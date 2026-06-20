网传伊利沙伯医院医护茶水间嬉戏 「揹仔式」熊抱同性护士 院方：已即时劝戒相关员工

市民对医护人员的行为及操守有高度的期望，早前有KOL女实习医生因行为不当被医管局解雇，近日有网民在社交平台，上载一名男护士于Instagram发布即时动态（Story）的截图，相中见到男护士「揹仔式」熊抱另一位男护士。

疑似医护人员熊抱男子

该网民在社交平台Threads发布有关的限时动态，并留言称「伊利X伯医院男护士日常」，根据截图，拍摄的地点疑似是医院内的茶水间，在背景中看到多个给病人喝水的水壶，见到一名疑似医护人员「揹仔式」熊抱另一位男子，两名男子均没有正确地戴上口罩，其中更标上「大力啲」、「一路顺风，多啲嚟玩」的话题标记(Hashtag)，更标签另一个IG帐户。

网民认为偶然嬉戏无伤大雅

虽然未知发帖者身份，但留言区亦引起大量网民评论，意见两极。不少网民对涉事医护人员表示同情，认为他们在茶水间嬉闹一下并无太大问题。有网民表示：「茶水房都唔俾玩，不是吧，比啲喘息空间得唔得呀！」；也有网民留言指：「在pantry同同事互动又唔系工作期间唔专心专业失当，不过同事之间嚟讲close咗啲」不过，也有网民认为不应该将相片上载至社交媒体，「宁被人知，莫被人见」。

不过也有网民质疑发帖者的动机，认为发帖者与截图中的医护人员有私怨，希望藉在社交平台发文以做到公审的目的，但最终「围炉失败」。 也有网民指即使该限时动态设为公开，也不代表发帖者可以转载公审。

伊院 : 已即时劝戒相关员工时刻秉持专业操守 并谨慎使用社交媒体

伊利沙伯医院发言人回复《星岛头条》网查询时表示，有关照片于职员用膳时间于员工茶水间拍摄、该处并非临床区域，相关员工于两年前、即2024年将照片上载至社交媒体的私人帐户，并已于翌日删除。该院得悉事件后，已即时根据既定程序劝戒相关员工，必须时刻秉持专业操守，并提醒医护人员谨慎使用社交媒体，避免影响医护人员的专业形象。