新闻追击︱大厦维修棚架伸马路成都市行车陷阱 九巴转介部门跟进按年增四成 议员促加强巡查 若恶化应修例

本港近年有不少大厦维修，惟工程棚架伸出路面变成都市陷阱，屡引发交通意外。据九巴数据显示，前年及去年录得月均1.17及1.25宗须转介部门的棚架影响行车安全个案，今年首4个半月，月均有1.78宗，按年增约四成。据悉，有巴士公司向运输署投诉棚架伸出行车道路问题，屋宇署近日已发出通告函件提醒业界，指大厦棚架须符合与马路距离的要求。有立法会议员预期未来外墙搭棚渐多，但仅以指引规管并不足够，若情况恶化，政府应考虑立法规管。

2043年料有2.43万幢50年旧私楼

本港现时有近9,000幢楼龄50年以上的的私人住宅，推算至2043年更增至2.43万幢。大量楼宇步入维修期，市区棚架处处，引发不少交通意外，例如去年11月一辆城巴于跑马地黄泥涌道撞及大厦棚架，竹枝插穿巴士上层玻璃，同月亦有城巴于坚尼地城途经域多利道时，遭地盘伸出马路的铁枝插爆车厢玻璃；去年4月，一辆城巴于红磡马头围道转弯时撞及唐楼外墙棚架，竹枝插穿上层车窗，玻璃碎裂。

九巴回复指，前年至今年5月中，共将37宗有关棚架影响行车安全的个案转交相关部门跟进，其中前年及去年分别有14宗及15宗，月均分别1.17及1.25宗。今年至5月中有8宗，月均1.78宗，按年升幅达约四成。九巴发现有关情况时，会即时联络部门或报警处理，并在现场放置提示牌及以讯息提示车长。

城巴发言人表示，会就延伸至行车路面的外来物件，持续与各政府部门保持紧密沟通。整体而言，当公司发现路面出现障碍物，会按既定机制及时通知驾驶相关路线的车长，以及与政府部门联络跟进事件。

屋宇署向业界发通函提醒

据悉，近月有巴士公司向运输署反映部分棚架伸出行车路，影响巴士行车安全。政府发言人回复指，屋宇署已发出通告函件，提醒建筑业界及物业管理人员遵守有关棚架与车路的安全净距要求。通函指，棚架与车路的距离需符合《运输策划及设计手册》中的规定，并就巴士路线上搭建棚架通知相关巴士经营商。《手册》规定，棚架在车路上方的最净高要求介乎2.3米至5.6米，与车路边的水平净距要求为0.5米至1米。

汽车交通运输业总工会九龙巴士分会主任黎兆聪表示，留意到近年大厦外墙棚架增多，弥敦道亦有很多棚架，倘棚架竹枝伸出马路，令车长防不胜防，但印象中巴士公司相关的意外索偿每年不超过10宗。他补充，现时有不少轮椅客，车长须向行人路降低车身方便上落，如路边有突出的棚架，便很容易插爆车厢玻璃。

港九搭棚同敬工会理事长何炳德表示，旧楼距离马路空间狭小，搭棚师傅需预留足够高度和阔度让车辆通过，但个别师傅未有提前评估距离，造成碰撞风险。

立法会议员庄豪锋表示，预计未来旧楼外墙维修愈来愈多，棚架意外风险有增无减，现时政府仅以指引规管，未必能有效提升棚架工人意识，除要加强搭棚工人培训外，政府应考虑适时咨询业界，倘情况恶化，便应立法规管。他又指，短期内屋宇署应特别针对交通黑点、转弯位和司机盲眼位的外墙棚架的巡查，防范意外发生。

记者︰曾伟龙