父亲节│紧接端午节长假期 不少市民选择外游 影响本地餐饮需求

今日是父亲节，到酒楼饮茶是庆祝活动之一。不过，有饮食业界人士指，今年父亲节紧接端午节长假期，不少市民选择外游，影响本地餐饮需求，令订枱量未达去年一半，形容整体表现不理想，认为不少家庭已于端午节前后聚餐，父亲节未必再外出庆祝。亦有业界人士预计，父亲节生意与平时星期日相若，与去年情况接近。

今年父亲节订枱量未达去年一半 整体表现不理想

旺角伦敦大酒楼副总经理苏万诚表示，今年父亲节订枱量未达去年一半，形容整体表现不理想，反而端午节市道则较为畅旺。他指，由于今年父亲节临近端午节，不少家庭已于端午节前后聚餐，父亲节未必再外出庆祝。加上本港出生率持续偏低，家庭子女数目减少，节日聚餐需求因而下降，部分子女亦可能以给现金代替外出聚餐，令酒楼生意不理想。

到酒楼饮茶是庆祝父亲节的传统活动之一。资料图片

价钱方面，他表示，虽然成本有所增加，包括海味等食材价格上升，但若加价将削弱竞争力，故仍维持与去年相若价格。

联邦酒楼集团董事总经理谭兆成指， 预计父亲节生意与平时星期日相若，与去年情况接近。父亲节紧接端午节长假期，不少市民选择外游，影响本地餐饮需求。他表示，虽然成本上升，但因酒楼有存货，相对影响较小，加上市道疲弱，因此不敢加价，以免影响客流。

记者：蔡思宇