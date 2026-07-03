新闻追击︱国产鹅肝攻港 性价比媲美法国 茶餐厅等纷引入 业界指强化「美食天堂」地位

法国鹅肝是最具代表性的奢华美食之一，惟自从中国引入法国朗德鹅大规模养殖，法式鹅肝年产量逐年递增，出口量亦会与日俱增，而且价格便宜很多。在鹅肝「平民化」趋势下，本港越来越多食茶餐厅、小食店等引入国产鹅肝，推出不同风味的廉价鹅肝美食。有餐饮业代表指出，近期有不少中档餐厅以至茶餐厅推出鹅肝菜式，以增加餐牌多样性及提升吸引力，相信未来国产鹅肝在餐桌上日益普及，为市民和旅客带来口福，亦有助强化香港「美食天堂」品牌的吸引力。

分析师料中国今年或明年将超越法国 鹅肝产量达「世一」

有报道指，中国在10年前年产鹅肝约2000吨，及至去年增至1.4万吨，相较2024年急升约30%；作为全球领先鹅肝生产国的法国则呈跌势，去年产量下降3%，为1.5万吨。有行业分析师和从业者预计中国在今年或明年将超越法国，产量「世一」。

国产鹅肝产量大增，价格亦比法国鹅肝便宜，本港不少茶餐厅、小食店、日式料理等食肆均购入烹调不同美食，例如鹅肝寿司、鹅肝煎蛋捞饭、鹅肝牛肉汉堡等，而且价格「亲民」。此外，有海鲜肉类专门店亦有售急冻的原只内地鹅肝（约700至800克），网购会员价为每公斤510元，价格比该店以538元出售的匈牙利原只鹅肝更为便宜；至于法国鹅肝，某高档超级市场有售80克法国鹅肝片，售价310元，换算每公斤约3975元，价格远超内地鹅肝。

内地鹅肝价格较法国货便宜约3成

香港餐饮联业协会会长黄家和表示，内地鹅肝主要集中在山东潍坊及安徽六安两大产区，主要供应内地市场，但约有5%、即约300吨出口至港澳、东南亚、日本及韩国等，主要供应于高级餐厅，现时本港不少餐厅亦已转用内地生产的高端鹅肝。

黄家和指出，内地鹅肝价格较法国货便宜约3成，内地除了出口高端鹅肝外，亦有大量普通质量的产品，价格更为低廉，近期开始见到茶餐厅在菜式中加入鹅肝，以增加餐牌多样性及提升吸引力，相信未来会有更多不同类型的食店采用。他补充，山东、安徽等地不少中小型鹅养殖场亦采用法国品种鹅只饲养，经多年技术改进后，质量已与法国出产的鹅肝不遑多让。

香港餐旅业协会主席梁熙表示，现时本港餐厅采购鹅肝的市场价格差距明显，其中匈牙利原只鹅肝约每公斤489元，中国原只鹅肝则低至每公斤100元，因此不少餐厅会依靠内地供应。他坦言，法国鹅肝「真系肥美啲」，但成本高，餐厅会按自身定位进行选择，整体来说，高档餐厅依然倾向选择法国或匈牙利鹅肝，中价餐厅则已开始考虑更便宜的内地鹅肝。

梁熙续称，内地鹅肝出口量仍较少，主要因质量控制仍未完全成熟，部分产品未必完全符合进口地指标，但相信技术成熟只是时间问题，若未来出口量增加、供应更稳定，鹅肝或会如鱼子酱般，在一定程度上取代外国货。

对于鹅肝烹调中式食品，梁熙认为一直存在创作空间，例如鹅肝炒饭、鹅肝焗响螺、鹅肝小笼包等十分美味，但过去因成本高昂而未能普及，若内地鹅肝供应日益稳定，不但能让餐饮业界创作更多美食，亦有助强化香港「美食天堂」品牌的吸引力，从而吸引更多旅客来港，故此引入国产鹅肝对本地餐饮及旅游业均有正面作用。

记者：蔡思宇