父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关

今日父亲节，不少市民都会与爸爸吃饭庆祝，这对海关「父子兵」也不例外。不过，他们的饭桌上，除了闲话家常，往往还多了几分工作上的心得交流和独特默契。

今年父亲节正日需当值 打算简简单单吃顿饭 择日再庆祝

吴衍霆是香港海关见习督察，谈及今年父亲节，因正日需要当值，只打算简简单单吃顿饭，要择日再庆祝。父亲吴绍雄同样在海关工作，他笑言因工作性质的缘故，一家人多年都如此，不论是父亲节还是生日，都是前后找日子庆祝，「我们都不介意，都很开心的。」

将于明年退休的吴绍雄是海关总关员，1994年加入海关，32年间驻守过不同单位。儿子尚年幼时，他任职毒品调查科，时常早出晚归，那时的小衍霆总是很好奇为何爸爸需要每天都工作这么久，更对海关的工作产生了兴趣。

到他升读大学时，父亲转而任职香港海关学院，从前线的搜查工作转至培训工作，生活较有规律，工余时间，父亲开始教儿子进行体能训练。吴衍霆回忆道：「那时我就想，爸爸在培育许多年轻人，我也想成为其中一个，便下定决心报考海关。」

虽然吴绍雄有建议过儿子报考纪律部队，但报考海关这件事，他是到儿子准备面试时才知道。吴绍雄笑言，当时非常惊讶：「毕竟我从来没有要求他一定要考海关。」不过，如果儿子有志于此，自然希望他能成为海关一份子，「这样一来，他就更明白我的工作了。」

轮班通宵工作 方知父亲当年办案艰辛

这份工作，是否真的能让儿子更理解爸爸呢，吴衍霆的答案是：「绝对会。」

他解释，现时工作需要轮班，有时要通宵当值，让他更加明白到父亲当年为了查案需要几日几夜不眠不休的艰辛。

谈到职涯中印象深刻的事情，吴绍雄忆述，2005年一次调查，为了追查线索，他要频繁更换衣服易容，并不断换车跟踪，调查过程持续，最后成功拘捕罪犯，并截获50公斤俗称「K仔」的氯胺酮。他解释，这种便衣调查行动很有挑战性，因此他也寄望儿子将来能有机会尝试。

父亲这样说的时候，吴衍霆点点头，也表示期待尝试，毕竟便衣调查行动的部署、事前准备、风险评估、分析情报等，都和制服行动完全不一样。他现时的工作是负责检查空运货物，让他接触到一些违禁品，如濒危物种植物等，可谓千奇百怪，「可扩濶视野。」

父母支持儿子随父亲脚步追梦 传承工作热诚和认真

家中有两名海关成员，吴衍霆指妈妈对此大表支持，鼓励他做自己想做的事情。眼见儿子继承自己衣钵，吴绍雄亦笑言，「一定开心啦。」

至于最想从父亲身上传承甚么，吴衍霆坦言，最想传承的是爸爸的工作精神。「我眼中的他是很有纪律的人，对工作十分认真，凡事要求做到最好，不计较，很值得我学习。」听到儿子的想法，吴绍雄认同工作必须做到最好。

不过，在访问的尾声，吴衍霆坚定地表示，自己会一路坚持继续做海关。或许传承一词，不必多言，早已在潜移默化中发生。

记者：周育莹

摄影 : 吴艳玲