Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

超强台风巴威︱港航取消周五及周六10班台北、冲绳往返香港航班 即睇国泰/快运/大湾区最新资讯

社会
更新时间：21:01 2026-07-08 HKT
发布时间：18:15 2026-07-08 HKT

天文台表示，超强台风巴威集结在台北之东南约1540公里，预料向西或西北偏西移动，时速约18公里，横过西北太平洋。天文台指巴威会在未来一两日移向台湾以东海域，随后靠近华东沿岸。「巴威」迫近，本港多间航班宣布涉及台北、高雄及冲绳的特别航班安排，《星岛头条》整合各大航班最新资讯，让近日即将游台游日的读者一文睇清。

国泰航空：往来台北或高雄航班弹性机票安排

由于超级台风巴威逼近台北及高雄，国泰现豁免航班重新订位及更改航点的手续费用，让乘客可以更灵活调整行程。国泰表示，明白旅游计划或会因应情况而有所变动，因此致力为乘客提供更安心、更具弹性的选择。

若乘客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

往返／途经航班 出票日期 原定旅游日期 更改机票截止日期 旅程完成日期
往返台北 (TPE)/高雄(KHH) 的航班 2026年7月6日或之前 2026年7月9日至11日 必须在2026年7月11日或之前更改机票 2026年8月31日

有关重新预订机票的更多资讯：

  • 乘客的机票由国泰航空发出（机票号码以 160 开头）。
  • 乘客可选择新的出发日期，但必须在2026年8月31日或之前；更新后的旅游日期须视乎航班座位供应情况而定。
  • 此安排不适用于已全额或部分退款的机票。
  • 国泰将继续密切留意相关天气预报。如乘客的航班最终取消，国泰将尽力安排乘搭下一班最早的航班，并提供额外的选项以协助妥善规划行程。

回到目录

香港航空：取消多班冲绳及台北往返香港的航班

香港航空表示，受超强台风巴威影响，多班冲绳及台北航班已取消。

日期 航班编号 航线
7月10日 HX676 香港至冲绳
HX679 冲绳至香港
7月11日 HX252 香港至台北
HX253    台北至香港
HX254 香港至台北
HX255 台北至香港
HX260 香港至台北
HX261 台北至香港
HX282 香港至台北
HX283 台北至香港

以下航班已改期：

日期 航班编号 航线 更改后航班编号 起飞时间 到达时间
7月10日 HX658

香港至冲绳

 HX658D 7月11日/1230

7月11日/1620
HX659 冲绳至香港 HX659D 7月11日/1720 7月11日/1910

旅客前往机场前，可于香港航空网站查看「航班状态」，或于起飞时间4小时前，注册「航班提示」服务，以短讯/电邮接收航班状态提示，亦可使用官网「在线咨询」服务，或「联系我们」电话查询。

回到目录

香港快运：取消4班冲绳航班 另有4班机延期

香港快运表示，受超级台风巴威影响，2026年7月10日（星期五）往返香港及冲绳的UO842、UO843、UO844及UO845航班将会取消。另外，2026年7月10日往返香港及冲绳的UO824及UO825航班将会延期至2026年7月11日出发；而2026年7月10日往返香港及石垣的UO858及UO879航班将会延期至2026年7月12日出发。快运已通知受影响的乘客有关航班变动的资讯，并提供适切的协助，以便旅客及早安排行程更改。受影响乘客可按电邮通知或使用以下连结了解航班改期详情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login

快运指由于天气状况不稳定，2026年7月10日至11日期间往返台北、台中及高雄的航班亦可能受到影响，现正密切监察期间的天气状况。

因应是次台风，已为于2026年7月10日至11日期间往返台北、台中、高雄、冲绳及石垣的旅客推出特别票务政策（仅适用于2026年7月7日或之前预订的机票）：

  • 豁免更改航班费用及票价差额： 新的出发日期必须在原定出发日期的前后2星期内。
  • 更改航线及豁免票价差额： 新目的地必须位于同一地区内，为免生歧义，更改只限于冲绳与石垣互换，或台北、台中与高雄互换。
  • 取消航班及退款： 乘客可就未使用的航段申请全额退款至原有付款方式。 

乘客必须在原定出发日期的航班预定出发时间或之前，透过客户联系团队提出申请（服务时间为星期一至日香港时间早上8时至晚上8时），其WhatsApp 或微信联络方式可以参阅 https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ 。如非服务时间，请使用服务申请表： https://hkexpress-eform.concentrix.com/zh-HK/service-request-form

快运建议于2026年7月9日至11日期间出发的旅客定期查阅电邮，并在前往机场前先查看其航班状况： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。如航班未受影响，请于航班出发前三小时抵达机场，以便有足够时间办理登机手续。

 

大湾区航空：取消6班往返台北/舟山航班

大湾区航空表示，受超强台风巴威影响，7月10日及11日期间，多班航班服务将会取消。其中7月10日来往香港及台北的HB710航班将会取消；而7月11日有5班航班将会取消，包括3班来往香港和台北（HB711、HB702及HB703）；及2班来往香港和舟山的航班（HB866及HB867）。

受影响乘客可于原定出发日期7日内更改机票或于30日内办理退款，相关费用可获豁免。

回到目录

最Hit
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
3小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
9小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
11小时前
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
7小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
8小时前
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
10小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
10小时前
一九七一｜黄子华、许冠文、卫诗雅全员回归 林嘉欣华丽登场 《破·地狱》导演陈茂贤新作正式开拍
一九七一｜黄子华、许冠文、卫诗雅全员回归 林嘉欣华丽登场 《破·地狱》导演陈茂贤新作正式开拍
影视圈
5小时前
姜涛不小心驾驶、冲红灯及无挂P牌扣满15分 今起停牌3个月
01:48
姜涛不小心驾驶、冲红灯及无挂P牌扣满15分 今起停牌3个月
社会
5小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
15小时前