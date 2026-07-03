港独组织「建国联盟」两自闭症男成员认串谋分裂国家罪 还柙7.29判刑

两名患自闭症的男子于前年11月至去年7月间参与在台湾成立、旨在推动「港独」的「香港民主建国联盟」组织，因而被控《香港国安法》下的串谋分裂国家罪。他们今早在湾仔区域法院承认控罪，案情透露两人在警诫下称「我为咗加入加拿大政治庇护先至加入建国联」及「我加入建国联都系因为好奇，我而家都好少出声」。法官练锦鸿押后案件至7月29日判刑，待索取背景报告，期间二人还柙候惩。

有被告求情称患自闭生活遇困一时想歪被利用

两名被告分别为27岁速递员陈泰森及25岁侍应伍始东，同被控于2024年11月6日至2025年7月9日，在香港一同串谋和与其他人串谋，组织、策划、实施或者参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一行为，不论是否使用武力或者以武力相威胁，即：将香港特别行政区或者中华人民共和国其他任何部分从中国人民共和国分离出去；非法改变香港特别行政区或者中华人民共和国其他任何部分的法律地位；或将香港特别行政区或者中华人民共和国其他任何部分转归外国统治；同案被告黄智乐早前承认串谋分裂国家罪被判监。

代表被告陈泰森的大状求情指，陈泰森曾因煽动等罪于2022年被判处监禁，获释后其经历十分差，惟不懂寻求协助，处于孤立的状态，而陈泰森自身亦患有自闭症，在职场面对困境，生活上亦出现诸多摩擦，产生错误想法，因而被海外人士利用，而本案的3名被告亦同为自闭症人士。练官质疑，陈泰森想「揾著数」寻求海外庇护，属功利主义的思想。辩方回应，陈泰森错误相信参与犯案能解决其困境，惟及后已接触传道人及受洗，传道人在其获释后亦会协助其更生，故其重犯机会低。练官关注，陈泰森的自闭症是否有医生跟进其情况。辩方回应，陈泰森在2022年监禁期间曾出现适应障碍症，需以药物控制，因本案还柙后亦有惩教署提供的辅导跟进情况。

练官亦关注另一被告伍始东如何获得涉案的多面旗帜，辩方回应部分旗帜由他自行购入，部分则由他设计并交由他人制作而成。辩方另透露，伍始东自小一开始确诊自闭症，一直有专业人士跟进其情况，因本案还柙后亦有惩教署提供的辅导跟进情况，伍始东亦对犯下本案深感后悔。练官质疑，伍始东自行设计旗帜，并非属辩方提及的「一时好奇」下犯案。辩方回应，该些旗帜是伍始东在读书时期时自己设计的。

「建国联盟」由姜嘉伟创立两被告为活跃成员

案情指，「香港民主建国联盟」由男子姜嘉伟于2024年创立的非法组织，该组织自称「香港海外政权政党」，其主张包括「光复香港」和「香港独立」等，两名被告是「建国联」的活跃成员。同年11月6日，姜在Facebook宣布创立该组织及供大众加入，并表示初步政纲是「光复香港」，透过积极参与「香港议会选举」，落实「香港国民自决」，并「禁止中国共产党及其相关活动在香港的存在」。

2025年2月15日，「香港民主建国联盟」在台湾举行记者招待会并于网上直播，他们展示多幅印有「香港独立」及「光复香港时代革命」标语的旗帜和横额及宣布参选，另开设社交媒体帐户以宣扬其主张，包括Facebook及YouTube帐户。

在2024年11月至2025年7月期间，「香港民主建国联盟」成员使用多个平台，包括Line、Telegram及WhatsApp等进行频密的内部讨论，并透过Google Meet定期进行网上视像会议，期间成员会商讨该党的内部架构、运作及活动，其成员参选「香港议会选举」的事宜，及实现「香港独立」后将采用的政策。被告陈泰森是其中2个Line群组的成员，曾参与12 次会议。被告伍始东是其中3个Line群组的成员，曾参与1次会议。

两人分别称为获政治庇护或好奇加入「建国联」

被告陈泰森在去年2月至5月期间曾参与Line群组的讨论，他就「香港民主建国联盟」的名称及党徽、制备宣传材料、收集警务人员及其家属个人资料等提出建议。同年7月，陈泰森被捕后在警诫下称「我为咗加入加拿大政治庇护先至加入民主建国联盟」。警方在其手机中发现，陈泰森被捕前曾与「建国联」主席欧永康表示，由于有成员被捕，故自己为安全起见须退出Line群组，当找到更安全的通讯平台时，他会继续参与讨论，并鼓励道「just hope we can keep fighting on」。

警方另从其手机发现一个Google Drive 帐户，帐户存有「建国联」党徽的草稿、两份各以中英文撰写，要求美国政府保护香港「政治犯」并制裁中港政府官员的提案草稿，其题目分别为「敦促美国制定香港政治犯救援计划」及「保护在港政治犯并反制中港当局跨境镇压威胁的紧急行动」。陈泰森另在警诫下承认自己认同「建国联」的非法宗旨，曾协助拟写「建国联」的党章和设计党徽，并草拟了上述打算呈交美国的提案。

被告伍始东于去年7月9日被捕，并在警诫下表示「我加入香港民主建国联盟都系因为好奇，我而家都好少出声」。警方调查其手机对话后，发现伍始东曾在 WhatsApp 群组发送「蓝白旗」的照片并称其为「国旗」，亦曾就实现「香港独立」后将采用的政策提出建议，例如拆除金紫荆广场的国旗及区旗、取代香港传媒机构、和判处政府高官死刑等。警方其后从其住所检获19面旗帜，包括：象征「西藏独立」的「雪山狮子旗」、象征「广东独立」的「木棉旗」、印有「光时」标语的旗帜。

案件编号：DCCC1367/2025

法庭记者：黄巧儿