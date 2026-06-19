端午节｜赤柱国际龙舟锦标赛今开锣 谷爱凌任「龙潮大使」 形容香港是东西方文化交融特殊桥梁

赤柱国际龙舟锦标赛今日（19日）端午节正日开锣，大会于下午举行龙舟点睛仪式，由冬奥金牌得主谷爱凌主礼。她表示今日不只是一场比赛，更是在打造香港的文化IP。

下午2时正，大会举行传统的龙舟点睛仪式，今年大会邀请到谷爱凌担任「龙潮 Dragonbeat大使」，并担任现场主礼嘉宾。谷爱凌甫出场，台下随即爆发欢呼。随后，她主持了点睛、「挂红披绿」仪式和启动礼。

谷爱凌：龙舟赛事打造香港文化IP 香港是东西方文化交融特殊桥梁

谷爱凌表示感受到香港强烈的节日气氛，认为香港是一个充满活力的国际都会。她指，龙舟文化流传至今，更成功走向世界，展现了中华民族的拼搏精神与正能量，今日赞助商不仅是在赞助一场比赛，更是在打造一个属于香港的文化IP。

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仪式结束后，谷爱凌前往现场的美食市集，沿途吸引大批市民及旅客围观拍照。其后她回答记者提问时称，运动是最好的文化交流方式，而香港正是东西方文化交融的特殊桥梁。今天能在一个地方，同时感受到运动、文化、美食、音乐、历史与潮流的结合，让她觉得非常特殊。

她透露，这是她第一次参与龙舟比赛，认为这里盛典感特别强烈，亦表示希望之后能够再回来。

内地游客赞赛事氛围好 因谷爱凌到来决定留步

访港第二天的内地旅客马小姐表示，今天来赤柱是专程来看龙舟赛感受氛围。她认为这里气氛很好，比赛氛围很浓厚，大家都十分投入。她说这次端午的三天假期会留港品尝美食和逛街，没有特别预计花费多少，「开心就好」，未来会视乎活动安排和人数，考虑再参与香港其他文化盛事。马小姐又认为，赤柱出行算方便，但若能增设休息区会更理想。此外，原本因为天气炎热正打算与同行友人离开的她，在得知记者告知谷爱凌亦在现场后，随即决定留步，表示「虽然只是路过，但还是想等一等看一下」。

美国游客惊喜遇龙舟竞渡 引起参加其他盛事兴趣

除了内地旅客，现场亦不乏海外面孔。来自美国纽约的独游旅客Drew同样是来港第二天，他表示非常喜欢目前接触到的香港美食与风土人情。Drew透露，虽然以前见过龙舟，但出发前并不知道今日是端午节，更没想到会碰上龙舟竞渡，笑言是一个惊喜。他已在赤柱逗留了两三个小时，期间一边享受美食，一边与现场不同人士及参赛者聊天。他表示很享受今天的活动，也引起他参加更多本地文化盛事的兴趣，接下来他计划前往游览天坛大佛及到九龙一带探索。

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记者：周育莹

摄影：汪旭峰