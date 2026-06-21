父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐

一到退休年龄，不少人会选择环游世界，或是留在家中享儿孙福。这对退休夫妇则选择投身成为家福会的紧急寄养家庭，将时间和爱心放到有需要的小朋友身上。六旬的张生、张太自去年申请成为紧急寄养家庭，今年3月就迎来第一个寄养BB女，生活上最大的改变是「更加充实！」，「特别是抱着BB时，她对你笑，是你有钱都买不到，见到她笑，我都好开心」。

退休不是结束 是成为寄养家庭新开始

成为寄养家庭是张太退休后萌生的念头，她早年做了逾15年的陪月员，有一身「凑B好本领」，惟年纪渐长，精力有限，在偶然之下，她听到身边朋友分享做寄养家庭，故想替有需要的小朋友「开个好头」。

分工方面，张太专职照顾BB，张生则负责安排活动及家居设备。张太透露，丈夫对旧车爱不释手，会早上6时驶至鹿颈，让Morning Drive的摄影师捕捉爱车身影，但为了出入方便些，特意换成宽敞又稳妥的房车。张生说：「因为旧车是单门跑车，后座很难放下婴儿座椅，加上带BB出外需要准备很多物品，车尾箱空间不足够。现在她和BB都坐得好舒服，看到她们OK，我就没问题。」

张生、张太由襁褓开始照顾两个孙仔，张生最自豪的是陪伴他们学习新技能，6个月大尝试游水、14个月大学踩平衡车，眼见他们一点一点进步，这些成长瞬间带来很大成就感，令他期待寄养BB未来的进步，「最重要是健康快乐，高度、体重都达标。」他亦会拍照，纪录她的成长阶段，让她长大后知道「小时候有一个叔叔、姨姨照顾。」

张生指父亲节多年来一家人总会一起聚餐

谈到父亲节，张生回忆多年来一家人总会一起聚餐，由他和太太烹调拿手小菜，以一份家的味道连系起三代人，今年特别之处，有寄养BB加入成为新成员，「与平时聚会一样，会带BB一起食饭、拍照，今年多了个孙女。」连孙仔们也说自己要做哥哥，多了一个妹妹，「他们很好奇，会争着想抱BB，每次见面都送一只玩偶给她，去旅行都记挂她」。

张生形容，寄养家庭不只是照顾，更是「教学相长」，相处过程中彼此都会进步，「我今日教了他们，他们日后都会传递给他人」，虽然寄养BB未有认知，但以孙仔们为例，他们也懂得关心和照顾爷爷嫲嫲，而紧急寄养的最终目标是希望BB女可以回到原来的家庭，返回父母身边。

被问到会否感谢丈夫为了做寄养家庭的付出？张太思索后回答说，是电脑枱，「他将自己电脑枱的位置做了BB床，我现在先想到，BB女来到后，他无得玩电脑。以前他像傻佬般，日日对电脑，我们习惯他在房打电脑，我在厅看电视，现在为何他多了出来听下音乐？是因为他无得玩电脑，让了个位出来给BB女。」

他们从13岁相识到相随，至今近半世纪，张生作为伴侣、爸爸和爷爷，每个身份都尽善尽美，只要张太想的，张生必定做到，作为爸爸「都真是八、九十分」。她笑说：「寄养爸爸来说，更是『无得弹』，有时她(BB女)未哭，他已经说『给我抱！』」

记者：何姵妤