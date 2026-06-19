毒尿片｜内媒验出HUGGIES等纸尿片含甲醯胺恐损BB生殖系统 本港HUGGIES澄清:可安全使用

内地爆出婴幼儿纸尿裤（纸尿片）安全风波。多名家长投诉婴幼儿使用知名品牌的纸尿裤后，臀部反复出现红肿甚至皮肤破溃。内媒《经济参考报》随后委托专业检测机构进行抽样检测，结果在「好奇」（Huggies）、「Babycare」及「碧芭宝贝」等多款热销产品中，验出具生殖毒性的化学物质「甲醯胺」。香港 HUGGIES今日(19日)在社交平台发声明，强调针对个别市场的需求，香港Huggies 纸尿片及学习裤采用专为当地宝宝设计的产品规格。该公司保证在全球（包括香港）销售的纸尿裤皆可安全使用，完全符合各地相关法规要求，并达到或超越国际公认标准。

官方声明。

香港Huggies 纸尿片及学习裤采本港产品规格

香港Huggies指留意到坊间舆论关于婴儿纸尿裤疑验出「甲醯胺」报道，澄清内地的「好奇品牌」已第一时间积极回应，提出公正第三方检测机构针对「好奇纸尿裤」进行的测试报告，严正声明产品并未验出「甲醯胺」。

该公司重申在品质控管上，一直秉持高规格管理机制，从原料来源的三级追溯、采购把关、生产制程，到最终成品检测，皆层层严格控管，确保每一项产品都符合安全标准。若市民有疑问，可于办公时间致电金佰利香港有限公司客户服务热线 2333-3543 查询。

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