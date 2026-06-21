新闻追击︱国际油价跌势明显 香港油公司减幅远逊内地 议员：对「加价贴市，减价滞后」有更深感受

中东战火硝烟渐灭，「美伊谅解备忘录」蕴酿多时终于签署，国际油价随著霍尔木兹海峡即将重开出现跌幅，内地汽油和柴油价格前日(19日)起下调4%至5%，香港5间油公司的3款燃油同期平均零售牌价则微跌0.83%至1.23%，远逊内地跌幅。立法会议员庄豪锋指，香港加油价时加幅胜内地，减价时减幅却逊内地，质疑油公司借油价波动图利。

本港油公司燃油价格跌幅 远远未能追上国际油价跌势

随著美伊两国议和消息渐浓，近日国际油价跌势明显，其中作为在全球原油市场上运用最广泛的基准原油品种布兰特原油，自5月31日开始呈现跌势，按之前交易日(5月29日)作统计，布兰特7月期油当日每桶报92.47美元，而前日(6月18日)8月布兰特期油收报每桶79.55美元，两者相比下跌逾16%。至于5月29日及前日5间本港油公司的3款燃油价格，除了一间油公司的特级无铅汽油零售牌价录得3.68%升幅，其余均录得跌幅，当中一间油公司的特级无铅汽油下跌6.97%，跌幅较明显，但余下的燃油跌幅相若，介乎1.38%至1.84%，远远未能追上国际油价跌势。

此外，国家发改委上周四宣布再减油价，前日起每吨汽油和柴油价格分别下降约4%至5%，在每隔10个工作天的油价调整中实现「两连降」，折合每升价格，大多数地区柴油价格为每升7.7至7.9元人民币，92号汽油售价为每升7.8至7.9元人民币。

可是，根据本港消委会每日公布5间油公司的无铅汽油、特级无铅汽油及柴油零售牌价，对比6月18日及10个工作天前的6月4日，除了两间公司的特级无铅汽油分别录得4.32%的加幅和6.43%的较大减幅外，余下燃油价格跌幅类近，介乎0.83%至1.23%；若综合5间油公司的平均油价变化计算，无铅汽油、特级无铅汽油及柴油零售牌价期内跌幅分别为1.23%、1.18%和0.83%，均远低于内地同期的跌幅。

立法会议员庄豪锋表示，内地油商一般营运成本较低，香港油商则面对较高的油站地价、员工薪金等，故内地油价成本占总成本比例较高，故油价回落时，内地燃油价格下调空间较香港为大，未能直接对比。不过，当国际油价向上时，香港油价加幅理应低于内地加幅，但实际上高于内地，令人摸不着头脑，质疑油公司透过油价波幅谋取利润。

对于目前香港燃油价格未有较大减幅，庄豪锋批评，油公司渗杂折扣和信用卡优惠，令油价机制不透明，即使比较零售牌价亦非真实油价，故难作监察，而中东战事引起油价大波动，更令人对油公司「加价贴市，减价滞后」的情况有更深感受。

香港汽车会永远荣誉会长李耀培表示，本港车主已习惯油公司加快减慢，国际的油价跌势仍未反映在本地车用油价，「无关打仗，一直都是如此（加快减慢），政府监管不到，所以（车主）都不会理会」，而油公司过去表示有维持两周供应的燃油储备，故相信今次亦会在油价大跌后两周才会反映，「但加（价）就马上加，（油公司）不会说仍在用平价的储备」。

其实，政府为协助公众监察本地车用燃油价格的变化，环境局已由今年4月1日起将每周发布各油公司无铅汽油和柴油在门市折扣后的7天移动平均零售价，与同期国际成品油的市场指标价格走势。走势图表除显示车用燃油的零售牌价外，亦显示各油公司门市折扣后的零售价格，公众可以比较不同油公司门市售价的平均水平，选择价格较相宜的油公司。另外，竞争事务委员会主席翟绍唐早前指，2017年竞委会曾就油价做过研究，现时适合再作一次相关工作，包括用调查形式了解油价实际情况及有何改善建议，确保油价不会出现反竞争行为。

记者 曾伟龙