荔景邨发生双老家庭不幸离世 孙玉菡：事件折射出大数据筛选机制仍有优化空间

政府最新发表的《精准扶贫工作成果报告》首次引入国际常用的「社会资源价值」概念，劳工及福利局局长孙玉菡今日(20日)在电台节目表示，有关概念在国际间常用，精准扶贫兜底是普惠的服务，包括医疗、社福、教育等，占政府经常开支60%；将政府常用的服务转为以现金表述，他以政府提供的各项福利比喻为一个福袋，想知里面有几多，就用社会资源价值计算。

他举例指，在教育方面，就读本地资助小学及中学的学生，每户每月可折算出的价值分别为7,200元和8,300元，而资助大学更达23,400元。为求数据准确公平，计算教育资源时仅计及教师薪酬等直接支出，而教育局管理人员薪酬及电脑系统等后勤开支则不予计算。至于公共房屋，则是以市民若租住同等私人房屋所需支付的市场租金，扣除公屋实际租金后所得的差额来计算其价值。

双老离世事件 促检视大数据界线优化关爱队探访

针对近日荔景邨发生双老家庭不幸离世的悲剧，孙玉菡表示十分痛心，涉事家庭并非社工跟进个案，亦非关爱队探访的进户。他透露，关爱队自去年暑假起利用房屋署住户名册的大数据，精准识别并探访全长者户，至今已探访超过10万户，并成功转介万多户有社福需要的家庭。然而，由于首阶段大数据筛选的界线设定为80岁或以上的全长者户，而悲剧中不幸离世的女士年仅78岁，因而未被纳入首轮探访范围。孙玉菡表示，事件折射出大数据筛选机制仍有优化空间，未来将探讨引入更多参数，例如将筛选年龄层降低，并结合医管局数据，将患有严重长期病患的住户列为高风险个案，以进一步扩大关爱队的安全网。

相关新闻：荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡 案件暂列「送院时死亡及企图自杀」

调动青老义工力量应对高龄化

面对本港有四分之一以上人口为65岁或以上，而80岁以上长者人口高达40万的严峻挑战，孙玉菡指出，不少年长人士虽有一定资产或持有物业，但仍需社福机构提供非经济层面的支援与关怀。他透露，未来精准扶贫策略将会着力调动「青老」（即刚退休、六十多岁且身体强健的长者）的力量，鼓励他们以义工或不同形式协助照顾高龄长者，以应对社会高龄化所带来的服务需求。

多管齐下改善安老院舍质素与选择

对于安老院舍床位及空间问题，孙玉菡强调，政府已修例调高每名院友的法定平均住用面积，并给予业界数年时间逐步转型配合。此外，政府亦透过恒常化「私人发展商参建安老院计划」，鼓励发展商于私人项目中兴建高规格安老院舍，再由政府买位，以多管齐下的方式增加本港优质院舍宿位的供应。

优化补充劳工计划保障本地就业

在院舍及餐饮业人手短缺问题上，孙玉菡指出，「院舍输入护理员特别计划」的15,000个配额至今尚未用尽，已有效纾缓院舍护理员供求紧张的情况。至于近日完成检讨并于本月16日实施的「补充劳工优化计划」，则引入了两级审批机制。为保障本地工人优先就业，餐饮业的「出品部」及「楼面部」被列入限制较多的第二级审批，其本地雇员与外劳的比例由原来的2比1收紧至3比1。新规定下，仅按个别部门独立计算，确保厨房或楼面每四名员工中，最多只能有一名外劳，以在维持商户正常营运的同时，切实增加本地劳工的就业机会。

