HYROX世界锦标赛｜2027年落户香港 罗淑佩林建岳表欢迎 : 体育和旅游融合发展最佳示范

全球领先健身竞赛HYROX宣布，2027赛季PUMA HYROX世界锦标赛将于2027年6月10日至13日，首度移师香港亚洲国际博览馆举行，为该赛事首次落户亚太区。预计赛事将云集全球顶尖健身选手，并为香港带来显著经济效益，文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，非常欢迎HYROX决定将2027年世界锦标赛移师香港，这项决定不仅展示香港举办大型体育赛事的能力，更突显香港作为首选旅游目的地的吸引力。旅游发展局主席林建岳指，该项顶级赛事不仅为香港的盛事年表注入另一项世界级大型体育活动，更彰显了香港作为「亚洲盛事之都」的地位。今次是文体旅局，旅发局，亚博联手出力吸引活动在港举行，完全是体育和旅游融合发展的最佳示范。

原拟亚洲另一城市举行 经政府及旅发局「出手」后终移师香港

据了解，主办单位数个月前原决定在亚洲另一个城市举行，但在政府及旅发局「出手」，支持香港的主办单位争取下，最终成功吸引活动来港举办。

主办单位指有8500个主要来自海外的参加者（须先于当地的Hyrox 胜出才可来香港参加世锦赛），另外约20000名海外参加者的亲友及观众亦将来港参与。

HYROX世界锦标赛首度落户香港 参赛人数大幅增长

全球领先健身竞赛HYROX（6月18日）宣布，2027赛季PUMA HYROX世界锦标赛将落户香港。赛事定于2027年6月10日至13日在亚洲国际博览馆举行，这亦是该项世界锦标赛首次移师亚太地区。

此次选址香港别具意义。2022年亚太区首场HYROX赛事便是在香港举行，短短四年间，本地市场发展迅速。相较于首届赛事不足1,000名参赛者，2026年5月举行的第六届香港站赛事反应空前热烈，吸引超过20,000名参赛者同场较量。赛事规模逐年扩大，不仅证实香港站已成为具国际影响力的健身竞赛盛事，更充分展现香港主办国际大型体育盛事的雄厚实力。

罗淑佩：将进一步提升香港体育氛围

文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，非常欢迎HYROX决定将2027年世界锦标赛移师香港，这项决定不仅展示香港举办大型体育赛事的能力，更突显香港作为首选旅游目的地的吸引力。她认为，HYROX作为一项新兴且极具人气的运动，其世界锦标赛将进一步提升香港的体育氛围，有助培养充满活力的体育文化。特区政府热切期待接待来自全球的参赛者及其亲友，并期望他们在比赛前后尽情享受香港的景点与佳馔。

林建岳：彰显了香港作为「亚洲盛事之都」地位

旅游发展局主席林建岳亦表示，非常高兴香港能够举办这项HYROX全球赛季的压轴盛事。他指出，这项顶级赛事不仅为香港的盛事年表注入另一项世界级大型体育活动，更彰显了香港作为「亚洲盛事之都」的地位，旅发局热切期待全球顶尖运动员及爱好者莅临香港并多留几天，尽情探索这座城市的多元魅力。

全球顶尖选手云集 带来庞大经济效益

HYROX正逐步改变大众参与健身竞赛的方式。2025/26赛季已于全球95个城市举行，吸引超过150万人参与，创下历来新高，新赛季参赛人数预计更将突破200万。在数以百万计的参赛者中，只有排名前0.5%的顶尖选手才能取得世界锦标赛资格，届时他们将前往香港竞逐世界冠军头衔。

作为赛季的年度焦点，PUMA HYROX世界锦标赛预计将为香港带来显著的经济效益。与传统大型体育盛事相比，HYROX世界锦标赛毋须大规模基建投入，却能为主办城市带来可观效益，为城市举办国际体育盛事提供更多元化的选择。

即将于斯德哥尔摩举行的2026年PUMA HYROX世界锦标赛，预计将吸引全球超过100万名观众关注。随着HYROX快速发展，香港有望于2027年迎来世界各地的运动员、支持者及健身爱好者。

HYROX联合创办人兼行政总裁Christian Toetzke表示，世界锦标赛落户香港是品牌发展的重要里程碑，反映了赛事在亚太区的迅速增长，并展现将世界级混合健身竞赛带到更多国际城市的决心。PUMA Train Marketing BU副总裁Marwin Hoffman亦对双方延续全球合作伙伴关系感到荣幸，并期待透过2027年世界锦标赛全力支持HYROX的进一步拓展。