星岛龙舟队参战旭日杯 蔡加赞勉励再接再厉

星岛龙舟队连续2年参战旭日杯，今年虽无缘奖牌，但队员上下赛后仍然回味备战与参战的过程。星岛新闻集团主席蔡加赞亲自到场为健儿打气，同时担任旭日国际杯邀请赛的颁奖嘉宾。蔡加赞赞扬星岛龙舟队表现出难能可贵的团队精神，同时勉励他们再接再厉，继续参与这项有意义活动。

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龙舟队队长：即使60岁都一样可以撑落去！

在星岛美术及制作部任职的队长Gary称，队员参赛前已完成12堂基本训练，由于有新手加入，新旧成员需时磨合，而队员之间工作时间不一，需要互相迁就才能凑齐人数一同受训，加上今年有大学队加入，对手战力较去年强，即使四强不入，认为尽力便无愧于心，「大家都很辛苦的，每一次练完都想死，但每次练完都见证自己进步过上一次，就觉得好开心。」他扬言明年继续参加，「最重要系意志力，年纪不是一个问题，即使你60岁，都一样可以撑落去！」

队中年纪最轻的24岁Hugo表示，为了赶及参赛训练进度，需工余时间连日训练，不断重复训练同一个动作，对肩膊及腰部力量要求强度较大，所以他每次完成训练之后比较疲累，他认为只要赢到自己，已经等同取得第一!

星岛龙舟队比赛后齐集一起总结经验，期望日后吸引更多新力军加入，壮大星岛龙舟队声势。为了激励士气，龙舟队特别安排颁奖环节，由队长Gary颁奖状给每位有份受训及落场的成员，再逐一合照，一同切烧猪庆祝兼补充体力，全员齐声扬言「明年再接再厉！」