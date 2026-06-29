文化盛事香港书展 七月中与书迷见面 星岛新闻集团大型摊位提供多元读物

第36届香港书展将于7月15日至21日、一连七天于湾仔香港会议展览中心举行，年度主题为「文创传承．旅悦人生」，旨在鼓励读者通过阅读，探索传统文化在当代社会的传承和创新，透过文化和生态旅游，深度体验人文和自然的美，滋养心灵。今年书展首次设立「东盟文学节」，期望深化香港与东盟地区的文化交流。

星岛新闻集团大型摊位提供多元读物

星岛新闻集团一如以往设有大型摊位，秉持推广阅读，为读者提供丰富多元的读物的信念，旗下的泛华发行于书展期间展出超过1,200种图书，瞩目新书包括：利志达的早期经典载誉回归《刺秦》复刻版；扬威国际的香港动画《世外》文图全纪录《世外 ARTBOOK》；董桥最新结集《董桥题跋散录》( 泛华于香港书展率先发售）；《建筑言集 01 屿落》从「岛屿」的视觉看看这个由263个岛屿组成的城市；爱猫日籍插画师笔下的老好香港《屋邨喵・日日好日》。泛华发行代理于2002年7月成立至今，致力建立健全且不限于传统销售点的发行网络，历经近四份一世纪耕耘，已是港、澳地区最具规模及最主要的图书供应商之一，合作伙伴包括独立出版、教育团体、公共图书馆。

星岛新闻集团旗下的泛华发行代理有限公司于书展期间展出超过1200种图书，瞩目新书包括：利志达的早期经典载誉回归《刺秦》复刻版；扬威国际的香港动画《世外》文图全纪录《世外ARTBOOK》；董桥最新结集《董桥题跋散录》（泛华于香港书展率先发售）；《建筑言集01屿落》从「岛屿」的视觉看看这个由263个岛屿组成的城市；爱猫日籍插画师笔下的老好香港《屋邨喵．日日好日》。泛华发行代理有限公司于2002年7月成立至今，致力建立健全且不限于传统销售点的发行网络，历经近四分一世纪耕耘，已是港、澳地区最具规模及最主要的图书供应商之一，合作伙伴包括独立出版、教育团体、公共图书馆。

八大讲座 逾600项文化活动

屹立香港半世纪的天地图书，在书展期间推多本话题作，计有：杨翺的《怀念蔡澜：镜头与书籍背后的真蔡澜》、郑宝鸿的《香港百年旅游景点与娱乐盛事》等。

书展继续设八大讲座系列，场内外将举办逾600项文化活动，涵盖文学、历史、流行文化及旅游等范畴，而「世界文艺廊」带来 「揭开文学心度游」展览，引领公众穿梭于香港故事与环球文学，以「本地眼」和「世界眼」双重视角贯穿四大体验区，入场人士记得体验「AI文旅绘画」，AI程式会将你的草稿转为画作，并印制在一张实体的「登机证」上 ，成为独一无二的纪念品。

第36届香港书展将与香港运动消闲博览及零食世界同期举办。作为夏日文化消闲盛事，三大展览预计汇聚超过770家展商、来自近30个国家及地区，为市民及旅客带来一站式文化、运动及消闲体验，去年入场人次逾80万，预计今年将会再创高峰。

第36届香港书展将于7月15日至21日、一连七天于湾仔香港会议展览中心举行。

▼香港书展焦点书籍▼

香港书展精选讲座：

日期时间 讲座 地点 讲者 15/7 (三) 14:30-16:00 「九龙寨城」如何成为香港城市品牌 会议室S226-227 阮志博士 张顺光 曾家明 17/ 7 (五)11:00-12:30 [ASEAN Literary Festival] A Conversation with Daryl Yeap bestselling author of "As Equals: The Oei Women of Java" 会议室S428 Daryl Yeap 17/7 (五) 19:00-20:30 变：梅艳芳与香港盛世 会议室S224-225 王双骏、朱耀伟、李展鹏 18/ 7 (六)14:00-15:30 [ASEAN Literary Festival] Magic and Violence as Indonesia's True Literary Mother Tongue 会议室S428 Eka Kurniawan 18/7 (六) 16:00-16:45 全民AI︰人机协作必备攻略 会议室S222-223 18/ 7 (六)17:00-18:30 [ASEAN Literary Festival] Stories Across Borders: Women Writers, Creativity and Storytelling 会议室S428 Clarissa Goenawan 19/7 (日) 18:30-20:00 不负梨园：罗家英与香港粤剧传承之路 会议室S421 岑金倩 罗家英 20/7 (一) 12:15-13:00 香港稻米图鉴 会议室S222-223

文：Kay

图：星岛图书库、HKADC