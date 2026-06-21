港铁锦上路站D出口新公共运输交汇处今起启用

港铁锦上路站D出口外的新公共运输交汇处，今日（21日）凌晨首班车起全面启用。

运输署表示，新交汇处从户外变成有盖，首阶段在本月16日开放一般上落客货区，至今运作畅顺；今日凌晨全面开放各公共运输服务上落客区，8条九巴、2条龙运巴士、13条专线小巴及4条邨巴等路线，以及市区和新界的士站已全数迁入新交汇处。

多条专线小巴及巴士等路线已全数迁入新交汇处。运输署fb

多条专线小巴及邨巴等路线，以及市区和新界的士站已全数迁入新交汇处。运输署fb

港铁锦上路站D出口新公共运输交汇处全面启用。运输署fb

运输署在社交平台表示，实地视察各班次进出新交汇处及乘客候车和上落车，班次进出新交汇处及乘客候车和上落车大致畅顺，提醒明天返工或返学的市民，原本在C出口外的临时交汇处已停止服务，记得留意各营办商的通告，以及现场的交通标志和指示等。

