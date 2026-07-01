回归29周年｜M+及香港故宫博物馆免费开放 市民入场感受艺术文化气息

今日为香港特别行政区成立29周年，西九文化区两间博物馆——香港故宫文化博物馆及M+博物馆推出免费开放活动，吸引大批市民一家大小入场参观。现场气氛热闹，有小朋友表示展览有助增进对艺术文化的认识；惟故宫免费门票今早即告额满，不少有意入场的市民坦言，若需付费将未必考虑进场。

香港故宫宣布所有免费门票全数预约完毕

故宫文化博物馆须提前网上预约，M+博物馆则毋须预约，惟免费开放范围不涵盖近日开幕的特别展览。今早故宫馆方发出声明，宣布所有免费门票已全数预约完毕。

《星岛头条》记者现场所见，柯士甸站前往西九文化区的专线小巴有大批市民在烈日下大排长龙，两间博物馆均人头涌涌。市民Wing偕女儿Hannah及另一亲友家庭共七人，凭免费门票参观故宫。她表示，6月12日上午10时准时登入系统抢票，成功取得所有人名额，受访时正准备入场观看埃及展。她称此行旨在让女儿多认识不同文化，平日若遇下雨天，亦会带女儿到博物馆参观。

年仅8岁的Hannah与9岁的Jasmine表示，此前对埃及文化认识不多，今日特意前来观赏新展览。两人亦知道今日为回归纪念日，感到放假气氛开心热闹。Wing则指，优惠虽非外出主因，但确实提升了出游意欲。

梁生梁太一家四口今日第二次到访M+博物馆。梁太表示体验不俗，人潮未如预期拥挤，参观过程舒适，期望子女能从中增进对艺术的认识。两名儿子Joseph及Jacob认为展览精彩，参观后对文化事物产生更大兴趣。

市民 : 若需付费未必入场

吴生吴太则带同两名儿子锋锋及诺诺首次到访M+。他们原计划前往故宫，惟得悉免费门票已额满后，吴太笑言若需付费便未必入场，或改到海边游玩，因小朋友年纪尚小，未必能理解展览内容。

来自内地的吴同学及王同学现于香港就读，二人原打算同日参观两馆，得知故宫门票已额满后，考虑改为付费参观M+特别展览。吴小姐表示，虽部分展品未能完全理解，但仍感受到艺术薰陶，整体体验满意。王小姐则指，免费入场虽能提升意欲，但主要仍视乎展览内容有否更新，否则不会专程到访。她透露平均每半年到访西九约三次，平日亦喜欢在户外草地散步野餐。谈及回归气氛，她认为相当热闹，感受到社会对这日的重视。

大赞本地美食「世界一级棒」

移居澳洲的华人Louis近日访港，与居港友人Amy同游西九。Amy笑言，今日适逢七一，特意前来。她表示平日工作繁忙，较少到访西九，若日后多办免费开放日会更常来，但强调时间仍为主要考量。

两人已参观M+，其后才得悉故宫免费名额已满。Louis坦言略有失望，会视乎现场票价再决定是否入场。他盛赞香港「处处是风景」，依然无愧「东方之珠」美誉。他忆述三十年前曾访港，认为香港今昔变化不大，依旧文明现代，更大赞本地美食「世界一级棒」，虽下周离港，但表明日后会频繁来港。

记者：周育莹

摄影 : 汪旭峰