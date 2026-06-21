Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

父亲节│紧接端午节长假期 不少市民选择外游 影响本地餐饮需求

社会
更新时间：07:00 2026-06-21 HKT
发布时间：07:00 2026-06-21 HKT

今日是父亲节，到酒楼饮茶是庆祝活动之一。不过，有饮食业界人士指，今年父亲节紧接端午节长假期，不少市民选择外游，影响本地餐饮需求，令订枱量未达去年一半，形容整体表现不理想，认为不少家庭已于端午节前后聚餐，父亲节未必再外出庆祝。亦有业界人士预计，父亲节生意与平时星期日相若，与去年情况接近。

今年父亲节订枱量未达去年一半  整体表现不理想

旺角伦敦大酒楼副总经理苏万诚表示，今年父亲节订枱量未达去年一半，形容整体表现不理想，反而端午节市道则较为畅旺。他指，由于今年父亲节临近端午节，不少家庭已于端午节前后聚餐，父亲节未必再外出庆祝。加上本港出生率持续偏低，家庭子女数目减少，节日聚餐需求因而下降，部分子女亦可能以给现金代替外出聚餐，令酒楼生意不理想。

到酒楼饮茶是庆祝父亲节的传统活动之一。资料图片
到酒楼饮茶是庆祝父亲节的传统活动之一。资料图片

价钱方面，他表示，虽然成本有所增加，包括海味等食材价格上升，但若加价将削弱竞争力，故仍维持与去年相若价格。

联邦酒楼集团董事总经理谭兆成指， 预计父亲节生意与平时星期日相若，与去年情况接近。父亲节紧接端午节长假期，不少市民选择外游，影响本地餐饮需求。他表示，虽然成本上升，但因酒楼有存货，相对影响较小，加上市道疲弱，因此不敢加价，以免影响客流。

记者：蔡思宇

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
16小时前
台湾中信兄弟啦啦队成员汶汶遭粉丝持刀割颈 重伤急送医抢救 经理人公司震怒发声
台湾中信兄弟啦啦队成员汶汶遭粉丝持刀割颈 重伤急送医抢救 经理人公司震怒发声
影视圈
9小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
16小时前
连锁酒家推$168抵食孖宝！叹脆皮烧鹅皇＋镬气炒鱼腐（全线5分店供应）
连锁酒家推$168抵食孖宝！叹脆皮烧鹅皇＋镬气炒鱼腐（全线5分店供应）
饮食
13小时前
陈敏儿离世丨长子廖文哲谈新歌写「召唤死去的母亲」 惊揭发布后妈妈即病逝：好神奇
陈敏儿离世丨长子廖文哲谈新歌写「召唤死去的母亲」 惊揭发布后妈妈即病逝：好神奇
影视圈
9小时前
六合彩︱头奖800万今晚搅珠。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
9小时前
中环人龙店珍姐 早餐严禁「加单」 食客质疑：想同澳牛、九记齐名  店家亲揭经营苦衷
中环人龙店珍姐 早餐严禁「加单」 食客质疑：想同澳牛、九记齐名  店家亲揭经营苦衷
饮食
16小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
14小时前