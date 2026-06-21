Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

清真旅游｜香港穆斯林友善旅游排名全球第二 连升两年 林建岳 : 体现政府、旅发局与业界协力成果　

社会
更新时间：15:10 2026-06-21 HKT
发布时间：15:10 2026-06-21 HKT

本港旅游业再夺殊荣。旅发局今日( 21日）宣布，本港在最新的「全球穆斯林旅游指数」(GMTI)中，名列「全球非伊斯兰合作组织目的地」中，荣获穆斯林友善旅游目的地第二名，排名连续两年上升，较去年再进一位，成绩斐然。

香港蝉联「穆斯林友善无障碍旅游目的地」全球排名榜首 

一年一度的「Halal in Travel Awards」颁奖典礼上周四（18日）于新加坡举行。会上，全球清真旅游权威机构「新月评等」（CrescentRating）与Mastercard共同发布最新「全球穆斯林旅游指数」（GMTI）。本港有多个景点被评为「年度穆斯林友善」的景点、酒店及交通枢纽，包括海洋公园、荃湾帝盛酒店以及启德邮轮码头。

同时，旅发局针对东南亚穆斯林市场推出的「Jelajah Hong Kong」推广项目，亦荣获「Halal Travel Marketing Campaign of the Year」奖项，彰显本港在穆斯林旅游推广策略上的创新与成效。

此外，香港在「穆斯林友善无障碍旅游目的地（非伊斯兰合作组织）」类别中连续两年蝉联全球榜首，并在「穆斯林女性友善旅游目的地（非伊斯兰合作组织）」中位列第二，充分肯定香港在推动多元共融旅游环境方面的努力。

香港旅游发展局主席林建岳表示，香港在推动穆斯林友善旅游方面持续进步，屡获国际认可，令人鼓舞，这充分体现政府、旅发局与业界同心协力的成果。旅发局未来将继续推进「认证、教育和宣传」三大策略，与餐饮及旅游业界紧密合作，鼓励更多设施及服务加入穆斯林友善行列，进一步促进穆斯林旅游发展，携手将香港打造为「穆斯林友善」旅游目的地，吸引更多旅客访港。

多管齐下推动认证与普及 全面提升穆斯林旅游配套

截至目前，全港约有220间餐厅获清真认证，涵盖高级中菜食府及现代港式餐厅；另有6个本地烘焙品牌完成认证，为旅客提供符合清真要求的手信选择。超过60间酒店、景点及会展场地已获「穆斯林友善」评级。

配合行政长官在《2025年施政报告》中的政策方向，旅发局已推出「香港餐厅清真认证资助计划」，鼓励更多餐饮业界参与认证，拓展穆斯林市场。此外，自今年6月起，旅发局亦为来自穆斯林客源市场的合资格小型会议、奖励旅游及会展团体提供餐饮补贴，提升旅客体验，同时支持已获认证餐厅的业务发展。

展望未来 强化推广 扩大穆斯林客源市场

承接今年佳绩及现行措施的成效，旅发局将继续运用「认证、教育和宣传」三大策略，与业界携手深化穆斯林市场发展，提升相关旅游设施及服务水平。旅发局亦将积极于主要穆斯林客源市场推广香港「穆斯林友善」旅游形象，加强宣传攻势，吸引更多穆斯林旅客来港，亲身体验香港的独特魅力。

更多穆斯林旅游资讯，可浏览旅发局Discover Hong Kong一站式旅游资讯平台穆斯林旅游专页：
https://www.discoverhongkong.com/eng/themed-travel/muslim-travel.html

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
5小时前
元朗唐人新村路男子踩电动单车 飞堕逾1米高货台下死亡
00:43
元朗唐人新村路男子踩电动单车 飞堕逾1米高货台下死亡
突发
4小时前
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
2026-06-20 14:30 HKT
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
9小时前
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
时事热话
3小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-20 13:15 HKT
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
申诉热话
6小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
23小时前
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
社会
9小时前