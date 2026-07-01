世界杯2026︱德国荷兰等劲旅爆冷淘汰 球衣店「出局价」氹球迷？一黑马波衫最好卖...

美加墨世界杯正进行得如火如荼，目前（1日）已进入32强淘汰赛阶段。然而，多支传统劲旅如德国、荷兰、乌拉圭相继爆冷出局，令不少球迷大跌眼镜。至于深受香港球迷喜欢的亚洲球队日本，亦不敌巴西遗憾止步。本港有球衣专门店「食住个势」，以「出局价」为噱头促销球衣，《星岛头条》记者致电其中一间球衣专门店，负责人指「出局价」的营销策略非常成功，吸引到不少因售价昂贵而却步的球迷抢购，希望能借此抚慰一下他们爱队出局的失望心情。

夏兰特效应 挪威波衫好卖

本地球衣专门店「Directsoccer」负责人Hammer表示，今届传统强队的波衫依然备受追捧，整体销量与成本能「打个和」。不过令人惊喜的是，相隔28年再打入世界杯决赛圈、被誉为「黄金一代」的挪威队，其波衫销量竟跑出成为今届「黑马」。

Hammer指，挪威队今年的波衫设计「有型」，同时受惠于曼城前锋夏兰特的球星效应，加上现场粉丝与球员所带动、独特的「维京」式热血庆祝，成功感染不少客人，令他们愿意选购。

「出局价」安慰球迷 负责人叹：带动销量却蚀本

面对多支传统强队黯然出局，Hammer坦言，推出「出局价」减价出售波衫，初衷是借着出局的噱头，安慰客人爱队被淘汰的不快心情。他表示这个行销策略非常成功，原本店内有大量现货的德国、荷兰及韩国波衫，都因为「出局价」的折扣，成功吸引大批原本因原价昂贵而不舍得买的球迷抢购。

被问及未来若再有强队出局，会否继续推出「出局价」优惠，Hammer指若有强队落马仍会延续，但他亦无奈直言内心不太希望这情况发生，因为特价发售虽然提升了波衫销量，但实际上却会令店舖蚀钱，对整体生意而言并非有利。

举例来说，德国2026年主场球迷版球衣原价$699，店舖「出局价」只需$499；荷兰 2026 作客球迷版球衣原价$699，店舖「出局价」净衫只需$399；南韩 2026 作客球迷版球衣原价$699；店舖「出局价」只需$399。

记者：陈耀霆