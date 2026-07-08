动漫节2026︱7.24开锣 增两展区规模历年最大 日本人气VTuber、声优登场 即睇门票发售详情！

「第27届香港动漫电玩节（ACGHK 2026）」，将于2026年7月24日至28日于香港会议展览中心举行。今届展场首度由展览厅1及3扩展至展览厅5，总面积增一成。大会汇聚逾200个参展商并新增两大展区，同时推出全新门票安排，除本来已有的「动漫节快线门票」，更新增可直达Hall 3的「Hall 3门票」，两者均限量发售。

限量发售「快线门票」及「直达Hall 3门票」

香港动漫电玩节大会表示，在人流管理方面，今年继续采取稳妥的单向分流方案，观众由Hall 1进入，再到Hall 3，然后到Hall 5，最后离场，每个展馆只可进入一次，不能回流。同时，今年除「动漫节快线门票」，更新增可直达Hall 3的「Hall 3门票」，两者均限量发售，目的为「唔想大家等得咁辛苦！」希望更有效分流，大大缩短轮候时间。

大会表示，实体「ACGHK 全票」于7月10日起在指定7-11及OK便利店预售。「CosParadise 摄影师入场证」及「Cosplayer 登记证」于7月13日上午10时起在「ACGHK App」开始发售。现场售票处仅售卖旅客门票，请预先购票。

展场首度扩展至五号展馆

大会续表示，因应海内外动漫迷增加，展场首次由展览厅1及3（Hall 1 及 3）扩展至展览厅5（Hall 5），总面积扩增一成至38,417平方米，可容纳3.8万人，较上届（2025年）增加7,000人。今届动漫节汇聚201个参展商及689位参展个人（包括潮玩设计师、漫画家及本地同人等），规模为历年之最。

设「发掘岛」及「ComixPop」全新专区

今届动漫节将新增两个全新展区，「发掘岛（Dig Dig Island）」及「ComixPop」。「发掘岛（Dig Dig Island）」由著名动画及玩具收藏家卢子英策划，展销来自世界各地的潮流及怀旧玩具、珍贵漫画手稿与罕见人型Figure。

著名导演彭顺将带来上世纪50至80年代玩具藏品中的精选，如铁皮太空玩具等；传奇创作组合「铁人兄弟」将呈献「铁人25周年专题展」，展出新旧铁人作品，包括首件作品及最新创作，部分作品早已绝版，并发售仓库珍宝；另外，世界健力士「怪诞城之夜」玩具精品收藏数量最高纪录保持者黄耀强（William）将展出并发售部分珍藏精品。

可以「现场专享价」请心仪动漫大师即席挥毫

「ComixPop」策展人温绍伦指出，「ComixPop」将带同近40位本地漫画大师及新力军进驻展览厅3，带来新书、新画作、原创周边、盲卡和盲盒等，其中包括凭《失败的我被放上了置物架》获得日本国际漫画赏铜奖的曹志豪，他形容展览是「本地漫画界武林大会」。现场特设「漫画艺术廊」，展出漫画家的珍贵原稿。在「你想点就点」环节中，粉丝可以「现场专享价」请心仪动漫大师即席挥毫。

日本人气虚拟偶像组合成员等将空降舞台

大会今年在展览厅3的「创天综合同人祭」舞台之外，特别新增大会舞台，连同展览厅1大舞台及名家舞台，合共设有四个舞台，活动包括「虚拟/声优偶像见面会」、「潮巨匠艺术玩具展」、「创天综同人祭」及「动漫Cosplay大赛2026」等。

在「虚拟/声优偶像见面会」上，日本超人气虚拟偶像组合 hololive VTuber「ししわた」（Shishiwata）成员角卷绵芽、狮白牡丹将首次空降主舞台。人气声优兼歌手上坂堇、代表作为《鬼灭之刃》时透无一郎的日本一线声优河西健吾等亦将登场，与粉丝举行见面会。

顶尖品牌携限量新品强势回归

「潮巨匠艺术玩具展」则由两大殿堂级大师——美国普普艺术巨匠 Ron English 及「韩国公仔教父」Coolrain，联同47位外国设计师及6位香港本土优秀代表坐镇。今年首创「艺术玩具放题展览」（Art Toy Buffet Exhibition），展销「全球唯一」的潮玩艺术品。

香港品牌玩具协会、HK3C、羚邦、双陆、Hot Toys、Nintendo Switch 商品专门店「Assemble」等知名品牌携限量产品强势回归。「Hot Toys」设有20,000呎展位打造「大型珍藏人偶展览」，展出逾20款全球首度曝光的电影珍藏人偶，包括4.5米《蜘蛛侠：英雄重生》巨型场景连1:1蜘蛛侠雕塑。

梁中本料入场人流增加 完结确定具体增幅

被问及预期参与人数，大会行政总裁梁中本表示，随中展场面积扩展，相信入场人流将会有所增加，惟具体增幅仍有待展览完结后才能确定。

针对本届门票加价5元，梁中本解释因应成本上涨及香港整体价格上升，在无奈下作出的调整。他强调，加价后的门票价格与全球同类型动漫展相比依然非常便宜，因此大会及参展商均不担心加价会对人流或生意额造成负面影响。他又指，「我谂四千多人一同Cosplay都系个纪录」，有否上调空间视乎情况。

温绍伦对IP产业感十分乐观

温绍伦表示，特区政府近年积极支持本地动漫业发展，透过「港漫动力」等扶持计划协助年轻作家起步，作品已成功翻译成多国语言并进军欧洲市场。他指出，漫画是IP产业的重要起点，未来若能结合人工智能（AI）技术转化成动画与影片，将能以更低成本、更高效率地将香港独特文化推广至全球。

至于香港知识产权（IP）产业的前景，温绍伦认为漫画一直是IP产业的重要起源。漫画能以相对较低的成本研发故事及IP，让本地和海外市场更容易认识这些新作品。对其未来发展趋势感到十分乐观。他指出，以往漫画家主要期望作品能够动画化、推出剧场版或进行影视化改编；然而在未来，漫画将作为起步点，透过与人工智能（AI）技术的合作与发展，更容易将漫画作品转化为动画或影片等不同形式，并以多种语言推广至世界各地。他深信，本地漫画家的未来出路非常乐观。

大会行政总裁梁中本。

「ComixPop」策展人温绍伦。

参观路线：

持 Hall 1 入场门票者：由 Hall 1 -> Hall 3 -> Hall 5 -> 离场。 持「Hall 3 门票」者：由 Hall 3 -> Hall 5 -> 离场。 每个展馆只可进入一次，不能逆向回流。 展览厅3及5每日上午11时开放。

第27届香港动漫电玩节 (ACGHK 2026) 活动详情：

* 日期：2026年7月24日（星期五）至27日（星期一）上午10时至晚上9时；7月28日（星期二）上午10时至晚上8时（提早闭馆）

* 地点：香港会议展览中心展览厅Hall 1、Hall 3 及 Hall 5

门票种类 票价 入场时间及通道 可进场馆 购票途径 限量门票 备注 ACGHK 全票 $50 10:00起按指示排队 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / 7-11 及 OK 便利店 / 01 空间 - 长者或伤健人士12:00起进场，长者需出示乐悠咭，每位长者或伤健人士可由1位持票成年人陪同。 小童全票 $25 12:00 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / 01 空间 - 适用于 3至11岁（2岁或以下免费），须由 18岁或以上持票人士陪同（最多陪同 2位）。 动漫节快线门票 $150 10:30 直达 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app 7月24日至26日每日 6,000张；

7月27日 5,000张；

7月28日 4,000张 每人限购 4张，送变色铝杯1个（数量有限，换完即止）。 旅客全票 $80 12:00 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / Bilibili / 现场售票处 - 须凭护照证明。 小童旅客全票 $25 12:00 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / Bilibili / 现场售票处 - 须凭护照证明，适用于 3至11岁（2岁或以下免费），须由 18岁或以上持票人士陪同（最多陪同 2位）。 Hall 3 全票 $30 11:00 3C 通道 Hall 3, 5 ACGHK app 每日限量 5,000张 可直达会场上层。 CosParadise 摄影师入场证 $220 11:00 5FG 通道 Hall 3, 5 ACGHK app 每日限量 600张 每人限实名购买指定日期入场证1张（每日 1张，最多 5张），可多次出入 Hall 3 及 5。 Cosplayer 登记证 $50 11:00 5FG 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app 每日限量 4,500张 每人限实名购买指定日期入场证1张（每日 1张，最多 5张），可多次出入 Hall 3 及 5（17:00后可直达上层 Hall 1 一次）。

记者：李健威

摄影：吴艳玲