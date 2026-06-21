清真旅游｜香港穆斯林友善旅游排名全球第二 连升两年 林建岳 : 体现政府、旅发局与业界协力成果　

本港旅游业再夺殊荣。旅发局今日( 21日）宣布，本港在最新的「全球穆斯林旅游指数」(GMTI)中，名列「全球非伊斯兰合作组织目的地」中，荣获穆斯林友善旅游目的地第二名，排名连续两年上升，较去年再进一位，成绩斐然。

香港蝉联「穆斯林友善无障碍旅游目的地」全球排名榜首

一年一度的「Halal in Travel Awards」颁奖典礼上周四（18日）于新加坡举行。会上，全球清真旅游权威机构「新月评等」（CrescentRating）与Mastercard共同发布最新「全球穆斯林旅游指数」（GMTI）。本港有多个景点被评为「年度穆斯林友善」的景点、酒店及交通枢纽，包括海洋公园、荃湾帝盛酒店以及启德邮轮码头。

同时，旅发局针对东南亚穆斯林市场推出的「Jelajah Hong Kong」推广项目，亦荣获「Halal Travel Marketing Campaign of the Year」奖项，彰显本港在穆斯林旅游推广策略上的创新与成效。

此外，香港在「穆斯林友善无障碍旅游目的地（非伊斯兰合作组织）」类别中连续两年蝉联全球榜首，并在「穆斯林女性友善旅游目的地（非伊斯兰合作组织）」中位列第二，充分肯定香港在推动多元共融旅游环境方面的努力。

香港旅游发展局主席林建岳表示，香港在推动穆斯林友善旅游方面持续进步，屡获国际认可，令人鼓舞，这充分体现政府、旅发局与业界同心协力的成果。旅发局未来将继续推进「认证、教育和宣传」三大策略，与餐饮及旅游业界紧密合作，鼓励更多设施及服务加入穆斯林友善行列，进一步促进穆斯林旅游发展，携手将香港打造为「穆斯林友善」旅游目的地，吸引更多旅客访港。

多管齐下推动认证与普及 全面提升穆斯林旅游配套

截至目前，全港约有220间餐厅获清真认证，涵盖高级中菜食府及现代港式餐厅；另有6个本地烘焙品牌完成认证，为旅客提供符合清真要求的手信选择。超过60间酒店、景点及会展场地已获「穆斯林友善」评级。

配合行政长官在《2025年施政报告》中的政策方向，旅发局已推出「香港餐厅清真认证资助计划」，鼓励更多餐饮业界参与认证，拓展穆斯林市场。此外，自今年6月起，旅发局亦为来自穆斯林客源市场的合资格小型会议、奖励旅游及会展团体提供餐饮补贴，提升旅客体验，同时支持已获认证餐厅的业务发展。

展望未来 强化推广 扩大穆斯林客源市场

承接今年佳绩及现行措施的成效，旅发局将继续运用「认证、教育和宣传」三大策略，与业界携手深化穆斯林市场发展，提升相关旅游设施及服务水平。旅发局亦将积极于主要穆斯林客源市场推广香港「穆斯林友善」旅游形象，加强宣传攻势，吸引更多穆斯林旅客来港，亲身体验香港的独特魅力。

更多穆斯林旅游资讯，可浏览旅发局Discover Hong Kong一站式旅游资讯平台穆斯林旅游专页：

https://www.discoverhongkong.com/eng/themed-travel/muslim-travel.html