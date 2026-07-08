超强台风巴威︱港航取消周五及周六10班台北、冲绳往返香港航班 即睇国泰/快运/大湾区最新资讯

天文台表示，超强台风巴威集结在台北之东南约1540公里，预料向西或西北偏西移动，时速约18公里，横过西北太平洋。天文台指巴威会在未来一两日移向台湾以东海域，随后靠近华东沿岸。「巴威」迫近，本港多间航班宣布涉及台北、高雄及冲绳的特别航班安排，《星岛头条》整合各大航班最新资讯，让近日即将游台游日的读者一文睇清。

由于超级台风巴威逼近台北及高雄，国泰现豁免航班重新订位及更改航点的手续费用，让乘客可以更灵活调整行程。国泰表示，明白旅游计划或会因应情况而有所变动，因此致力为乘客提供更安心、更具弹性的选择。

若乘客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

往返／途经航班 出票日期 原定旅游日期 更改机票截止日期 旅程完成日期 往返台北 (TPE)/高雄(KHH) 的航班 2026年7月6日或之前 2026年7月9日至11日 必须在2026年7月11日或之前更改机票 2026年8月31日

有关重新预订机票的更多资讯：

乘客的机票由国泰航空发出（机票号码以 160 开头）。

乘客可选择新的出发日期，但必须在2026年8月31日或之前；更新后的旅游日期须视乎航班座位供应情况而定。

此安排不适用于已全额或部分退款的机票。

国泰将继续密切留意相关天气预报。如乘客的航班最终取消，国泰将尽力安排乘搭下一班最早的航班，并提供额外的选项以协助妥善规划行程。

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香港航空表示，受超强台风巴威影响，多班冲绳及台北航班已取消。

日期 航班编号 航线 7月10日 HX676 香港至冲绳 HX679 冲绳至香港 7月11日 HX252 香港至台北 HX253 台北至香港 HX254 香港至台北 HX255 台北至香港 HX260 香港至台北 HX261 台北至香港 HX282 香港至台北 HX283 台北至香港

以下航班已改期：

日期 航班编号 航线 更改后航班编号 起飞时间 到达时间 7月10日 HX658 香港至冲绳 HX658D 7月11日/1230 7月11日/1620 HX659 冲绳至香港 HX659D 7月11日/1720 7月11日/1910

旅客前往机场前，可于香港航空网站查看「航班状态」，或于起飞时间4小时前，注册「航班提示」服务，以短讯/电邮接收航班状态提示，亦可使用官网「在线咨询」服务，或「联系我们」电话查询。

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香港快运：取消4班冲绳航班 另有4班机延期

香港快运表示，受超级台风巴威影响，2026年7月10日（星期五）往返香港及冲绳的UO842、UO843、UO844及UO845航班将会取消。另外，2026年7月10日往返香港及冲绳的UO824及UO825航班将会延期至2026年7月11日出发；而2026年7月10日往返香港及石垣的UO858及UO879航班将会延期至2026年7月12日出发。快运已通知受影响的乘客有关航班变动的资讯，并提供适切的协助，以便旅客及早安排行程更改。受影响乘客可按电邮通知或使用以下连结了解航班改期详情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login 。

快运指由于天气状况不稳定，2026年7月10日至11日期间往返台北、台中及高雄的航班亦可能受到影响，现正密切监察期间的天气状况。

因应是次台风，已为于2026年7月10日至11日期间往返台北、台中、高雄、冲绳及石垣的旅客推出特别票务政策（仅适用于2026年7月7日或之前预订的机票）：

豁免更改航班费用及票价差额 ： 新的出发日期必须在原定出发日期的前后2星期内。

： 新的出发日期必须在原定出发日期的前后2星期内。 更改航线及豁免票价差额 ： 新目的地必须位于同一地区内，为免生歧义，更改只限于冲绳与石垣互换，或台北、台中与高雄互换。

： 新目的地必须位于同一地区内，为免生歧义，更改只限于冲绳与石垣互换，或台北、台中与高雄互换。 取消航班及退款： 乘客可就未使用的航段申请全额退款至原有付款方式。

乘客必须在原定出发日期的航班预定出发时间或之前，透过客户联系团队提出申请（服务时间为星期一至日香港时间早上8时至晚上8时），其WhatsApp 或微信联络方式可以参阅 https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ 。如非服务时间，请使用服务申请表： https://hkexpress-eform.concentrix.com/zh-HK/service-request-form 。

快运建议于2026年7月9日至11日期间出发的旅客定期查阅电邮，并在前往机场前先查看其航班状况： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。如航班未受影响，请于航班出发前三小时抵达机场，以便有足够时间办理登机手续。

大湾区航空：取消6班往返台北/舟山航班

大湾区航空表示，受超强台风巴威影响，7月10日及11日期间，多班航班服务将会取消。其中7月10日来往香港及台北的HB710航班将会取消；而7月11日有5班航班将会取消，包括3班来往香港和台北（HB711、HB702及HB703）；及2班来往香港和舟山的航班（HB866及HB867）。

受影响乘客可于原定出发日期7日内更改机票或于30日内办理退款，相关费用可获豁免。

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