系统、人工智能及数码孪生城市管理平台，以及 AI 驱动的监管科技方案等，回应中东市场在精准和自动化医疗、可持续发展的基建、智慧城市管理及金融合规科技等方面的实际需求。

此外，大会瞩目活动「Rocket Fuel East 初创创业大赛」中，25间入围初创有8间来自科技园园区，共同角逐高达10万美元的免股权奖金（Equity-free funding），进一步印证香港初创企业的创新潜力与竞争优势。

科技园公司冀促成更多跨境产业合作与策略商务配对

科技园公司与中东地区创科合作关系深厚。继2023年沙特通讯与资讯科技大臣到访香港科学园后，科技园公司于 LEAP 2024 与阿卜杜勒阿齐兹国王科技城（KACST）签署合作备忘录，推动跨境创新交流、研发合作及市场拓展。园区科企去年于 GITEX Global 及 Expand North Star 共促成超过200场商业配对；全年更促成逾175场与中东企业及投资者的商务配对，协助 50 多间创科企业录得逾7,500 万港元确认订单，潜在商业价值超过1.26亿港元。透过是次 LEAP East，科技园公司期望促成更多跨境产业合作与策略商务配对，协助科企拓展中东及亚洲的市场版图。

黄秉修 : LEAP首度进驻香港 充分肯定香港国际创科中心独特地位

科技园公司行政总裁黄秉修表示 ：「LEAP 首个海外版图进驻香港，充分肯定了香港作为国际创科中心的独特地位。香港不仅是全球创科企业开拓亚洲市场的重要枢纽，更是通往中东及全球机遇的『下一道大门』。过去数年，科技园公司先后带领园区企业走进中东，透过展览、投资配对、策略合作及市场拓展，成功将香港的科研成果推向国际。我们不单协助科企对接中东的多元应用场景，更满足其资本转型的深层需求，协助企业抢占中东及全球商机。科技园公司将继续发挥『创科生态圈协调者』（Ecosystem Orchestrator）的核心角色，在一国两制优势下，做好『引进来、走出去』，汇聚全球顶尖人才与企业，推动香港创科在国际舞台再创高峰。」

为期3天的展会汇聚超过25,000名与会者、300多位环球科技领袖、400多间参展商，以及250多名投资者与初创企业，为香港以至亚洲创科界打造高规格的国际交流平台。科技园公司管理层亦积极参与多场重点论坛及主题演讲，积极与环球创科业界交流，分享香港的创科实力，鼓励全球创科人才加入香港的创科生态圈。

香港科技园公司行政总裁黄秉修于首日主舞台发表题为「Unlocking Asia & Global Growth – HKSTP As the Launchpad for Global Tech」的主题演讲；首席创科生态发展总监柯志成、首席物业及资产总监麦善鸣，以及人工智能与数据总监冼超舜博士分别于生命健康科技、智慧城市及人工智能专场发表主题演讲，引领探讨未来科技发展趋势，推动全球创新交流。

为加强园区公司与环球创科业界的连系，科技园公司亦于LEAP East 2026 展会前一天（7日）在香港科学园与 Minds by Animoca Brands 合办「Build East: Agentic AI Demo Day and Tour」，邀请多位环球投资者及超过30间来自沙特KACST的初创公司到访科学园，与科技园公司及园区初创交流，深入了解香港最大的创科生态圈，促进跨境合作与投资配对。

LEAP East 2026

日期：2026年7月8日至10日

地点：香港湾仔博览道1号香港会议展览中心展览厅1及3

香港科技园公司展馆编号：H1.Q30（展览厅1香港馆）