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高等法院颁令保华建造清盘

社会
更新时间：12:29 2026-06-22 HKT
发布时间：12:29 2026-06-22 HKT

成立近80年的本地老字号建筑公司「保华建业集团」2024年起面临财务困难，保华建业集团有限公司和相关公司保华管理有限公司去年被颁令清盘，子公司保华建造有限公司亦遭申请清盘，案件今于高等法院再讯时，高等法院法官冯庭硕在临时清盘人不反对下，颁令保华建造有限公司清盘。

保华建业集团有限公司和保华管理有限公司去年3月已遭高等法院颁令清盘。根据罗兵咸永道的资料显示，保华建筑有限公司、保华建筑营造有限公司、保华建造有限公司、保华机电工程有限公司及保华建筑工程有限公司 ，去年2月已委任罗兵咸永道的苏文俊和庄日杰成为共同及各别临时清盘人。

案件编号：HCCW12/2025
本报记者

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