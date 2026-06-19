端午节｜香港国际龙舟节开锣 一连13天尖沙咀海滨举行 档主冀生意额增一至二成

今日（19日）是端午节，由香港旅游发展局主办的「香港国际龙舟节」，今日起至7月1日，一连13日于尖沙咀海滨举行，横跨端午及七一假期。有摊位负责人称人流较上年增加，盼营业额增一至二成。

沿途设四大主题打卡位

活动期间，星光大道一带设「龙舟美食街」及「啤酒乐园」，供应传统糭子、龙舟造型雪条及啤酒等，周末及公众假期另有乐团演出。海滨沿途设四大主题打卡位，包括可以AI生成短片的龙舟共创站、长22米传统木龙舟等。旅发局亦于梳士巴利花园设非遗工作坊及VR划桨体验。适逢今年是龙舟赛50周年，作为重头戏的国际邀请赛则于下周末(27至28日)在尖东海滨举行。

香港永明金融有限公司首席客户及市场总监刘启予称，此次活动的VR划桨体验，让观众亲自参与划龙舟，是科技及传统的非物质文化遗产结合，并盼望借此活动联络社区。

生力啤酒龙舟节负责人李小姐称，上年亦有参加此活动，而今年将摊位迁至星光大道，称有信心人流增长超过一半，近日已有不少人询问活动及摊位资讯，预料营业增长两成以上。

龙舟美食街档主李先生称，因今年大会有更多活动，人流较上年有所增加，料营业额增一成，亦特别为节日增设特色传统产品，如龙舟形状的雪条，顾客反应热烈。又称星光大道具有特色且是游客必经的地方，故盼有更多活动推出，刺激消费。

天公造美人流较上年增加

连日有雨，今日难得放晴，星光大道旁气氛热烈，人头涌涌，有游客一家到打卡位前轮流拍照。有来自福建的游客称在酒店看到电视广告，特意来参加龙舟节。他直言现场气氛不俗，海滨亦有不同美食摊位。另有内地游客称若提前得知龙舟活动则会抽时间出席。

携同小朋友前来的廖先生、廖太则原以为今日有龙舟竞赛，到场后才发现赛事下周末(27至28日)才举行，他称虽然今日扑空，但仍能到现场感受气氛，亦可透过传统木龙舟打卡位，让小朋友认识非物质文化遗产。而途经的市民高先生称，知悉下周有龙舟比赛，打算今日到打卡位参观。今次他首次参与星光大道旁的端午节活动，形容现场气氛不错。

实习记者：欧翔泰

摄影：欧翔泰