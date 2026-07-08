Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

动漫节2026︱7.24开锣 增两展区规模历年最大 日本人气VTuber、声优登场 即睇门票发售详情！

社会
更新时间：17:35 2026-07-08 HKT
发布时间：17:35 2026-07-08 HKT

「第27届香港动漫电玩节（ACGHK 2026）」，将于2026年7月24日至28日于香港会议展览中心举行。今届展场首度由展览厅1及3扩展至展览厅5，总面积增一成。大会汇聚逾200个参展商并新增两大展区，同时推出全新门票安排，除本来已有的「动漫节快线门票」，更新增可直达Hall 3的「Hall 3门票」，两者均限量发售。

限量发售「快线门票」及「直达Hall 3门票」

香港动漫电玩节大会表示，在人流管理方面，今年继续采取稳妥的单向分流方案，观众由Hall 1进入，再到Hall 3，然后到Hall 5，最后离场，每个展馆只可进入一次，不能回流。同时，今年除「动漫节快线门票」，更新增可直达Hall 3的「Hall 3门票」，两者均限量发售，目的为「唔想大家等得咁辛苦！」希望更有效分流，大大缩短轮候时间。

大会表示，实体「ACGHK 全票」于7月10日起在指定7-11及OK便利店预售。「CosParadise 摄影师入场证」及「Cosplayer 登记证」于7月13日上午10时起在「ACGHK App」开始发售。现场售票处仅售卖旅客门票，请预先购票。

展场首度扩展至五号展馆

大会续表示，因应海内外动漫迷增加，展场首次由展览厅1及3（Hall 1 及 3）扩展至展览厅5（Hall 5），总面积扩增一成至38,417平方米，可容纳3.8万人，较上届（2025年）增加7,000人。今届动漫节汇聚201个参展商及689位参展个人（包括潮玩设计师、漫画家及本地同人等），规模为历年之最。

设「发掘岛」及「ComixPop」全新专区

今届动漫节将新增两个全新展区，「发掘岛（Dig Dig Island）」及「ComixPop」。「发掘岛（Dig Dig Island）」由著名动画及玩具收藏家卢子英策划，展销来自世界各地的潮流及怀旧玩具、珍贵漫画手稿与罕见人型Figure。

著名导演彭顺将带来上世纪50至80年代玩具藏品中的精选，如铁皮太空玩具等；传奇创作组合「铁人兄弟」将呈献「铁人25周年专题展」，展出新旧铁人作品，包括首件作品及最新创作，部分作品早已绝版，并发售仓库珍宝；另外，世界健力士「怪诞城之夜」玩具精品收藏数量最高纪录保持者黄耀强（William）将展出并发售部分珍藏精品。

可以「现场专享价」请心仪动漫大师即席挥毫

「ComixPop」策展人温绍伦指出，「ComixPop」将带同近40位本地漫画大师及新力军进驻展览厅3，带来新书、新画作、原创周边、盲卡和盲盒等，其中包括凭《失败的我被放上了置物架》获得日本国际漫画赏铜奖的曹志豪，他形容展览是「本地漫画界武林大会」。现场特设「漫画艺术廊」，展出漫画家的珍贵原稿。在「你想点就点」环节中，粉丝可以「现场专享价」请心仪动漫大师即席挥毫。

日本人气虚拟偶像组合成员等将空降舞台

大会今年在展览厅3的「创天综合同人祭」舞台之外，特别新增大会舞台，连同展览厅1大舞台及名家舞台，合共设有四个舞台，活动包括「虚拟/声优偶像见面会」、「潮巨匠艺术玩具展」、「创天综同人祭」及「动漫Cosplay大赛2026」等。

在「虚拟/声优偶像见面会」上，日本超人气虚拟偶像组合 hololive VTuber「ししわた」（Shishiwata）成员角卷绵芽、狮白牡丹将首次空降主舞台。人气声优兼歌手上坂堇、代表作为《鬼灭之刃》时透无一郎的日本一线声优河西健吾等亦将登场，与粉丝举行见面会。

顶尖品牌携限量新品强势回归

「潮巨匠艺术玩具展」则由两大殿堂级大师——美国普普艺术巨匠 Ron English 及「韩国公仔教父」Coolrain，联同47位外国设计师及6位香港本土优秀代表坐镇。今年首创「艺术玩具放题展览」（Art Toy Buffet Exhibition），展销「全球唯一」的潮玩艺术品。

香港品牌玩具协会、HK3C、羚邦、双陆、Hot Toys、Nintendo Switch 商品专门店「Assemble」等知名品牌携限量产品强势回归。「Hot Toys」设有20,000呎展位打造「大型珍藏人偶展览」，展出逾20款全球首度曝光的电影珍藏人偶，包括4.5米《蜘蛛侠：英雄重生》巨型场景连1:1蜘蛛侠雕塑。

梁中本料入场人流增加 完结确定具体增幅

被问及预期参与人数，大会行政总裁梁中本表示，随中展场面积扩展，相信入场人流将会有所增加，惟具体增幅仍有待展览完结后才能确定。

针对本届门票加价5元，梁中本解释因应成本上涨及香港整体价格上升，在无奈下作出的调整。他强调，加价后的门票价格与全球同类型动漫展相比依然非常便宜，因此大会及参展商均不担心加价会对人流或生意额造成负面影响。他又指，「我谂四千多人一同Cosplay都系个纪录」，有否上调空间视乎情况。

温绍伦对IP产业感十分乐观

温绍伦表示，特区政府近年积极支持本地动漫业发展，透过「港漫动力」等扶持计划协助年轻作家起步，作品已成功翻译成多国语言并进军欧洲市场。他指出，漫画是IP产业的重要起点，未来若能结合人工智能（AI）技术转化成动画与影片，将能以更低成本、更高效率地将香港独特文化推广至全球。

至于香港知识产权（IP）产业的前景，温绍伦认为漫画一直是IP产业的重要起源。漫画能以相对较低的成本研发故事及IP，让本地和海外市场更容易认识这些新作品。对其未来发展趋势感到十分乐观。他指出，以往漫画家主要期望作品能够动画化、推出剧场版或进行影视化改编；然而在未来，漫画将作为起步点，透过与人工智能（AI）技术的合作与发展，更容易将漫画作品转化为动画或影片等不同形式，并以多种语言推广至世界各地。他深信，本地漫画家的未来出路非常乐观。

大会行政总裁梁中本。
大会行政总裁梁中本。
「ComixPop」策展人温绍伦。
「ComixPop」策展人温绍伦。

参观路线：

  • 持 Hall 1 入场门票者：由 Hall 1 -> Hall 3 -> Hall 5 -> 离场。
  • 持「Hall 3 门票」者：由 Hall 3 -> Hall 5 -> 离场。
  • 每个展馆只可进入一次，不能逆向回流。
  • 展览厅3及5每日上午11时开放。

第27届香港动漫电玩节 (ACGHK 2026) 活动详情：

* 日期：2026年7月24日（星期五）至27日（星期一）上午10时至晚上9时；7月28日（星期二）上午10时至晚上8时（提早闭馆）
* 地点：香港会议展览中心展览厅Hall 1、Hall 3 及 Hall 5

门票种类 票价 入场时间及通道 可进场馆 购票途径 限量门票 备注
ACGHK 全票 $50 10:00起按指示排队 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / 7-11 及 OK 便利店 / 01 空间 - 长者或伤健人士12:00起进场，长者需出示乐悠咭，每位长者或伤健人士可由1位持票成年人陪同。
小童全票 $25 12:00 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / 01 空间 - 适用于 3至11岁（2岁或以下免费），须由 18岁或以上持票人士陪同（最多陪同 2位）。
动漫节快线门票 $150 10:30 直达 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app 7月24日至26日每日 6,000张；
7月27日 5,000张；
7月28日 4,000张		 每人限购 4张，送变色铝杯1个（数量有限，换完即止）。
旅客全票 $80 12:00 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / Bilibili / 现场售票处 - 须凭护照证明。
小童旅客全票 $25 12:00 1B 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app / Bilibili / 现场售票处 - 须凭护照证明，适用于 3至11岁（2岁或以下免费），须由 18岁或以上持票人士陪同（最多陪同 2位）。
Hall 3 全票 $30 11:00 3C 通道 Hall 3, 5 ACGHK app 每日限量 5,000张 可直达会场上层。
CosParadise 摄影师入场证 $220 11:00 5FG 通道 Hall 3, 5 ACGHK app 每日限量 600张 每人限实名购买指定日期入场证1张（每日 1张，最多 5张），可多次出入 Hall 3 及 5。
Cosplayer 登记证 $50 11:00 5FG 通道 Hall 1, 3, 5 ACGHK app 每日限量 4,500张 每人限实名购买指定日期入场证1张（每日 1张，最多 5张），可多次出入 Hall 3 及 5（17:00后可直达上层 Hall 1 一次）。

记者：李健威

摄影：吴艳玲

最Hit
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
43分钟前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
6小时前
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
7小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
5小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
8小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
7小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 14:04 HKT
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
4小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
12小时前
郭少芸入住内地豪华养老院？ 因一事乐而忘返不愿离开 吸金力惊人年收百万租金成楼后
郭少芸入住内地豪华养老院？ 因一事乐而忘返不愿离开 吸金力惊人年收百万租金成楼后
影视圈
7小时前