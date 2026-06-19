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端午节｜假期首日高铁站水泄不通 有市民称抢唔到飞：5分钟卖晒!

社会
更新时间：18:41 2026-06-19 HKT
发布时间：18:41 2026-06-19 HKT

一连3日的端午节假期今日（19日）开始，各个口岸迎来出境人潮，其中西九龙高铁站的离港大堂挤得水泄不通，《星岛头条》记者中午到高铁站察看，大批市民经离境通道有序排队过关，站外的屏幕显示检票闸口「畅通」，过关时间少于15分钟。不少市民趁假期到北上旅游或探亲，有港人首次体验高铁北上，有市民表示往返高铁车票「好难买」，部分班次迅速售罄。

高铁站人潮涌现 通关维持畅通

市民黎生、黎太准备乘搭高铁到深圳北站，他们表示，今次与友人结伴同行，到旅游区观澜湖游玩，由于周末有其他行程，故只能即日来回，又指并没有预算花费多少钱，「最紧要开心！」

第一次搭高铁的他们笑言，其实「冇咩感觉」，预计与平日搭地铁差不多，车票提前一天预订。黎太亦称，自己从未到内地游玩，今次是想体验一下，尝试乘坐高铁的快捷方便，若整体不俗，之后会多些北上。

市民报团及自由行北上

何先生一家七口则选择参加旅行团，准备出发到佛山肇庆游玩三天两夜，人均花费1200元左右。他称，平日不经常到内地游玩，最多即日来回或两天一夜，笑言今次一行人较多长者，加上短假期是出行高峰期，选择报团较为方便，可以「行下景点、坐下船」。

市民伍先生亦带同一家大小出发前往汕尾，除陪同小朋友参加剑击比赛，亦顺道游玩。他指「虽然比赛是一天，但会留三日两夜，正好小朋友去比赛，加上有三天假期，就顺便去玩。」他称，查看当地天气，亦做了攻略，得知附近有沙滩，准备带小朋友过去玩，单是消费预计只需1000元。

他又指，今日离港的人非常多，预订车票时，在不到5分钟直通车车票便已售罄了，最后只能选择转乘，曾担忧「如果买唔到，就去唔到比赛」。又估计周日（21日）返港人流会更多，故计划提早乘坐高铁回来，以避开高峰时段。

车票紧张 市民提早规划行程

李女士则准备回乡到南宁过端午节，计划逗留五天，以避开周日的返港高峰时间。她称，当地和香港一样有会举办扒龙舟、吃糭等活动，但预计到埗后会错过了赛事时间。她指今次主要是探望家人及参加姪女婚礼。她更形容，今次往返的高铁票「好难买」，需要提前预订，平日并没有那么多人坐高铁，笑言短短几天假期，大家都回乡过节。

记者：何姵妤
摄影：吴艳玲

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