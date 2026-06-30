天文台上调周末风力预测！南海热带气旋酝酿中 料7.4高地吹7级风

天文台今日（30日）指出，副热带高压脊正逐渐覆盖南海东北部。同时，一股偏南气流正为广东沿岸带来骤雨。此外，一个低压区正为菲律宾带来不稳定天气。

天文台再上调周六风力预测 热带气旋强度存变数

天文台预料，副热带高压脊会在未来一两日为中国东南沿岸带来酷热的天气。同时，现时位于菲律宾的低压区会在南海中南部逐渐发展为热带气旋，但其强度存在变数。

打风︱若发风球 将成今年首个

天文台指，预料该热带气旋会在本周后期大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，天气渐转不稳定，有狂风骤雨及雷暴，海有涌浪。受活跃偏南气流影响，周末至下周初广东沿岸风势仍然颇大，间中有骤雨及雷暴。

根据天文台11时30分的「九天天气预测」的最新一报，预料本周六（7月4日）本港吹东南风5级，离岸6级，高地达7级，达强风水平，这亦比起对上一报的「东南风4至5级，离岸及高地间中6级」显著调高。若该潜在热带气旋导致天文台发出热带气旋警告信号，将是今年首个。

点图观看欧洲中期天气预报中心（ECMWF）路径预测：