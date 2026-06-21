马会藉「融马情国际艺术巡展」颂扬人马情 添马公园站即日起至6.28举行

香港赛马会马年系列活动之一「融马情国际艺术巡展」，继尖沙咀站香港文化中心后，近日移师至金钟添马公园进行社区展览，并于上周五（19日）举行启动仪式。马会透过由知名艺术家马兴文创作的马匹雕塑，颂扬人马之间的情谊，并象征马会与社区同行。

展出两匹超过3米高「融马雕塑」

「融马情国际艺术巡展」由马会支持，添马公园站由即日起至6月28日举行。除了由艺术家马兴文创作的两匹超过三米高融马雕塑外，另外多座社区马匹雕塑，以及约50座由不同团体及公众参与彩绘的小融马亦同场展出。展览逢周五至日晚上8时至9时，亦加入以马为主题的光影投射灯光秀，呈现马匹奔腾的动感与力量，吸引不少市民打卡留念。

马会推出马年系列活动横跨全年 颂扬人马深厚情谊

出席启动仪式的嘉宾包括文化体育及旅游局局长罗淑佩、马会行政总裁应家柏，以及艺术家马兴文。展览将陆续于北京、上海、深圳及广州等地巡回展出，透过艺术与社区互动，让更多市民感受马文化与当代艺术融合的魅力。

马会推出马年系列活动，横跨全年，颂扬人马的深厚情谊，以及赛马运动多年来对香港持续发展的贡献，与众同乐；推动本地旅游，并促进马匹运动和体育发展。赛马不仅深深植根社区，是广受欢迎的体育活动，更体现香港「我做得到」的精神，成为「一国两制」下香港繁荣稳定的标记。香港的世界级赛马在全球处于领先地位，赛驹在国际舞台上屡创佳绩，让香港市民引以为傲。这一切的成就，都离不开「马」。