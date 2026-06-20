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天文台｜连续4日天气酷热 6.24温度升到34 °C 热带气旋米克拉料向呢个方向移动！

社会
更新时间：12:43 2026-06-20 HKT
发布时间：12:43 2026-06-20 HKT

过去几天连场暴雨，本港终于迎来了晴天，不过，在天晴之余，由明天开始连续4日天气酷热。天文台预料下周三(24日)市区最高气温达34度。同时，热带风暴「米克拉」正移向菲律宾以东海域并会继续增强。此外，天文台预测随著一道广阔低压槽影响广东，本港下周后期天气将会转差，迎来骤雨及雷暴。

全港各区今日「热爆」 气温破32度

天文台表示，一股偏南气流正影响广东，副热带高压脊逐渐覆盖南海北部，未来数日华南地区将迎来晴朗及酷热的天气。本港今日下午部分时间有阳光及炎热，亦有几阵骤雨，广泛地区已录得超过30度，其中新界多区如屯门及部分地区更录得32度或以上气温，而今晚将大致多云。风势方面，吹和缓至清劲偏南风，初时高地间中吹强风。

并且，根据9天天气预报，由明日（21日）起至下周三（24日），本港大致天晴，日间酷热，下周三（24日）最高气温预测更将达34度。市民在户外活动时需特别注意防暑。

「米克拉」持续增强 移向菲律宾以东迫近台湾

热带风暴「米克拉」凌晨生成，在今午12时，集结在雅蒲岛以北约540公里。天文台预料，「米克拉」将以时速约22公里向西北偏西移动。根据预测路径，「米克拉」会在未来一两日移向菲律宾以东海域，迫近台湾，并会继续增强。

虽然未来数日天气酷热，但天文台展望，一道广阔低压槽会在下周后期影响广东，为该区带来有骤雨及雷暴的不稳定天气。预料下周四（25日）本港局部地区有骤雨；而下周五（26日）至下周一（29日）大致多云，有几阵骤雨及雷暴，届时气温将稍为回落。

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