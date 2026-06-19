端午节｜赤柱龙舟赛吸引4000选手参加 参赛者赞风浪平稳利发挥冀享受赛事

香格里拉赤柱国际龙舟锦标赛今日（19日）端午节正日于赤柱正滩举行。本届赛事吸引185支队伍共4,000名参赛者参加。赛事由早上8时起展开，每9分钟一场无间断进行，全日共有47场赛事。大会预计超过100,000人次观众前往赤柱。有参赛者表示今日天公造美，能助他们有更好表现；有美食市集商户表示今日专程来开档宣传，目前生意不俗。

天晴无雨参赛者感天公造美 相信会有更好表现

连日大雨滂沱，今日难得无雨，有参赛者指是天公造美，天气非常舒服，海浪亦较平稳，是「龙舟水」，十分适合比赛，形容今日天气能让他们有更好表现。这队参赛者来自世邦魏理仕公司的龙舟队，鼓手Candy期望今日可以赢到奖杯，目前亦已参加两场分组赛，不过最重要都是「enjoy the race」（享受比赛），赛后也会在公司的咖啡厅举行庆功宴。

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观赛市民享受节日气氛 惟认为规模不及往年壮观

居港两年的Ben表示很喜欢龙舟节的气氛，认为这里是一个很适合与亲朋好友放松的地方。他计划再停留大概一两小时，与朋友买些饮料小食便离去。

本地居民尹生和尹太亦在现场享受节日气氛，他们表示，已有三年没有现场看龙舟比赛庆祝端午了，今年有机会便出来感受节日气氛。不过，他们认为今年的龙舟赛道没有往年壮观，气氛上打了折扣，如果可以举办多些表演或市集，会更热闹。

美食市集座无虚席 开摊饼家指生意不俗

今年比赛设「香格里拉品味香港」美食市集，售卖冻饮、热狗、鸡蛋仔等。据《星岛》记者上午11时所见，室内用餐区几乎座无虚席，除了身著队服的龙舟赛参赛者，亦有不少旅客喝冻饮休憩。

今日摆档的深水埗均香饼家表示，目前为止生意都不错，预计下午比赛完结后会有更多人前来光顾市集。店员郑小姐表示，今次专程过来赤柱开档，是因为这里离店舖较远，能让更多人认识舖头，起到宣传效果。他们希望日后可举办更多这类盛事，以后亦会继续参加不同市集宣传店铺。

记者：周育莹

摄影：汪旭峰

