消委会‧蓝牙耳机｜Apple、Bose等五款获评4.5分 小米399元性价比最高 两款耳机售1499元仅得3.5分（附55款测试名单）

挑选一部心仪的真无线蓝牙耳机时，卓越的音响质素、出色的抑制杂音及防漏声表现，以及持久的电池表现均是关键考量。消费者委员会今日（7月2日）发表《选择》月刊，联同国际组织最新测试的55款入耳式蓝牙耳机，其中5款获得4.5分的评价，有两款价值1,499元的耳机仅获得3.5分，亦有一款399元的获评4分，性价比高。即睇降噪效果、使用方便程度、舒适度及制造质量及配件等全面评测结果。

消费者委员会联同国际消费者研究及试验组织（ICRT）测试了55款入耳式真无线蓝牙耳机，评估其音响质素及电池表现等多个项目。结果显示各样本的表现差异明显，部分性价比高的平价型号亦有出色表现。

是次测试的55款样本售价由219元至4,498元，全部内置锂充电池，并透过蓝牙技术无线连接手机或音响设备，亦配备收音咪以作免提通话之用。全部测试样本均属入耳式设计，配备软胶耳塞，可稳固于耳孔并完全覆盖，营造出较佳的隔音聆听环境。是次测试并不包括开放式耳机。在55款测试样本中，逾9成（共52款）配备主动式降噪（ANC）功能。

这次的大型测试由国际消费者研究及试验组织ICRT统筹，并委托欧洲的专业检定中心进行测试和评审。是次评测的项目相当全面，包括音响质素、抑制杂音及防漏声表现、降噪效果、电池表现、使用方便程度、舒适度，以及制造质量及配件。

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是次测试结果显示，耳机的售价与其最终表现并不一定成正比，不少平价型号展现出极高的性价比。在整项评测中，表现最优秀的5款耳机均获得4.5分的优异评价，包括T1（Apple, AirPods Pro 2）、T2（Bose, QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)）、T3（Sony, WF-1000XM6）、T4（JBL, Tour Pro 3）及T5（Beats, Powerbeats Pro 2）。然而，测试中发现有2款价值1,499的耳机，其整体评分仅获得3.5分，分别为T47（Sony LinkBuds Fit）及T49（Libratone AIR+3）；相反，T29（小米 Xiaomi, Redmi Buds 8 Pro）售价仅为399的耳机成功获评4分，表现甚至超越部分千元级别的产品。

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在音响质素项目中，由5位专业试验人员进行评分。他们分别聆听了演讲、古典音乐、摇滚乐及爵士乐等4类音乐及人声。

评审结果显示各样本的音响质素表现相当参差。当中，整体音色最佳的是样本T1（Apple, AirPods Pro 3）及T3（Sony, WF-1000XM6）。评审员特别指出，这2款样本在播放音乐时，其高音、中音及低音频表现平衡而饱满，音色精确且极具动感，人声呈现非常逼真，犹如歌手置身面前，因此双双荣获5分满分。

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抑制杂音及防漏声表现的评审项目，包括当用家摆动头部或身体时耳机所产生的杂音、耳机内部电路在操作时产生的杂音，以及耳机整体的防漏声效果。

结果显示，全部样本在用家摆动头部或身体时所产生的杂音均属轻微；然而在内部电路操作时，部分样本则会产生轻微杂音。此外，视乎耳机外壳设计及密封程度，不同款式的样本都存在出现声音泄漏的可能。综合而言，样本T1（Apple, AirPods Pro 3）、T3（Sony, WF-1000XM6）、T4（JBL, Tour Pro 3）、T9（Sennheiser, Accentum True Wireless）、T13（Samsung, Galaxy Buds3 FE）、T15（Soundcore, Liberty 5）、T18（JBL, Wave Beam 2）、T20（华为 Huawei, FreeBuds Pro 4）、T21（Sony, WF-C710N）、T29（小米 Xiaomi, Redmi Buds 8 Pro）、T32（Sony, WF-C510）及T46（Audio-Technica, ATH-SQ1TW2）在此项目表现优异，同获5分满分。

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降噪效果测试仅针对具备主动式降噪功能的型号。测试环境设计多元，包括飞机、火车或高速公路车厢内的连续噪音，街道上或操作机器时的周期性噪音，人声喧哗的酒楼，以及极为宁静的房间等。

此测试同样由5位专业试验人员评分。在评审过程中，耳机不会播放任何音乐，而是纯粹以主动式降噪功能作为减轻环境噪音的工具，借此精准评测样本的降噪表现。结果显示，样本T1（Apple, AirPods Pro 3）、T2（Bose, QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)）及T6（华为 Huawei, FreeBuds Pro 5）的降噪表现最为突出，共同荣获5分满分。

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在电池表现的评测中，测试项目涵盖了耳机充满电后的可使用时间、充电盒连同耳机一并充电所需的充电时间、耳机充电15分钟后的可播放时间，以及充满电的充电盒可为耳机提供完整充电的次数。在测试可使用时间时，耳机会在电量耗尽后重新充满，并以相同音量播放音乐，期间开启所有可自动启动的功能。

结果显示，各样本内置充电池在充满电后的续航力差距极大，量得的可使用时间由4小时25分钟至17小时21分钟不等。其中，以样本T22（Audio-Technica, ATH-CKS50TW2）的可使用时间最长，而样本T49（Libratone, AIR+3）则最短。另外，在充电15分钟后，各样本可播放音乐的时间亦介乎49分钟至5小时57分钟之间。

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量度充电时间时，测试程序会将耳机与充电盒的电量完全耗尽，随后把耳机放入充电盒内一并充电，直到两者均完全充满为止。

实测发现，各样本充满电的时间介乎29分钟至3小时25分钟，其中以样本T22（Audio-Technica, ATH-CKS50TW2）充电所需时间最长，而样本T20（华为 Huawei, FreeBuds Pro 4）最快完成充电。

综合各项电池表现测试，样本T5（Beats, Powerbeats Pro 2）、T11（JBL Tune Beam 2）、T14（Technics EAH-AZ100）、T26（JBL Tune Buds 2）、T27（小米 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro）及T32（Sony WF-C510）的整体表现较佳，获得4.5分。

相反，样本T38（Bang & Olufsen Beoplay Eleven）、T50（Audio-Technica ATH-CKS30TW+）及T55（JLab Go Pop ANC）充满电所需时间较长（接近或超过2小时），且快速充电15分钟后的可使用时间亦较短（不足1.5小时），加上其随附充电盒仅能为耳机提供2次或以下的完整充电。由于在多个项目失分，这3款型号的整体电池表现仅获得2.5分。

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在使用方便程度方面，由专业评审员针对日常使用、收音咪的通话质素、充电进度显示、说明书内容清晰度以及其他特别功能等多个项目进行评估。测试结果显示，各样本的表现较为平均，大部分样本在此项目中获得3.5分或4分。

在舒适度方面，评审员就用家在不同情境下的佩戴体验进行评分，包括：正常佩戴、戴上与除下的便利度、运动时的稳固程度，以及同时佩戴眼镜时的舒适感。结果显示大部分样本的表现都不俗，其中样本T1（Apple, AirPods Pro 2）及T40（三星 Samsung, Galaxy Buds3 Pro）在各种佩戴情况下均表现优异、感觉较为舒适，获得5分满分。

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在制造质量及配件项目中，评审员仔细检视了耳机与其充电盒的塑胶外壳，评估其是否过于单薄或不够坚固。同时，也检查了产品是否附送不同尺寸的替换软胶耳塞、充电线以及电源供应器等配件。

结果显示各样本的整体表现相当理想。除了样本T23（Sennheiser, Momentum True Wireless 4）及T48（House of Marley Little Bird）因为耳机设计较难从充电盒中取出，因而仅获得3分外，其余绝大部分样本均获得4分或以上的良好评价。

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为了协助消费者选购最合适的产品，并在使用时保护听觉与维持个人衞生，消委会提出以下5大实用建议：

按个人喜好与预算了解需要

消费者在购买前，应先厘清个人的喜好、所需功能及预算，详细比较各款产品的详细规格，然后按自己较重视的项目（如音响质素、降噪效果或电池表现）去进行选择。是次测试结果显示，不论是高、中或低价位的型号均有获得不俗评分的选择，消费者可安心按预算挑选。

减低播放音量以保护听觉

使用耳机时切勿将音量调得太高，以免对听觉造成永久性伤害。建议用家可使用装置预设出厂时的输出限制，确保在日常使用时音量不会意外超出安全水平。

注意日常个人衞生

由于入耳式耳机需要插入耳道内使用，故必须经常保持耳机清洁以确保衞生。用家亦不应与他人共用耳机，以免细菌传播并导致耳道受感染。入耳式耳机的软胶耳塞通常可以拆下，用家可用清水将其彻底清洗干净，并必须等待软胶塞完全干透后，才可套回耳机上继续使用。

插入耳道前确保固定胶塞

在将耳机插入耳道前，必须确保软胶耳塞已牢固安装在耳机本体上。这样可避免软胶耳塞在耳道中意外脱落，导致难以自行取出。

按时让耳朵休息防感染

用家不应长时间佩戴或使用耳机。由于入耳式耳机的软胶耳塞会封闭耳道，阻碍空气流通，长期佩戴可能会令耳道内产生较多的耳垢。情况严重时，甚至会导致耳鸣或耳道感染。用家若在使用期间感到不适或耳朵出现痛楚，应尽快求医。

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若用家想进一步延长真无线蓝牙耳机的无线使用时间，可以参考以下3个实用悭电方法：

关闭高耗电功能：用家可考虑先手动关闭部分较为耗电的功能（例如主动式降噪模式）。

启用单声道聆听：用家可以选择仅使用单一边耳机，并在播放装置中启用单声道（Mono）模式进行聆听。

两边耳机轮流交替：当其中一边耳机的电池接近耗尽时，才开始使用另一边的耳机继续听歌、观看影片或进行通话，让电量耗尽的一边放回充电盒内充电。

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