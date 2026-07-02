消委会 ‧ 外置充电器︱15款10000mah尿袋比拼 一内地品牌充电效率最高 小米$209获最高总评4.5分

俗称「尿袋」的外置充电器早已成为大部分人日常外出或旅游时的必备物品，惟近年不时发生与「尿袋」相关事故，产品安全性备受关注。消委会参与国际测试，比较15款样本的安全及效能表现，结果显示所有样本通过基本安全测试，3款样本的电能转换效率达90%或以上，而2款样本在高低温度测试环境下可供的电能较室温环境下少约20%或以上。

15款外置充电器样本售价约由158至569元，所有样本标示内置电池的电容量均为10,000毫安培

小时（mAh）。结果显示，国产品牌小米、售209元的「磁吸自带线行动电源10000 33W」获总评4.5分，亦是15款当中唯一获4.5分的样本。其转换效率和标示准确度同获4.5分、耐跌撞能力更达5分。

回到目录

相关新闻：

消委会‧蓝牙耳机｜Apple、Bose等五款获评4.5分 小米399元性价比最高 两款耳机售1499元仅得3.5分（附55款测试名单）

整体的电能输出测试结果显示，「Ego AllyDelievery 4 F52/AD4」和「Mophie Powerstation PS-10K-A」在40°C高温及40°C高温存放28日后测试时的电能输出表现与室温环境相若，没有明显差异，故评获5分；而「XPower MagSwift 7in1 Wireless Magcharge Power Bank KH-99」及「Sharge Pouch Mini Power Bank P2」在3个测试环境下的电能输出表现都较室温的少约20%或以上，评分仅获2分或以下。

回到目录

就为「尿袋」样本本身充电表现而言，「小米磁吸自带线行动电源10000 33W」、「Anker MagGo Power Bank（10K, Slim）A1664」和「UGreen MagFlow 10000mAh Magnetic Wireless Power Bank PB773」略胜㇐筹，获4分。其中「Nitecore NB Plus」和「超霸GP M2+系列储电宝M10C」的充电速度较慢。

9款样本备有无线充电功能，然而，其充电速度及效率均较有线充电为低，充电过程中亦会产生较多热量。「Ego AllyDelievery 4 F52/AD4」在无线充电量得的可用电能为有线充电时的71.3%，故获4.5 分；惟「Thinkthing Studio CyberBank CB 10000」进行无线充电时的热能损耗较多，仅获3分。

回到目录

Q1：应待外置充电器完全耗电后才充电？有否充电贴士？

答：使用外置充电器时毋须完全耗电后才充电，建议日常使用时维持约20%至80%电量，避免⾧时间处于满电或极低电量状态。

消费者可根据外置充电器标示的输入规格拣选合适的充电器，当外置充电器完成充电后，应尽快把充电器的插头拔出。

Q2：若同时为多个智能装置充电，充电速度会否变慢？

外置充电器同时为多个智能装置充电时，实际充电速度会受多种因素影响，包括外置充电器的输出功率、智能装置的充电功率，以及环境温度等。

Q3：快充会影响外置充电器及智能装置的电池寿命吗？

快速充电会否影响电池寿命要视乎产品的设计，例如充电设计及过热保护装置等。若⾧期频繁地以高功率进行快速充电，或会增加发热及缩短电池的寿命。

Q4：若外置充电器将会闲置㇐段较⾧时间，应如何储存？

如外置充电器需⾧时间闲置，建议将电量维持约 60%，并存放于阴凉及干爽的地方。

Q5：有线与无线充电有什么优点及缺点？使用无线充电时有什么建议？

有线充电的充电效率较高及速度较快，而无线充电毋须插线，使用较方便，但充电效率则较低及速度较慢，充电时亦会较热。

无线充电透过电磁感应原理运作，若外置充电器与装置的充电线圈未能准确对准，便会影响充电速度及效率；部分外置充电器备有磁吸功能，有助对准充电线圈。此外，使用过厚的手机保护壳会增加充电线圈之间的距离，削弱磁吸效果及充电效率。

Q6：在甚么情况下应立即停用外置充电器？

当外置充电器出现异常情况时，应立即停用以确保安全，例如电池膨胀或外壳变

形、使用时出现异常高温、充电功能不稳定等。

Q7：何时应考虑更换新的外置充电器？

当外置充电器的效能明显下降，例如电容量大幅减少或充电速度变得异常，便应考

虑更换。消费者亦应立即停用及更换出现异常的外置充电器。

Q8：如何选择合适的外置充电器？

选购外置充电器时，应按个人需要考虑多项因素，包括安全认证、电容量及产品规格。消费者应拣选具备安全认证的产品（例如中国内地的3C 或欧盟的CE），并按个人需要拣选合适的电容量。外置充电器的电容量愈高，理论上可提供的充电次数愈多，但其体积及重量通常亦会相应增加。

此外，消费者应比较产品的规格，例如充电端口的数目及类别、是否支援快速充电或无线充电等，并确保其配置及功能符合个人的实际需要。

回到目录