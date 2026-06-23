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港珠澳大桥6.25推「无感e-道」 一文睇5秒无感通关申请资格、登记步骤及注意事项

社会
更新时间：17:06 2026-06-23 HKT
发布时间：17:06 2026-06-23 HKT

港珠澳大桥香港口岸将于6月25日正式启用全港首个「无感通关」试点，引入全新「无感e-道」服务以科技大幅提升通关效率。合资格香港永久性居民登记后，可透过容貌识别技术以不停顿方式快速完成出境。下文为您精心整理无感e-道即睇申请资格、手机登记步骤及注意事项！

港珠澳大桥6月25日启用「无感e-道」试点

入境处将于6月25日起，在港珠澳大桥香港口岸离境大堂启用全港首个「无感通关」试点，推出全新的「无感e-道」服务。符合资格的市民在登记后，可以全程不需停步、不需出示香港身份证或二维码，体验高效率的出境通关过程。

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入境处指出，预计此试点的受惠人数约为5万人，占大桥口岸出入境人次约20%。这项新措施料可有效分流旅客，并显著提升整体的口岸通关速度。处方希望透过是次试点收集更多运作数据，以便日后推展至其他出入境口岸。

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甚么是「无感e-道」？

运用容貌识别及AI技术 5秒不停步通关

「无感e-道」采用了先进的容貌识别及AI人工智能影像分析技术。当市民通过通道时，系统会自动进行身份辨认与核实，整个通关程序仅需约5秒，比传统「e-道」的8秒更为快捷。

在硬件设计上，「无感e-道」采用了「门常开」的设计，全长达4.9米，较一般e-道的2.7米长。通道内共安装了5支不同高度和角度的镜头。已登记的市民过关时全程无须停步，亦不需出示身份证或「非触式e-道」二维码，实现真正的「无感」过关。

研发费用达600万 系统精准度逾99%

「无感e-道」系统的研发费用约为600万港元，核心技术包括容貌识别与AI影像分析。系统的精准度超过99%，在提升通关效率的同时，亦高度重视保安。

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申请资格：90日内出入境10次或以上

入境处表示，首阶段「无感e-道」的登记资格为年满11岁或以上的香港永久性居民，且在过去90日内，曾使用港珠澳大桥香港口岸的旅检大楼出境或入境10次或以上。

符合上述资格的市民，即日起可以登记。服务启用后，即可在港珠澳大桥香港口岸体验「无感通关」。处方针对经常使用口岸的人群收集足够数据后，将会积极研究将计划扩展至其他出入境管制站，并扩大服务对象范围。

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无感e-道登记方法：下载2大必备手机App

符合资格的市民在登记「无感e-道」前，必须确保手机已下载并安装2个官方流动应用程式。这2大必备手机App包括入境处「非触式e-道」流动应用程式，以及政府「智方便」流动应用程式（市民须已完成「智方便」登记，用作身份核实）。

需要注意的是，11至17岁的合资格香港永久性居民，与年满18岁或以上的合资格市民，两者的登记步骤会略有不同。市民在登记时，应留意流动应用程式内的具体指引以完成登记步骤。

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通关注意事项：必须携带实体身份证

入境处与「添马台」均特别提醒市民，虽然使用「无感e-道」时无须出示证件，但已登记的香港永久性居民在过关时，仍必须随身携带有效的实体香港身份证，以备不时之需。此外，市民亦可自由选择继续使用传统「e-道」或传统人手柜位办理出入境检查手续。

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