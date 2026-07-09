狗只入食肆｜市民反应两极 有人嫌「污糟邋遢」 宁帮衬其他餐厅 支持者：宠物共融是社会进步体现

政府放宽狗只进入食肆规定，成功申请、首批约900间餐厅7月9日起可容许狗只内进。不过措施亦引起不少怕狗人士关注，担心衞生、狗只吠叫等问题，而部分获批申请食肆更是客群广、人流多的连锁快餐店。《星岛头条》记者日前在湾仔区一带街访，发现市民对措施反应两极，有人认为既不衞生、亦有危险，担心「啲狗污糟邋遢，又可能无啦啦咬人、大小二便」；支持者则觉得逐步接纳宠物共融，是体现社会进步，不过也应顾及怕狗或非狗主的感受，作完善配套并划分区域。

反对声音嫌「啲狗污糟邋遢」

陈氏夫妇对食肆放宽狗只进入表明「绝对反对」，直言「啲狗污糟邋遢」，他们首要关注的是衞生与安全问题，指狗只容易「甩毛」，且有机会随地大小便，亦担心狗只吠叫甚至咬人。陈先生强调，即使食肆设有分区，狗毛仍可以随空气飘散到整间餐厅，影响食物安全。他表明若得知某食肆允许携带狗只进入，会选择光顾其他餐厅。

狗主支持 惟须有能力控制及安抚

狗主郑先生认为推出宠物友善措施是好，但同意必须顾及怕狗或非狗主的感受，建议若食肆空间有限，应优先考虑设立户外用餐区带狗人士使用；若需于室内用餐，则必须有清晰的区域划分。他认为政策能否顺利推行，关键在于狗主本身的公德心，加上须有能力控制及安抚自己的宠物，避免对其他食客造成滋扰。

有市民倡先在「宠物友善」商场餐厅推行

颜先生认为，逐步接纳宠物共融是社会进步的体现，指大方向值得支持。然而，他坦言现时一般普通食肆的环境「未必太适合」全面放宽，担心并非所有狗主都能妥善管理自己的狗只。他建议，与其让个别餐厅单独申请推行，不如先在「宠物友善」商场推行，统一管理衞生与配套设施，相信能更有效减少食客与狗主之间的潜在摩擦。

记者、摄影：陈俊豪